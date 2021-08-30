https://ria.ru/20210830/kabul-1747808163.html

РИА Новости получило видео из захваченного талибами Кабула и аэропорта

РИА Новости получило видео из захваченного талибами Кабула и аэропорта - РИА Новости, 30.08.2021

РИА Новости получило видео из захваченного талибами Кабула и аэропорта

Уехавшие из Афганистана россияне афганского происхождения поделились с корреспондентом РИА Новости видео из Кабула: на одном из них можно наблюдать ситуацию в... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:49

2021-08-30T11:49

2021-08-30T12:12

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747810394_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_68cbc6c8acab82f8914ed097d987481c.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уехавшие из Афганистана россияне афганского происхождения поделились с корреспондентом РИА Новости видео из Кабула: на одном из них можно наблюдать ситуацию в аэропорту, на другом – в самой афганской столице.Первое видео снято 18 августа, тогда у аэропорта, контролируемого американскими военными, собралась большая толпа людей, желающих уехать. На видео предположительно американский солдат стреляет в воздух, чтобы отогнать людей от территории аэропорта.На втором видео – 25 августа, место – предположительно центр Кабула, идет стрельба одиночными патронами. Один из бойцов "Талибана" * (организация признана террористической и запрещена в России) стреляет в воздух, чтобы разогнать большое количество столпившихся людей. В конце ролика он подбегает к автору видео, снимающему происходящее из автобуса, и заносит приклад автомата для удара, чтобы тот прекратил снимать.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210830/kabul-1747806927.html

кабул (город)

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстановка у аэропорта Кабула Уехавшие из Афганистана россияне афганского происхождения поделились с корреспондентом РИА Новости видео из Кабула: на нем можно наблюдать ситуацию в аэропорту. Видео снято 18 августа, тогда у аэропорта, контролируемого американскими военными, собралась большая толпа людей, желающих уехать. На видео предположительно американский солдат стреляет в воздух, чтобы отогнать людей от территории аэропорта. 2021-08-30T11:49 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия