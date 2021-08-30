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Цена на газ в Европе обновила рекорд
Цена на газ в Европе обновила рекорд - РИА Новости, 30.08.2021
Цена на газ в Европе обновила рекорд
Цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:17
2021-08-30T19:06
экономика
в мире
природный газ
европа
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.По ситуации на 17:38 (мск) стоимость октябрьского контракта поднялась до 600,6 доллара. В течение дня она колебалась, опускаясь до 588 долларов.Цена газа на спотовом рынке также растет. Стоимость контракта "на день вперед" с поставкой во вторник на самом ликвидном европейском хабе, голландском TTF, достигла 580 долларов, приблизившись к рекордному значению.Как рассказывала РИА Новости на минувшей неделе старший газовый аналитик Refinitiv Марина Цыганкова, высокие цены поддерживают такие факторы, как низкий уровень запасов в хранилищах северо-запада Европы и неопределенность с запуском "Северного потока — 2".Кроме того, факт, что "Газпром" не забронировал объемы прокачки по трубопроводу "Ямал — Европа" на следующий год ни на годовых, ни на квартальных аукционах, создает дополнительный риск повышения цен, добавила собеседница агентства.
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экономика, в мире, природный газ, европа, россия
18:17 30.08.2021 (обновлено: 19:06 30.08.2021)
 
Цена на газ в Европе обновила рекорд

Биржевая цена на газ в Европе впервые превысила 600 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУзлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
По ситуации на 17:38 (мск) стоимость октябрьского контракта поднялась до 600,6 доллара. В течение дня она колебалась, опускаясь до 588 долларов.
Цена газа на спотовом рынке также растет. Стоимость контракта "на день вперед" с поставкой во вторник на самом ликвидном европейском хабе, голландском TTF, достигла 580 долларов, приблизившись к рекордному значению.
Как рассказывала РИА Новости на минувшей неделе старший газовый аналитик Refinitiv Марина Цыганкова, высокие цены поддерживают такие факторы, как низкий уровень запасов в хранилищах северо-запада Европы и неопределенность с запуском "Северного потока — 2".
Кроме того, факт, что "Газпром" не забронировал объемы прокачки по трубопроводу "Ямал — Европа" на следующий год ни на годовых, ни на квартальных аукционах, создает дополнительный риск повышения цен, добавила собеседница агентства.
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