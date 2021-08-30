https://ria.ru/20210830/kazakhstan-1747853177.html
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 15
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 15 - РИА Новости, 30.08.2021
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 15
Число погибших в результате взрывов на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до 15, сообщила в понедельник пресс-служба министерства по чрезвычайным... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:06
2021-08-30T16:06
2021-08-30T17:37
в мире
казахстан
жамбылская область
взрывы на складах боеприпасов в казахстане
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АЛМА-АТА, 30 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до 15, сообщила в понедельник пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. До настоящего времени сообщалось о гибели 14 человек и поиске двух пропавших без вести."Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Поиски одного пропавшего человека продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20210827/kazakhstan-1747468440.html
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в мире, казахстан, жамбылская область, взрывы на складах боеприпасов в казахстане
16:06 30.08.2021 (обновлено: 17:37 30.08.2021)
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 15
МЧС: число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 15