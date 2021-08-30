https://ria.ru/20210830/kabul-1747845386.html
СМИ: ИГ* взяло ответственность за удары по аэропорту Кабула в понедельник
СМИ: ИГ* взяло ответственность за удары по аэропорту Кабула в понедельник - РИА Новости, 30.08.2021
СМИ: ИГ* взяло ответственность за удары по аэропорту Кабула в понедельник
Ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула в понедельник взяло на себя "Исламское государство"*, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:23
2021-08-30T15:23
2021-08-30T16:55
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747736896_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_82dc936d2150f59fa662d4a11dd36b6c.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула в понедельник взяло на себя "Исламское государство"*, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление террористической группировки.Отмечается, что всего боевики выпустили шесть ракет.Об атаке стало известно утром. СМИ сообщали, что американская система ПРО смогла перехватить пять ракет. Один снаряд, по данным Al-Jazeera, попал на территорию аэропорта.В минувший четверг у КПП воздушной гавани прогремели два мощных взрыва, унесшие жизни 13 американских солдат и около 200 афганцев. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство".После этого американцы воздушными ударами уничтожили, по их заявлению, двух главарей ИГ, а накануне атаковали территорию в районе аэропорта, заявив, что целью были террористы-смертники. По данным СМИ, жертвами этого удара стали 12 человек, в том числе несколько детей.На 31 августа запланирован окончательный вывод американских сил из Афганистана, аэропорт, как ожидается, перейдет под контроль "Талибана"*.Движение на фоне вывода контингента Соединенных Штатов провело наступление и захватило все крупные города, объявив об окончании двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210830/kabul-1747839692.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210830/kabul-1747827577.html
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747736896_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_d84185a1b5e25699ed8bb147a315c60c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город)
15:23 30.08.2021 (обновлено: 16:55 30.08.2021)
СМИ: ИГ* взяло ответственность за удары по аэропорту Кабула в понедельник
Reuters: ИГ* взяло ответственность за ракетные удары по аэропорту Кабула в понедельник
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула
в понедельник взяло на себя "Исламское государство
"*, сообщило агентство Reuters
со ссылкой на заявление террористической группировки.
Отмечается, что всего боевики выпустили шесть ракет.
Об атаке стало известно утром. СМИ сообщали, что американская система ПРО смогла перехватить пять ракет. Один снаряд, по данным Al-Jazeera, попал на территорию аэропорта.
В минувший четверг у КПП воздушной гавани прогремели два мощных взрыва, унесшие жизни 13 американских солдат и около 200 афганцев. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство".
После этого американцы воздушными ударами уничтожили, по их заявлению, двух главарей ИГ, а накануне атаковали территорию в районе аэропорта, заявив, что целью были террористы-смертники. По данным СМИ, жертвами этого удара стали 12 человек, в том числе несколько детей.
На 31 августа запланирован окончательный вывод американских сил из Афганистана, аэропорт, как ожидается, перейдет под контроль "Талибана
"*.
Движение на фоне вывода контингента Соединенных Штатов провело наступление и захватило все крупные города, объявив об окончании двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.