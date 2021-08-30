Число жертв авиаудара США в Кабуле увеличилось до 12, пишут СМИ
Al-Jazeera: число жертв американского авиаудара по автомобилю в Кабуле увеличилось до 12
© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiСгоревший автомобиль, из которого была запущена ракета по аэропорту Кабула
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Число жертв в результате авиаудара по автомобилю в Кабуле, нанесенного вооруженными силами США, увеличилось до 12, сообщает телеканал Al-Jazeera.
Военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей.
Согласно заявлению Центрального командования, ответственного за операцию, цель была связана с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, которую США обвиняют в недавнем взрыве у аэропорта, унесшем жизни 13 американских военнослужащих.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России