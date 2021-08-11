12:35 11.08.2021 (обновлено: 13:48 11.08.2021)
Жители Сахалина нашли памятник Гагарину среди мусора
Губернатор Сахалина Лимаренко потребовал восстановить барельеф Гагарина, оказавшийся среди мусора
© Фото : @glubinka_rossii/InstagramБарельеф первого космонавта Юрия Гагарина, который оказался брошен на берегу моря в Невельске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 авг — РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал восстановить барельеф Юрия Гагарина, который жители Невельска нашли в разрушенном состоянии среди мусора, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Со стороны главы района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны. Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города", — сказал глава региона.
"Роскосмос" намерен обратиться к сахалинским властям с требованием восстановить памятник Гагарину в Невельске.
"То, что сделали с памятником Гагарина, надо разобраться", — написал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram.
Накануне на берегу реки в городе Невельске нашли стелу, посвященную космонавту. По словам очевидцев, остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, засыпаны щебнем и мусором. В администрации Невельского городского округа сообщили, что памятник находился в аварийном состоянии после 2007 года. Ремонту и реставрации, как отметили там, барельеф не подлежал. В 2020-м его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы и ее демонтировали.