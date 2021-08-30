https://ria.ru/20210830/inostrantsy-1747904588.html
Группу граждан Киргизии депортировали из Москвы
Группу граждан Киргизии депортировали из Москвы - РИА Новости, 30.08.2021
Группу граждан Киргизии депортировали из Москвы
Группу иностранцев из Киргизии, нарушивших российские законы, выслали из РФ в понедельник через столичный аэропорт Домодедово, показав процесс депортации... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T21:52
2021-08-30T21:52
2021-08-30T22:29
происшествия
киргизия
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группу иностранцев из Киргизии, нарушивших российские законы, выслали из РФ в понедельник через столичный аэропорт Домодедово, показав процесс депортации журналистам, передает корреспондент РИА Новости.Группу граждан Киргизии с разными нарушениями российских законов отправили в аэропорт Домодедово для высылки днем 30 августа. До этого они ждали своей очереди в Центре временного содержания иностранных граждан.В Центре граждан Киргизии на их родном языке предупредили, что отправят в Домодедово, посадят на самолет и депортируют. После этого иностранцев заковали в наручники и вывели в полицейскую машину – в ту ее часть, которая изолирована и закрыта на замок.Один из депортируемых, молодой человек лет 25, рассказал корреспонденту РИА Новости, что, по его мнению, он ни в чем не виноват."Честно говоря, я даже не знаю (в чем виноват – ред.). Я ничего не нарушил. Я ехал на своей машине, увидел, там толпа собралась. Ну как толпа, человек восемь. Соответственно, дорога была перекрыта, машины там, такси. Я остановился выяснить, узнать, в чем дело", - рассказал молодой человек, добавив, что сразу после этого на место приехали сотрудники полиции и задержали его. Сам инцидент, по словам жителя Киргизии, произошел в Нижегородском районе столицы.Он заявил, что в его случае драки не было - просто таксисты перекрыли дорогу, и он вышел выяснить, в чем дело, поскольку не мог проехать. Депортируют его по статье 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство".
https://ria.ru/20210828/migranty-1747633326.html
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происшествия, киргизия, россия
21:52 30.08.2021 (обновлено: 22:29 30.08.2021)
Группу граждан Киргизии депортировали из Москвы
Группу правонарушителей из Киргизии депортировали из России через аэропорт Домодедово
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группу иностранцев из Киргизии, нарушивших российские законы, выслали из РФ в понедельник через столичный аэропорт Домодедово, показав процесс депортации журналистам, передает корреспондент РИА Новости.
Группу граждан Киргизии с разными нарушениями российских законов отправили в аэропорт Домодедово для высылки днем 30 августа. До этого они ждали своей очереди в Центре временного содержания иностранных граждан.
В Центре граждан Киргизии на их родном языке предупредили, что отправят в Домодедово, посадят на самолет и депортируют. После этого иностранцев заковали в наручники и вывели в полицейскую машину – в ту ее часть, которая изолирована и закрыта на замок.
Один из депортируемых, молодой человек лет 25, рассказал корреспонденту РИА Новости, что, по его мнению, он ни в чем не виноват.
"Честно говоря, я даже не знаю (в чем виноват – ред.). Я ничего не нарушил. Я ехал на своей машине, увидел, там толпа собралась. Ну как толпа, человек восемь. Соответственно, дорога была перекрыта, машины там, такси. Я остановился выяснить, узнать, в чем дело", - рассказал молодой человек, добавив, что сразу после этого на место приехали сотрудники полиции и задержали его. Сам инцидент, по словам жителя Киргизии
, произошел в Нижегородском районе столицы.
Он заявил, что в его случае драки не было - просто таксисты перекрыли дорогу, и он вышел выяснить, в чем дело, поскольку не мог проехать. Депортируют его по статье 20.1 КоАП РФ
"мелкое хулиганство".