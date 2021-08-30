Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/gagarin-1747794781.html
На Сахалине возбудили уголовное дело после сноса барельефа Гагарина
На Сахалине возбудили уголовное дело после сноса барельефа Гагарина - РИА Новости, 30.08.2021
На Сахалине возбудили уголовное дело после сноса барельефа Гагарина
Уголовное дело возбуждено на Сахалине после сноса барельефа первого космонавта Юрия Гагарина в Невельске, сообщает в понедельник пресс-служба областной... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:39
2021-08-30T10:39
происшествия
невельск
юрий гагарин (космонавт)
сахалин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745321136_0:484:1081:1092_1920x0_80_0_0_61cf1e97c7bfda72d75614caa78fdfbb.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Сахалине после сноса барельефа первого космонавта Юрия Гагарина в Невельске, сообщает в понедельник пресс-служба областной прокуратуры."Следственным органом возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей). Ход расследования находится на контроле Невельской городской прокуратуры", - говорится в сообщении.Ранее жители сахалинского города Невельска нашли на берегу реки разбитую стелу, посвященную памяти Гагарина. По словам очевидцев, остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, были засыпаны щебнем и мусором. Власти города рассказали РИА Новости, что разберутся в том, почему стела оказалась в таком состоянии. По их словам, памятник после землетрясения 2007 года находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В 2020 году его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы – и ее демонтировали. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал восстановить стелу и установить в центре города. Барельеф уже на реставрации, в начале сентября ее планируют завершить."Роскосмос" также надеется, что памятник восстановят к 1 сентября, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
https://ria.ru/20210824/nevelsk-1746994075.html
невельск
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745321136_0:383:1081:1193_1920x0_80_0_0_ba43e96900aa157e821881c3b2690115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, невельск, юрий гагарин (космонавт), сахалин
10:39 30.08.2021
 
На Сахалине возбудили уголовное дело после сноса барельефа Гагарина

Уголовное дело возбудили на Сахалине после сноса барельефа Гагарина в Невельске

© Фото : @glubinka_rossii/InstagramБарельеф первого космонавта Юрия Гагарина, который оказался брошен на берегу моря в Невельске
Барельеф первого космонавта Юрия Гагарина, который оказался брошен на берегу моря в Невельске - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : @glubinka_rossii/Instagram
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Сахалине после сноса барельефа первого космонавта Юрия Гагарина в Невельске, сообщает в понедельник пресс-служба областной прокуратуры.
"Следственным органом возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей). Ход расследования находится на контроле Невельской городской прокуратуры", - говорится в сообщении.
Ранее жители сахалинского города Невельска нашли на берегу реки разбитую стелу, посвященную памяти Гагарина. По словам очевидцев, остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, были засыпаны щебнем и мусором. Власти города рассказали РИА Новости, что разберутся в том, почему стела оказалась в таком состоянии. По их словам, памятник после землетрясения 2007 года находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В 2020 году его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы – и ее демонтировали. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал восстановить стелу и установить в центре города. Барельеф уже на реставрации, в начале сентября ее планируют завершить.
"Роскосмос" также надеется, что памятник восстановят к 1 сентября, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Встреча летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на родине в Гжатске - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 11:45
В Невельске рассказали о реставрации найденного в мусоре барельефа Гагарина
 
ПроисшествияНевельскЮрий Гагарин (космонавт)Сахалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
13:32Путин посетит космодром "Восточный"
Лента новостейМолния