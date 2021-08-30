https://ria.ru/20210830/kabul-1747845386.html

СМИ: ИГ* взяло ответственность за удары по аэропорту Кабула в понедельник

СМИ: ИГ* взяло ответственность за удары по аэропорту Кабула в понедельник - РИА Новости, 30.08.2021

СМИ: ИГ* взяло ответственность за удары по аэропорту Кабула в понедельник

Ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула в понедельник взяло на себя "Исламское государство"*, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:23

2021-08-30T15:23

2021-08-30T16:55

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747736896_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_82dc936d2150f59fa662d4a11dd36b6c.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула в понедельник взяло на себя "Исламское государство"*, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление террористической группировки.Отмечается, что всего боевики выпустили шесть ракет.Об атаке стало известно утром. СМИ сообщали, что американская система ПРО смогла перехватить пять ракет. Один снаряд, по данным Al-Jazeera, попал на территорию аэропорта.В минувший четверг у КПП воздушной гавани прогремели два мощных взрыва, унесшие жизни 13 американских солдат и около 200 афганцев. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство".После этого американцы воздушными ударами уничтожили, по их заявлению, двух главарей ИГ, а накануне атаковали территорию в районе аэропорта, заявив, что целью были террористы-смертники. По данным СМИ, жертвами этого удара стали 12 человек, в том числе несколько детей.На 31 августа запланирован окончательный вывод американских сил из Афганистана, аэропорт, как ожидается, перейдет под контроль "Талибана"*.Движение на фоне вывода контингента Соединенных Штатов провело наступление и захватило все крупные города, объявив об окончании двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210830/kabul-1747839692.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210830/kabul-1747827577.html

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город)