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В МИД рассказали, на что надеется Россия в случае иска к Украине

В МИД рассказали, на что надеется Россия в случае иска к Украине - РИА Новости, 30.08.2021

В МИД рассказали, на что надеется Россия в случае иска к Украине

Москва надеется на поиск правды со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в случае иска к Украине, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T07:38

2021-08-30T07:38

2021-08-30T10:06

в мире

украина

москва

европейский суд по правам человека (еспч)

европейский суд

григорий лукьянцев

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва надеется на поиск правды со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в случае иска к Украине, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Ранее Европейский суд по правам человека сообщил, что зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. В суде отметили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины "прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности, того, что касается доступа к их родному языку в школе, в СМИ и в интернете", а также и "предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала". Суд решил отклонить этот запрос РФ "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека"."Все факты нами задокументированы, они направлены в ЕСПЧ, мы понимаем, что этот процесс не сиюминутный, а достаточно долгий, но, как вы знаете, на Руси всегда верили в две вещи – это правда и справедливость. Поэтому и в данном случае мы также рассчитываем и надеемся на демонстрацию поиска правды и справедливости со стороны главного европейского международного судебного органа, коим является ЕСПЧ", - сказал Лукьянцев.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>

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