https://ria.ru/20210830/gaz-1747876976.html

Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цена на газ в Европе обновила рекорд - РИА Новости, 30.08.2021

Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T18:17

2021-08-30T18:17

2021-08-30T19:06

экономика

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природный газ

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россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.По ситуации на 17:38 (мск) стоимость октябрьского контракта поднялась до 600,6 доллара. В течение дня она колебалась, опускаясь до 588 долларов.Цена газа на спотовом рынке также растет. Стоимость контракта "на день вперед" с поставкой во вторник на самом ликвидном европейском хабе, голландском TTF, достигла 580 долларов, приблизившись к рекордному значению.Как рассказывала РИА Новости на минувшей неделе старший газовый аналитик Refinitiv Марина Цыганкова, высокие цены поддерживают такие факторы, как низкий уровень запасов в хранилищах северо-запада Европы и неопределенность с запуском "Северного потока — 2".Кроме того, факт, что "Газпром" не забронировал объемы прокачки по трубопроводу "Ямал — Европа" на следующий год ни на годовых, ни на квартальных аукционах, создает дополнительный риск повышения цен, добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20210802/gaz-1743940653.html

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экономика, в мире, природный газ, европа, россия