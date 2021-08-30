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Шоубиз
https://ria.ru/20210830/glyukoza-1747893225.html
Суд отменил взыскание с Глюкозы 27 миллионов рублей
Суд отменил взыскание с Глюкозы 27 миллионов рублей - РИА Новости, 30.08.2021
Суд отменил взыскание с Глюкозы 27 миллионов рублей
Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые взыскали с певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) и ее мужа... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:04
2021-08-30T20:18
москва
траст
фонд кино
россия
глюкоза (наталья ионова)
шоубиз
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые взыскали с певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) и ее мужа Александра Чистякова, председателя совета директоров нефтяной компании "Руспетро", около 27 миллионов рублей в качестве привлечения к субсидиарной ответственности по долгам их киностудии "Система-А".Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник, рассмотрев кассационные жалобы ответчиков – четы Чистяковых и их бизнес-партнера Сергея Лубинецкого, учредителя ООО "Система-А" (прежнее название – "Глюкоза Продакшн"), - решил отправить дело на новое рассмотрение.Киностудию "Система-А" суд признал банкротом в ноябре 2017 года. В 2019 году дело о банкротстве было прекращено, так как закончились средства на финансирование процедуры. При этом с несколькими кредиторами киностудия так и не расплатилась. После этого ООО "Компания "Наше кино" подало отдельный иск о привлечении контролирующих лиц "Системы-А" к субсидиарной ответственности.В ходе разбирательства "Наше кино" частично уступило права требования двум юрлицам. В итоге арбитражный суд Москвы в декабре 2020 года взыскал солидарно с троих бывших контролирующих лиц "Системы-А" около 214 тысяч рублей в пользу "Нашего кино", 7,1 миллиона рублей в пользу коллегии адвокатов "Делоер" и 19,3 миллиона рублей в пользу ООО "Разверни". Апелляция в мае утвердила решение.Как установили суды, в 2015 году Фонд кино выдал "Глюкозе Продакшн" 50 миллионов рублей на прокат мультфильма "Савва. Сердце воина", из них 47 миллионов киностудия должна была заплатить "Нашему кино" за рекламную кампанию, но заплатило только 15 миллионов рублей. При этом 18 миллионов оказалось перечислено Чистякову и его офшору по мнимым, как указал суд, обязательствам. Долг перед "Нашим кино" стал основанием для признания киностудии банкротом. Суды пришли к выводу о мнимости еще ряда сделок, прикрывавших вывод из киностудии около 95 миллионов рублей в интересах Чистякова как конечного бенефициара.Российский 3D-мультфильм "Савва. Сердце воина" снял известный продюсер Максим Фадеев. Продюсировал фильм Чистяков, права на прокат были куплены 50 странами. Российскую версию мультфильма озвучили Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Армен Джигарханян, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Михаил Галустян, Глюкоза. С участием Вупи Голдберг, Шерон Стоун и Милы Йовович была записана англоязычная версия.Арбитражный суд Москвы в марте признал "Руспетро" банкротом по заявлению банка "Траст", которому компания задолжала 11,4 миллиарда рублей. "Руспетро" владеет лицензиями на месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, раньше ее акции торговались на Лондонской бирже.
https://ria.ru/20210618/leningrad-1737538046.html
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москва, траст , фонд кино, россия, глюкоза (наталья ионова)
20:04 30.08.2021 (обновлено: 20:18 30.08.2021)
 
Суд отменил взыскание с Глюкозы 27 миллионов рублей

В Москве суд отменил взыскание с Глюкозы 27 миллионов рублей в пользу кредиторов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые взыскали с певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) и ее мужа Александра Чистякова, председателя совета директоров нефтяной компании "Руспетро", около 27 миллионов рублей в качестве привлечения к субсидиарной ответственности по долгам их киностудии "Система-А".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник, рассмотрев кассационные жалобы ответчиков – четы Чистяковых и их бизнес-партнера Сергея Лубинецкого, учредителя ООО "Система-А" (прежнее название – "Глюкоза Продакшн"), - решил отправить дело на новое рассмотрение.
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Киностудию "Система-А" суд признал банкротом в ноябре 2017 года. В 2019 году дело о банкротстве было прекращено, так как закончились средства на финансирование процедуры. При этом с несколькими кредиторами киностудия так и не расплатилась. После этого ООО "Компания "Наше кино" подало отдельный иск о привлечении контролирующих лиц "Системы-А" к субсидиарной ответственности.
В ходе разбирательства "Наше кино" частично уступило права требования двум юрлицам. В итоге арбитражный суд Москвы в декабре 2020 года взыскал солидарно с троих бывших контролирующих лиц "Системы-А" около 214 тысяч рублей в пользу "Нашего кино", 7,1 миллиона рублей в пользу коллегии адвокатов "Делоер" и 19,3 миллиона рублей в пользу ООО "Разверни". Апелляция в мае утвердила решение.
Как установили суды, в 2015 году Фонд кино выдал "Глюкозе Продакшн" 50 миллионов рублей на прокат мультфильма "Савва. Сердце воина", из них 47 миллионов киностудия должна была заплатить "Нашему кино" за рекламную кампанию, но заплатило только 15 миллионов рублей. При этом 18 миллионов оказалось перечислено Чистякову и его офшору по мнимым, как указал суд, обязательствам. Долг перед "Нашим кино" стал основанием для признания киностудии банкротом. Суды пришли к выводу о мнимости еще ряда сделок, прикрывавших вывод из киностудии около 95 миллионов рублей в интересах Чистякова как конечного бенефициара.
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Российский 3D-мультфильм "Савва. Сердце воина" снял известный продюсер Максим Фадеев. Продюсировал фильм Чистяков, права на прокат были куплены 50 странами. Российскую версию мультфильма озвучили Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Армен Джигарханян, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Михаил Галустян, Глюкоза. С участием Вупи Голдберг, Шерон Стоун и Милы Йовович была записана англоязычная версия.
Арбитражный суд Москвы в марте признал "Руспетро" банкротом по заявлению банка "Траст", которому компания задолжала 11,4 миллиарда рублей. "Руспетро" владеет лицензиями на месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, раньше ее акции торговались на Лондонской бирже.
 
ШоубизМоскваТРАСТФонд киноРоссияГлюкоза (Наталья Ионова)
 
 
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