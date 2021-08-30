https://ria.ru/20210830/kiev-1747908605.html

В Киеве отреагировали на перенос встречи Зеленского и Байдена

В Киеве отреагировали на перенос встречи Зеленского и Байдена - РИА Новости, 30.08.2021

В Киеве отреагировали на перенос встречи Зеленского и Байдена

Признаком высокого доверия является то, что встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом сместили на двое суток, а не перенесли... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T23:08

2021-08-30T23:08

2021-08-30T23:08

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Признаком высокого доверия является то, что встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом сместили на двое суток, а не перенесли визит в связи с обострением ситуации в Афганистане, считает советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.По его словам, смещение дат встречи президентов произошло из-за ситуации в Афганистане. "Признаком высокого доверия является то, что несмотря на это (ситуацию в Афганистане - ред.) не стали переносить визит, и его назначили со сдвигом на двое суток - сначала 30-е, потом 31-е, теперь 1-е, но, тем не менее, принимают. Этого многие из других лидеров стран мира не дождались. Потому что НАТО и США в режиме stand-by, если начнется военное влияние на аэропорт Кабула, а сегодня пять ракет упали в районе, то это будет решение, который будет принимать верховный главнокомандующий, то есть президент Байден и все военно-политическое руководство США, с которыми должна общаться украинская делегация, и они попросили так же, как израильского премьера, подождать сутки, чтоб пройти по крайней мере 31-е", - сказал Арестович в эфире канала "Украина 24".Арестович добавил, что президенту Зеленскому "будет с кем встречаться". "То есть, у него до встречи с Байденом будет несколько встреч, но пусть они сначала состоятся, а потом будем говорить, что и как. Сами американцы не знают, когда и как. То есть, протокол будет выполнен, но когда будет выход к прессе, например, с первыми результатами, это, американцы говорят, ну, это же понятно. Наш союзник в очень тяжелом состоянии", - отметил он.По словам Арестовича, "можно ожидать любых нарушений протокола".Он подтвердил, что в Вашингтон вместе с Зеленским отправились глава офиса Андрей Ермак, глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр обороны Андрей Таран.Президент Украины Владимир Зеленский должен был отправиться в США 30 августа, на 31 августа у него была запланирована встреча с Байденом. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что встреча Зеленского и Байдена перенесена на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября. По словам Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности. Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что украинский лидер пробудет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию, где у него запланированы встречи с американскими бизнесменами.

https://ria.ru/20210830/bayden-1747791835.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский