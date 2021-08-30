https://ria.ru/20210830/khabarovskiy-1747867991.html

Юрист оценил вклад Хабаровского процесса 1949 года в запрет биооружия

Юрист оценил вклад Хабаровского процесса 1949 года в запрет биооружия - РИА Новости, 30.08.2021

Юрист оценил вклад Хабаровского процесса 1949 года в запрет биооружия

Хабаровский процесс 1949 года над японскими военными, готовившими бактериологическую войну, имел огромное значение для создания международной правовой базы,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:31

2021-08-30T17:31

2021-08-30T17:31

безопасность

токио

хабаровск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

российская академия наук

александр звягинцев

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Хабаровский процесс 1949 года над японскими военными, готовившими бактериологическую войну, имел огромное значение для создания международной правовой базы, запрещающей разработку биологического оружия, заявил заместитель директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист РФ Александр Звягинцев.Он выступил в понедельник на площадке МИА "Россия сегодня" на онлайн-конференции, посвященной предстоящему международному форуму "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".По словам Звягинцева, хотя Хабаровский процесс 1949 года и не был международным, но его результаты имели колоссальное значение."Он сделал то, что не сумел сделать Токийский международный военный трибунал, это мы должны четко понимать. Советская сторона предала гласности факты проведения бактериологических опытов над людьми и фактически подготовки японцами крупномасштабной бактериологической войны", - отметил Звягинцев.Хабаровский процесс был организован и проведен Советским Союзом юридически безупречно, с соблюдением всех международных правовых норм, подчеркнул он."И итоги процессов, в том числе Хабаровского процесса, послужили крепким фундаментом для выработки новых принципов международного правосудия, которые легли в основу нового миропорядка, а также основополагающих документов Организации Объединенных Наций и, в частности, Конвенции по бактериологическому оружию", - добавил юрист.В 1972 году была открыта к подписанию Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Она вступила в силу в 1975 году.Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" пройдет в Хабаровске 6-7 сентября. Он посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной армии во Второй мировой войне. Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса. На форуме представят рассекреченные документы из Центрального архива ФСБ и МВД, посвященные истории Хабаровского процесса. РИА Новости является одним из организаторов форума.Значение предстоящего форума заключается в том, "чтобы напомнить ныне живущим о той страшной трагедии, грозившей всему миру, о подвиге наших соотечественников и о значимости приговора для миллиардов судеб всего человечества", отметил Звягинцев."В юриспруденции есть такое понятие – "не доведенное до конца преступление". Так вот, мы имели со стороны японцев не доведенное до конца преступление. И если бы не героические усилия Красной армии, это преступление было бы доведено до конца", - сказал юрист. СССР "действовал строго в соответствии со взятыми на себя союзническим обязательствами и строго в рамках международного права", - подчеркнул Звягинцев.По его словам, в Японии сейчас есть те, кто спекулируют на теме военных действий СССР против Японии в 1945 году и заявляют, что Россия сейчас должна чуть ли не извиняться. Поэтому необходимо напомнить им, от чего Красная армия спасла мир 76 лет назад, отметил он.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Токийский трибунал осудил преступления против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность укрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с начальником отряда 731 генерал-лейтенантом Сиро Исии.И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, позволил восторжествовать Нюрнбергским принципам – японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.

https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746489236.html

https://ria.ru/20210820/dokumenty-1746480367.html

https://ria.ru/20210816/biooruzhie-1745866535.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599911295.html

https://ria.ru/20201217/neftepromysly-1589635602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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безопасность, токио, хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), российская академия наук, александр звягинцев, россия