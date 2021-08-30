https://ria.ru/20210830/iphone-1747799456.html

Названы новые особенности iPhone 13

Названы новые особенности iPhone 13 - РИА Новости, 30.08.2021

Названы новые особенности iPhone 13

Новое поколение смартфонов от Apple получит ряд небольших изменений, некоторые из которых будут впервые представлены в iPhone. Об этом сообщает MacRumors со... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:09

2021-08-30T11:09

2021-08-30T11:09

наука

технологии

apple

apple iphone

qualcomm

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Новое поколение смартфонов от Apple получит ряд небольших изменений, некоторые из которых будут впервые представлены в iPhone. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдеров.Камера смартфона получит функцию "звездное небо" — аналог астрономической фотографии. По просьбам пользователей магниты беспроводной зарядки Magsafe станут надежнее фиксировать смартфон. Наконец, iPhone 13 выйдет в двух новых цветах (матовый черный и бронзовый), а рамку корпуса будет покрыта напылением от появления отпечатков пальцев.Известный аналитик Минг-Чи Куо ранее заявлял, что iPhone 13 будет работать со спутниковой связью — модем Qualcomm X60 обеспечит подобную возможность, возможно, в качестве опции для определенных рынков.Презентация нового поколения смартфонов от Apple состоится 14 сентября, а поступят в продажу iPhone 13 уже этой осенью.

https://ria.ru/20210809/iphone-1744723229.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple iphone, qualcomm