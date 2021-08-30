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ФСИН рассказала о деятельности АУЕ* в двух СИЗО Москвы
ФСИН рассказала о деятельности АУЕ* в двух СИЗО Москвы - РИА Новости, 30.08.2021
ФСИН рассказала о деятельности АУЕ* в двух СИЗО Москвы
Сотрудники ФСИН России пересекли деятельность участников запрещенной в России экстремистской организации "Арестантское уголовное единство"* (АУЕ) в СИЗО-1... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:35
2021-08-30T20:35
2021-08-30T20:41
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
матросская тишина
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСИН России пересекли деятельность участников запрещенной в России экстремистской организации "Арестантское уголовное единство"* (АУЕ) в СИЗО-1 (Матросская тишина) и СИЗО-3 Москвы, сообщает пресс-служба ФСИН РФ."Незаконную деятельность группы лиц, входящих в запрещенное на территории РФ международное общественное движение АУЕ*, содержащихся в СИЗО-1 и СИЗО-3 УФСИН России по Москве, выявили и задокументировали сотрудники Главного оперативного управления и Управления собственной безопасности ФСИН России во взаимодействии с ФСБ России и МВД России", - говорится в сообщении.В ведомстве отмечают, что сейчас собрана необходимая доказательная база, получены сведения о структуре ячейки, используемых абонентских номерах, установлен лидер и источники финансирования со свободы. По информации ФСИН, они регулярно вымогали деньги у арестантов, в том числе под угрозой применения насилия.Кроме того сообщается, что в понедельник сотрудники правоохранительных органов провели обыски в СИЗО-1 и СИЗО-3. Было изъято "значительное количество нелегальной переписки участников АУЕ* и другие запрещенные предметы, являющиеся вещественными доказательствами противоправной деятельности".Ранее прокуратура Москвы сообщала, что инициировала возбуждение уголовного дела об участии в деятельности экстремистской организации АУЕ* и ее финансировании в столичном СИЗО-1 ("Матросская тишина").Как сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20210729/tyurma-1743226069.html
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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), матросская тишина, россия
20:35 30.08.2021 (обновлено: 20:41 30.08.2021)
ФСИН рассказала о деятельности АУЕ* в двух СИЗО Москвы
ФСИН: участники движения АУЕ* в двух СИЗО Москвы вымогали деньги у арестантов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Сотрудники ФСИН России
пересекли деятельность участников запрещенной в России экстремистской организации "Арестантское уголовное единство"* (АУЕ) в СИЗО-1 (Матросская тишина
) и СИЗО-3 Москвы
, сообщает пресс-служба ФСИН РФ.
"Незаконную деятельность группы лиц, входящих в запрещенное на территории РФ международное общественное движение АУЕ*, содержащихся в СИЗО-1 и СИЗО-3 УФСИН России по Москве, выявили и задокументировали сотрудники Главного оперативного управления и Управления собственной безопасности ФСИН России во взаимодействии с ФСБ
России и МВД России", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что сейчас собрана необходимая доказательная база, получены сведения о структуре ячейки, используемых абонентских номерах, установлен лидер и источники финансирования со свободы. По информации ФСИН, они регулярно вымогали деньги у арестантов, в том числе под угрозой применения насилия.
Кроме того сообщается, что в понедельник сотрудники правоохранительных органов провели обыски в СИЗО-1 и СИЗО-3. Было изъято "значительное количество нелегальной переписки участников АУЕ* и другие запрещенные предметы, являющиеся вещественными доказательствами противоправной деятельности".
Ранее прокуратура Москвы сообщала, что инициировала возбуждение уголовного дела об участии в деятельности экстремистской организации АУЕ* и ее финансировании в столичном СИЗО-1 ("Матросская тишина").
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК
РФ Юлия Иванова
, по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).
* Запрещенная в России экстремистская организация.