https://ria.ru/20210830/gagarin-1747794781.html

На Сахалине возбудили уголовное дело после сноса барельефа Гагарина

На Сахалине возбудили уголовное дело после сноса барельефа Гагарина - РИА Новости, 30.08.2021

На Сахалине возбудили уголовное дело после сноса барельефа Гагарина

Уголовное дело возбуждено на Сахалине после сноса барельефа первого космонавта Юрия Гагарина в Невельске, сообщает в понедельник пресс-служба областной... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:39

2021-08-30T10:39

2021-08-30T10:39

происшествия

невельск

юрий гагарин (космонавт)

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Сахалине после сноса барельефа первого космонавта Юрия Гагарина в Невельске, сообщает в понедельник пресс-служба областной прокуратуры."Следственным органом возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей). Ход расследования находится на контроле Невельской городской прокуратуры", - говорится в сообщении.Ранее жители сахалинского города Невельска нашли на берегу реки разбитую стелу, посвященную памяти Гагарина. По словам очевидцев, остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, были засыпаны щебнем и мусором. Власти города рассказали РИА Новости, что разберутся в том, почему стела оказалась в таком состоянии. По их словам, памятник после землетрясения 2007 года находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В 2020 году его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы – и ее демонтировали. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал восстановить стелу и установить в центре города. Барельеф уже на реставрации, в начале сентября ее планируют завершить."Роскосмос" также надеется, что памятник восстановят к 1 сентября, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

https://ria.ru/20210824/nevelsk-1746994075.html

невельск

сахалин

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происшествия, невельск, юрий гагарин (космонавт), сахалин