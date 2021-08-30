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Байден разрешил военным любую месть за атаку на аэропорт Кабула

Байден разрешил военным любую месть за атаку на аэропорт Кабула - РИА Новости, 30.08.2021

Байден разрешил военным любую месть за атаку на аэропорт Кабула

Президент США Джо Байден разрешил американским военным в Афганистане не останавливаться ни перед чем, чтобы заставить террористов заплатить за атаку, унесшую... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T22:05

2021-08-30T22:05

2021-08-30T22:05

захват власти в афганистане талибами

в мире

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исламское государство

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден разрешил американским военным в Афганистане не останавливаться ни перед чем, чтобы заставить террористов заплатить за атаку, унесшую жизни американских солдат в Кабуле, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Президент ясно дал понять командирам, что они не должны останавливаться ни перед чем и заставить ИГИЛ* заплатить за смерть американских военных", - сказала Псаки.Она отметила, что действия США в Афганистане после атаки в минувший четверг против боевиков ИГИЛ - это самозащита.По словам Псаки, Байден ждет от военных, что причастные к атаке будут найдены и убиты.Военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, исламское государство, россия