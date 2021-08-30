Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/kabul-1747808163.html
РИА Новости получило видео из захваченного талибами Кабула и аэропорта
РИА Новости получило видео из захваченного талибами Кабула и аэропорта - РИА Новости, 30.08.2021
РИА Новости получило видео из захваченного талибами Кабула и аэропорта
Уехавшие из Афганистана россияне афганского происхождения поделились с корреспондентом РИА Новости видео из Кабула: на одном из них можно наблюдать ситуацию в... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:49
2021-08-30T12:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747810394_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_68cbc6c8acab82f8914ed097d987481c.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уехавшие из Афганистана россияне афганского происхождения поделились с корреспондентом РИА Новости видео из Кабула: на одном из них можно наблюдать ситуацию в аэропорту, на другом – в самой афганской столице.Первое видео снято 18 августа, тогда у аэропорта, контролируемого американскими военными, собралась большая толпа людей, желающих уехать. На видео предположительно американский солдат стреляет в воздух, чтобы отогнать людей от территории аэропорта.На втором видео – 25 августа, место – предположительно центр Кабула, идет стрельба одиночными патронами. Один из бойцов "Талибана" * (организация признана террористической и запрещена в России) стреляет в воздух, чтобы разогнать большое количество столпившихся людей. В конце ролика он подбегает к автору видео, снимающему происходящее из автобуса, и заносит приклад автомата для удара, чтобы тот прекратил снимать.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210830/kabul-1747806927.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Обстановка у аэропорта Кабула
Уехавшие из Афганистана россияне афганского происхождения поделились с корреспондентом РИА Новости видео из Кабула: на нем можно наблюдать ситуацию в аэропорту. Видео снято 18 августа, тогда у аэропорта, контролируемого американскими военными, собралась большая толпа людей, желающих уехать. На видео предположительно американский солдат стреляет в воздух, чтобы отогнать людей от территории аэропорта.
2021-08-30T11:49
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747810394_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f9444076edb57cd6251ac2f1ac814542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
11:49 30.08.2021 (обновлено: 12:12 30.08.2021)
 
РИА Новости получило видео из захваченного талибами Кабула и аэропорта

Уехавшие из Афганистана россияне поделились с корреспондентом РИА Новости видео из Кабула

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уехавшие из Афганистана россияне афганского происхождения поделились с корреспондентом РИА Новости видео из Кабула: на одном из них можно наблюдать ситуацию в аэропорту, на другом – в самой афганской столице.
Первое видео снято 18 августа, тогда у аэропорта, контролируемого американскими военными, собралась большая толпа людей, желающих уехать. На видео предположительно американский солдат стреляет в воздух, чтобы отогнать людей от территории аэропорта.
Самолеты C-17 Globemaster III в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
11:43Сказано в эфире
Все только начинается? Кто стоит за ракетными ударами по аэропорту Кабула
На втором видео – 25 августа, место – предположительно центр Кабула, идет стрельба одиночными патронами. Один из бойцов "Талибана" * (организация признана террористической и запрещена в России) стреляет в воздух, чтобы разогнать большое количество столпившихся людей. В конце ролика он подбегает к автору видео, снимающему происходящее из автобуса, и заносит приклад автомата для удара, чтобы тот прекратил снимать.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
13:32Путин посетит космодром "Восточный"
Лента новостейМолния