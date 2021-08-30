https://ria.ru/20210830/karta-1747768294.html

Специалисты объяснили, нужно ли клиентам подписывать банковскую карту

Специалисты объяснили, нужно ли клиентам подписывать банковскую карту - РИА Новости, 30.08.2021

Специалисты объяснили, нужно ли клиентам подписывать банковскую карту

Платежные системы все еще требуют подпись на банковской карте. Правда, это, скорее, формальное требование, выглядящее в условиях постоянного развития технологий РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T02:15

2021-08-30T02:15

2021-08-30T06:59

экономика

технологии

росбанк

ренессанс кредит

россия

петр карпов

михаил иванов

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Платежные системы все еще требуют подпись на банковской карте. Правда, это, скорее, формальное требование, выглядящее в условиях постоянного развития технологий атавизмом, рассказал агентству "Прайм" вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов Банка "Ренессанс Кредит" Петр Карпов.По его словам, необходимость подписи должна скоро исчезнуть.С ним соглашается и другой собеседник агентства — директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов: наличие подписи на оборотной стороне давно не является эффективным механизмом безопасности. Он указывает, что сейчас операции по оплате картой бесконтактные, более того, недавно был увеличен разрешенный лимит, при котором держатели карты могут не вводить ПИН-код, если расплачиваются бесконтактно.

https://ria.ru/20210822/moshenniki-1746714990.html

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экономика, технологии, росбанк, ренессанс кредит, россия, петр карпов, михаил иванов