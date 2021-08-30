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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/kabul-1747845386.html
СМИ: ИГ* взяло ответственность за удары по аэропорту Кабула в понедельник
СМИ: ИГ* взяло ответственность за удары по аэропорту Кабула в понедельник - РИА Новости, 30.08.2021
СМИ: ИГ* взяло ответственность за удары по аэропорту Кабула в понедельник
Ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула в понедельник взяло на себя "Исламское государство"*, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:23
2021-08-30T16:55
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула в понедельник взяло на себя "Исламское государство"*, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление террористической группировки.Отмечается, что всего боевики выпустили шесть ракет.Об атаке стало известно утром. СМИ сообщали, что американская система ПРО смогла перехватить пять ракет. Один снаряд, по данным Al-Jazeera, попал на территорию аэропорта.В минувший четверг у КПП воздушной гавани прогремели два мощных взрыва, унесшие жизни 13 американских солдат и около 200 афганцев. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство".После этого американцы воздушными ударами уничтожили, по их заявлению, двух главарей ИГ, а накануне атаковали территорию в районе аэропорта, заявив, что целью были террористы-смертники. По данным СМИ, жертвами этого удара стали 12 человек, в том числе несколько детей.На 31 августа запланирован окончательный вывод американских сил из Афганистана, аэропорт, как ожидается, перейдет под контроль "Талибана"*.Движение на фоне вывода контингента Соединенных Штатов провело наступление и захватило все крупные города, объявив об окончании двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210830/kabul-1747839692.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210830/kabul-1747827577.html
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в мире, кабул (город)
15:23 30.08.2021 (обновлено: 16:55 30.08.2021)
 
СМИ: ИГ* взяло ответственность за удары по аэропорту Кабула в понедельник

Reuters: ИГ* взяло ответственность за ракетные удары по аэропорту Кабула в понедельник

© AP Photo / Wali SabawoonМестность вблизи аэропорта в Кабуле
Местность вблизи аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула в понедельник взяло на себя "Исламское государство"*, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление террористической группировки.
Отмечается, что всего боевики выпустили шесть ракет.
Об атаке стало известно утром. СМИ сообщали, что американская система ПРО смогла перехватить пять ракет. Один снаряд, по данным Al-Jazeera, попал на территорию аэропорта.
В минувший четверг у КПП воздушной гавани прогремели два мощных взрыва, унесшие жизни 13 американских солдат и около 200 афганцев. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство".
Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
Вчера, 14:55Захват власти в Афганистане талибами
СМИ: Пентагон знал об атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва
После этого американцы воздушными ударами уничтожили, по их заявлению, двух главарей ИГ, а накануне атаковали территорию в районе аэропорта, заявив, что целью были террористы-смертники. По данным СМИ, жертвами этого удара стали 12 человек, в том числе несколько детей.
На 31 августа запланирован окончательный вывод американских сил из Афганистана, аэропорт, как ожидается, перейдет под контроль "Талибана"*.
Движение на фоне вывода контингента Соединенных Штатов провело наступление и захватило все крупные города, объявив об окончании двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Члены Талибана* на въезде на территорию аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
Вчера, 13:46В мире
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)
 
 
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