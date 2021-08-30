https://ria.ru/20210830/kiev-1747908406.html

На Украине объяснили, почему не закроют границу с Россией

На Украине объяснили, почему не закроют границу с Россией - РИА Новости, 30.08.2021

На Украине объяснили, почему не закроют границу с Россией

Киеву невыгодно разрывать торговые отношения с Россией и закрывать границу, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T23:05

2021-08-30T23:05

2021-08-30T23:08

в мире

украина

верховная рада украины

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алексей арестович

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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Киеву невыгодно разрывать торговые отношения с Россией и закрывать границу, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Так, на вопрос, почему Киев не закроет границу с Россией и не прекратит торговать, Арестович ответил: "Потому что Россия пятый по объемам наш торговый партнер и мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: "Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?". Если мы начинаем взвешивать негативные последствия для того же общества, для государства и позитивные, то, несмотря на то, что, да, недоразумение, вроде же воюем, но я должен сказать, что в мире это не чудо. Мой любимый пример - это Иран и Ирак. Две страны, которые воевали 80 лет,… тем не менее не разорвали дипломатические отношения", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Однако он добавил, что Киев движется в сторону "уменьшения зависимости от России", "когда-то она была первым нашим партнером, теперь - пятый".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746703956.html

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в мире, украина, верховная рада украины, россия, алексей арестович