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Специалисты объяснили, нужно ли клиентам подписывать банковскую карту
Специалисты объяснили, нужно ли клиентам подписывать банковскую карту - РИА Новости, 30.08.2021
Специалисты объяснили, нужно ли клиентам подписывать банковскую карту
Платежные системы все еще требуют подпись на банковской карте. Правда, это, скорее, формальное требование, выглядящее в условиях постоянного развития технологий РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T02:15
2021-08-30T06:59
экономика
технологии
росбанк
ренессанс кредит
россия
петр карпов
михаил иванов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Платежные системы все еще требуют подпись на банковской карте. Правда, это, скорее, формальное требование, выглядящее в условиях постоянного развития технологий атавизмом, рассказал агентству "Прайм" вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов Банка "Ренессанс Кредит" Петр Карпов.По его словам, необходимость подписи должна скоро исчезнуть.С ним соглашается и другой собеседник агентства — директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов: наличие подписи на оборотной стороне давно не является эффективным механизмом безопасности. Он указывает, что сейчас операции по оплате картой бесконтактные, более того, недавно был увеличен разрешенный лимит, при котором держатели карты могут не вводить ПИН-код, если расплачиваются бесконтактно.
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экономика, технологии, росбанк, ренессанс кредит, россия, петр карпов, михаил иванов
02:15 30.08.2021 (обновлено: 06:59 30.08.2021)
 
Специалисты объяснили, нужно ли клиентам подписывать банковскую карту

Банкир Карпов: необходимость подписи на карте скоро исчезнет в силу ее формальности

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Платежные системы все еще требуют подпись на банковской карте. Правда, это, скорее, формальное требование, выглядящее в условиях постоянного развития технологий атавизмом, рассказал агентству "Прайм" вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов Банка "Ренессанс Кредит" Петр Карпов.
По его словам, необходимость подписи должна скоро исчезнуть.
"При этом платежные системы правилами для торговых точек и эквайеров практически исключают кейсы, когда сличение подписи может потребоваться на современных картах с чипами и бесконтактной оплатой, и токенизацией карт через мобильные кошельки", — подчеркивает Карпов.
С ним соглашается и другой собеседник агентства — директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов: наличие подписи на оборотной стороне давно не является эффективным механизмом безопасности. Он указывает, что сейчас операции по оплате картой бесконтактные, более того, недавно был увеличен разрешенный лимит, при котором держатели карты могут не вводить ПИН-код, если расплачиваются бесконтактно.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 04:10
Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
 
ЭкономикаТехнологииРосбанкРенессанс КредитРоссияПетр КарповМихаил Иванов
 
 
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