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В МИД рассказали, на что надеется Россия в случае иска к Украине
В МИД рассказали, на что надеется Россия в случае иска к Украине - РИА Новости, 30.08.2021
В МИД рассказали, на что надеется Россия в случае иска к Украине
Москва надеется на поиск правды со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в случае иска к Украине, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T07:38
2021-08-30T10:06
в мире
украина
москва
европейский суд по правам человека (еспч)
европейский суд
григорий лукьянцев
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва надеется на поиск правды со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в случае иска к Украине, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Ранее Европейский суд по правам человека сообщил, что зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. В суде отметили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины "прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности, того, что касается доступа к их родному языку в школе, в СМИ и в интернете", а также и "предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала". Суд решил отклонить этот запрос РФ "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека"."Все факты нами задокументированы, они направлены в ЕСПЧ, мы понимаем, что этот процесс не сиюминутный, а достаточно долгий, но, как вы знаете, на Руси всегда верили в две вещи – это правда и справедливость. Поэтому и в данном случае мы также рассчитываем и надеемся на демонстрацию поиска правды и справедливости со стороны главного европейского международного судебного органа, коим является ЕСПЧ", - сказал Лукьянцев.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева &gt;&gt;
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в мире, украина, москва, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, григорий лукьянцев, россия
07:38 30.08.2021 (обновлено: 10:06 30.08.2021)
 
В МИД рассказали, на что надеется Россия в случае иска к Украине

Дипломат Лукьянцев: Москва в случае иска к Киеву надеется на поиск правды со стороны ЕСПЧ

© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва надеется на поиск правды со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в случае иска к Украине, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Ранее Европейский суд по правам человека сообщил, что зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. В суде отметили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины "прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности, того, что касается доступа к их родному языку в школе, в СМИ и в интернете", а также и "предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала". Суд решил отклонить этот запрос РФ "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека".
"Все факты нами задокументированы, они направлены в ЕСПЧ, мы понимаем, что этот процесс не сиюминутный, а достаточно долгий, но, как вы знаете, на Руси всегда верили в две вещи – это правда и справедливость. Поэтому и в данном случае мы также рассчитываем и надеемся на демонстрацию поиска правды и справедливости со стороны главного европейского международного судебного органа, коим является ЕСПЧ", - сказал Лукьянцев.
Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>
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В миреУкраинаМоскваЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Европейский судГригорий ЛукьянцевРоссия
 
 
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