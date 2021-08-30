08:03 30.08.2021 (обновлено: 10:05 30.08.2021)
В Белом доме прокомментировали ракетный удар по аэропорту Кабула
Белый дом: Байдена проинформировали о ракетном обстреле аэропорта Кабула
© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiСгоревший автомобиль, из которого была запущена ракета по аэропорту Кабула
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден проинформирован о ракетном обстреле аэропорта афганской столицы Кабула, эвакуация не прерывалась, сообщает Белый дом.
"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата (Белого дома - ред.) Рон Клайн проинформировали президента о ракетном обстреле международного аэропорта имени Хамида Карзая. Президенту сообщили о том, что операции в аэропорту продолжаются непрерывно, он подтвердил свое распоряжение о том, чтобы командующие удвоили усилия и сделали в приоритетном порядке все необходимое для защиты наших войск на земле", - говорится в заявлении.
Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника ранее сообщал, что в понедельник утром несколько ракет были выпущены по международному аэропорту афганской столицы Кабула, их перехватила система противовоздушной обороны США. Всего было пущено пять ракет, однако неизвестно, все ли они были перехвачены, равно как непонятно, кто стоит за этой атакой.
По предварительным данным, жертв со стороны США нет.