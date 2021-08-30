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Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах - РИА Новости, 30.08.2021
Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
В российских школах с нового учебного года начнут вводить традицию поднимать государственный флаг, сообщил на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:53
2021-08-30T14:19
общество
сергей кравцов
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В российских школах с нового учебного года начнут вводить традицию поднимать государственный флаг, сообщил на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов.С идеей сделать такую церемонию частью воспитательного процесса на минувшей неделе выступил воспитатель "Артека" Вячеслав Антипов на встрече с Владимиром Путиным.Президент поддержал это предложение, подчеркнув, что здесь нужно ввести общегосударственный стандарт. Он добавил, что инициативу профинансируют из госбюджета.
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общество, сергей кравцов, россия
13:53 30.08.2021 (обновлено: 14:19 30.08.2021)
 
Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах

Министр просвещения Кравцов: с 1 сентября в школах начнут поднимать государственный флаг

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В российских школах с нового учебного года начнут вводить традицию поднимать государственный флаг, сообщил на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов.

"Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага", — добавил глава Минпросвещения.

С идеей сделать такую церемонию частью воспитательного процесса на минувшей неделе выступил воспитатель "Артека" Вячеслав Антипов на встрече с Владимиром Путиным.
Президент поддержал это предложение, подчеркнув, что здесь нужно ввести общегосударственный стандарт. Он добавил, что инициативу профинансируют из госбюджета.
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