https://ria.ru/20210830/kabul-1747808163.html
РИА Новости получило видео из захваченного талибами Кабула и аэропорта
РИА Новости получило видео из захваченного талибами Кабула и аэропорта - РИА Новости, 30.08.2021
РИА Новости получило видео из захваченного талибами Кабула и аэропорта
Уехавшие из Афганистана россияне афганского происхождения поделились с корреспондентом РИА Новости видео из Кабула: на одном из них можно наблюдать ситуацию в... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:49
2021-08-30T11:49
2021-08-30T12:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
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россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уехавшие из Афганистана россияне афганского происхождения поделились с корреспондентом РИА Новости видео из Кабула: на одном из них можно наблюдать ситуацию в аэропорту, на другом – в самой афганской столице.Первое видео снято 18 августа, тогда у аэропорта, контролируемого американскими военными, собралась большая толпа людей, желающих уехать. На видео предположительно американский солдат стреляет в воздух, чтобы отогнать людей от территории аэропорта.На втором видео – 25 августа, место – предположительно центр Кабула, идет стрельба одиночными патронами. Один из бойцов "Талибана" * (организация признана террористической и запрещена в России) стреляет в воздух, чтобы разогнать большое количество столпившихся людей. В конце ролика он подбегает к автору видео, снимающему происходящее из автобуса, и заносит приклад автомата для удара, чтобы тот прекратил снимать.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210830/kabul-1747806927.html
кабул (город)
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Обстановка у аэропорта Кабула
Уехавшие из Афганистана россияне афганского происхождения поделились с корреспондентом РИА Новости видео из Кабула: на нем можно наблюдать ситуацию в аэропорту. Видео снято 18 августа, тогда у аэропорта, контролируемого американскими военными, собралась большая толпа людей, желающих уехать. На видео предположительно американский солдат стреляет в воздух, чтобы отогнать людей от территории аэропорта.
2021-08-30T11:49
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
11:49 30.08.2021 (обновлено: 12:12 30.08.2021)
РИА Новости получило видео из захваченного талибами Кабула и аэропорта
Уехавшие из Афганистана россияне поделились с корреспондентом РИА Новости видео из Кабула