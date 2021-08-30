https://ria.ru/20210830/ipoteka-1747775824.html

Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки

Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки - РИА Новости, 30.08.2021

Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки

Более половины россиян при оформлении ипотечного кредита ориентируются на размер процентной ставки, а еще около 40% - на известность бренда кредитора,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T05:49

2021-08-30T05:49

2021-08-30T05:49

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более половины россиян при оформлении ипотечного кредита ориентируются на размер процентной ставки, а еще около 40% - на известность бренда кредитора, рассказали РИА Новости в компании Online-Ipoteka.Компания в августе опросила 2300 совершеннолетних россиян. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.Известность бренда кредитора важна для 40,8% опрошенных, а почти четверть россиян (24,1%) при выборе ипотечного продукта ориентируются на наличие низкого первоначального взноса. Рекомендациями друзей и знакомых руководствуется 21,6% россиян, скоростью одобрения заявки на ипотечный кредит – каждый пятый.Около 14,8% участников опроса выбирают ипотечный банк исходя из наличия у себя его дебетовой или зарплатной карты, еще порядка 14,3% ориентируются на рекомендации застройщика при выборе кредитора, а для 12,8% критичны сроки закрытия ипотечной сделки. Почти каждый десятый гражданин (10,3%) отдает предпочтение кредитной организации, с которой можно заключить ипотечную сделку онлайн.По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в июне снизилась на 0,23 процентного пункта - до исторического минимума в 7,07% годовых. При этом средний срок кредита впервые достиг 20,3 года.

https://realty.ria.ru/20210828/ipoteka-1747652111.html

https://realty.ria.ru/20210819/ipoteka-1746334925.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия