02:15 30.08.2021 (обновлено: 06:59 30.08.2021)
Специалисты объяснили, нужно ли клиентам подписывать банковскую карту
Банкир Карпов: необходимость подписи на карте скоро исчезнет в силу ее формальности
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Платежные системы все еще требуют подпись на банковской карте. Правда, это, скорее, формальное требование, выглядящее в условиях постоянного развития технологий атавизмом, рассказал агентству "Прайм" вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов Банка "Ренессанс Кредит" Петр Карпов.
По его словам, необходимость подписи должна скоро исчезнуть.
"При этом платежные системы правилами для торговых точек и эквайеров практически исключают кейсы, когда сличение подписи может потребоваться на современных картах с чипами и бесконтактной оплатой, и токенизацией карт через мобильные кошельки", — подчеркивает Карпов.
С ним соглашается и другой собеседник агентства — директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов: наличие подписи на оборотной стороне давно не является эффективным механизмом безопасности. Он указывает, что сейчас операции по оплате картой бесконтактные, более того, недавно был увеличен разрешенный лимит, при котором держатели карты могут не вводить ПИН-код, если расплачиваются бесконтактно.
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