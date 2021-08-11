https://ria.ru/20210811/gagarin-1745321444.html

Жители Сахалина нашли памятник Гагарину среди мусора

Жители Сахалина нашли памятник Гагарину среди мусора - РИА Новости, 11.08.2021

Жители Сахалина нашли памятник Гагарину среди мусора

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал восстановить барельеф Юрия Гагарина, который жители Невельска нашли в разрушенном состоянии среди... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:35

2021-08-11T12:35

2021-08-11T13:48

общество

сахалинская область

юрий гагарин (космонавт)

валерий лимаренко

невельский городской округ

невельск

дмитрий рогозин

роскосмос

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 авг — РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал восстановить барельеф Юрия Гагарина, который жители Невельска нашли в разрушенном состоянии среди мусора, сообщила пресс-служба правительства региона."Роскосмос" намерен обратиться к сахалинским властям с требованием восстановить памятник Гагарину в Невельске."То, что сделали с памятником Гагарина, надо разобраться", — написал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram.Накануне на берегу реки в городе Невельске нашли стелу, посвященную космонавту. По словам очевидцев, остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, засыпаны щебнем и мусором. В администрации Невельского городского округа сообщили, что памятник находился в аварийном состоянии после 2007 года. Ремонту и реставрации, как отметили там, барельеф не подлежал. В 2020-м его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы и ее демонтировали.

https://ria.ru/20210730/dannye-1743655792.html

сахалинская область

невельский городской округ

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общество, сахалинская область, юрий гагарин (космонавт), валерий лимаренко, невельский городской округ, невельск, дмитрий рогозин, роскосмос, telegram (приложение)