На Сахалине возбудили уголовное дело после сноса барельефа Гагарина
Уголовное дело возбудили на Сахалине после сноса барельефа Гагарина в Невельске
© Фото : @glubinka_rossii/InstagramБарельеф первого космонавта Юрия Гагарина, который оказался брошен на берегу моря в Невельске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Сахалине после сноса барельефа первого космонавта Юрия Гагарина в Невельске, сообщает в понедельник пресс-служба областной прокуратуры.
"Следственным органом возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей). Ход расследования находится на контроле Невельской городской прокуратуры", - говорится в сообщении.
Ранее жители сахалинского города Невельска нашли на берегу реки разбитую стелу, посвященную памяти Гагарина. По словам очевидцев, остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, были засыпаны щебнем и мусором. Власти города рассказали РИА Новости, что разберутся в том, почему стела оказалась в таком состоянии. По их словам, памятник после землетрясения 2007 года находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В 2020 году его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы – и ее демонтировали. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал восстановить стелу и установить в центре города. Барельеф уже на реставрации, в начале сентября ее планируют завершить.
"Роскосмос" также надеется, что памятник восстановят к 1 сентября, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.