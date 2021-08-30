Байден разрешил военным любую месть за атаку на аэропорт Кабула
Представитель Белого дома Псаки: Байден разрешил мстить за атаку на аэропорт Кабула
© AP Photo / Wali Sabawoon Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан
© AP Photo / Wali Sabawoon
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден разрешил американским военным в Афганистане не останавливаться ни перед чем, чтобы заставить террористов заплатить за атаку, унесшую жизни американских солдат в Кабуле, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Президент ясно дал понять командирам, что они не должны останавливаться ни перед чем и заставить ИГИЛ* заплатить за смерть американских военных", - сказала Псаки.
Она отметила, что действия США в Афганистане после атаки в минувший четверг против боевиков ИГИЛ - это самозащита.
По словам Псаки, Байден ждет от военных, что причастные к атаке будут найдены и убиты.
Военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.
Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.
*Террористическая организация, запрещенная в России.