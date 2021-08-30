https://ria.ru/20210830/kabul-1747779804.html

В Белом доме прокомментировали ракетный удар по аэропорту Кабула

В Белом доме прокомментировали ракетный удар по аэропорту Кабула - РИА Новости, 30.08.2021

В Белом доме прокомментировали ракетный удар по аэропорту Кабула

Президент США Джо Байден проинформирован о ракетном обстреле аэропорта афганской столицы Кабула, эвакуация не прерывалась, сообщает Белый дом. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T08:03

2021-08-30T08:03

2021-08-30T10:05

в мире

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кабул (город)

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден проинформирован о ракетном обстреле аэропорта афганской столицы Кабула, эвакуация не прерывалась, сообщает Белый дом.Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника ранее сообщал, что в понедельник утром несколько ракет были выпущены по международному аэропорту афганской столицы Кабула, их перехватила система противовоздушной обороны США. Всего было пущено пять ракет, однако неизвестно, все ли они были перехвачены, равно как непонятно, кто стоит за этой атакой.По предварительным данным, жертв со стороны США нет.

https://ria.ru/20210830/aeroport-1747773823.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, джо байден