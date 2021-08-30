https://ria.ru/20210830/estoniya-1747837465.html

Парламент Эстонии не смог избрать президента страны

Парламент Эстонии не смог избрать президента страны - РИА Новости, 30.08.2021

Парламент Эстонии не смог избрать президента страны

Парламент Эстонии в понедельник на внеочередном заседании не смог избрать президента страны в первом туре голосования, второй тур пройдет во вторник, сообщила... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T14:37

2021-08-30T14:37

2021-08-30T14:43

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парламент эстонии

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг - РИА Новости. Парламент Эстонии в понедельник на внеочередном заседании не смог избрать президента страны в первом туре голосования, второй тур пройдет во вторник, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.Ко второму туру голосования депутаты могут выдвинуть новых кандидатов. Для выдвижения претендентов на президентский пост необходимо собрать 21 подпись депутатов парламента.Если президент не будет избран и во втором туре, в тот же день будет назначен третий тур выборов. Участие в нем смогут принять два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в ходе предыдущих туров голосования. Если избрать нового главу государства парламенту все же не удастся, будет созвана Коллегия выборщиков, которая состоит из депутатов парламента и представителей местных самоуправлений, всего 208 человек. Избранным считается кандидат, за которого проголосует большинство участвовавших в выборах членов Коллегии выборщиков.

https://ria.ru/20210829/estoniya-1747723543.html

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в мире, эстония, парламент эстонии