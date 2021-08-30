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Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах

Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах - РИА Новости, 30.08.2021

Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах

В российских школах с нового учебного года начнут вводить традицию поднимать государственный флаг, сообщил на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:53

2021-08-30T13:53

2021-08-30T14:19

общество

сергей кравцов

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В российских школах с нового учебного года начнут вводить традицию поднимать государственный флаг, сообщил на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов.С идеей сделать такую церемонию частью воспитательного процесса на минувшей неделе выступил воспитатель "Артека" Вячеслав Антипов на встрече с Владимиром Путиным.Президент поддержал это предложение, подчеркнув, что здесь нужно ввести общегосударственный стандарт. Он добавил, что инициативу профинансируют из госбюджета.

https://ria.ru/20201225/flag-1590844082.html

россия

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2021

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общество, сергей кравцов, россия