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Парламент Эстонии не смог избрать президента страны
Парламент Эстонии не смог избрать президента страны - РИА Новости, 30.08.2021
Парламент Эстонии не смог избрать президента страны
Парламент Эстонии в понедельник на внеочередном заседании не смог избрать президента страны в первом туре голосования, второй тур пройдет во вторник, сообщила... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:37
2021-08-30T14:43
в мире
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парламент эстонии
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг - РИА Новости. Парламент Эстонии в понедельник на внеочередном заседании не смог избрать президента страны в первом туре голосования, второй тур пройдет во вторник, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.Ко второму туру голосования депутаты могут выдвинуть новых кандидатов. Для выдвижения претендентов на президентский пост необходимо собрать 21 подпись депутатов парламента.Если президент не будет избран и во втором туре, в тот же день будет назначен третий тур выборов. Участие в нем смогут принять два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в ходе предыдущих туров голосования. Если избрать нового главу государства парламенту все же не удастся, будет созвана Коллегия выборщиков, которая состоит из депутатов парламента и представителей местных самоуправлений, всего 208 человек. Избранным считается кандидат, за которого проголосует большинство участвовавших в выборах членов Коллегии выборщиков.
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в мире, эстония, парламент эстонии
14:37 30.08.2021 (обновлено: 14:43 30.08.2021)
 
Парламент Эстонии не смог избрать президента страны

Парламент Эстонии не смог избрать президента страны в первом туре голосования

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание парламента Эстонии
Здание парламента Эстонии - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг - РИА Новости. Парламент Эстонии в понедельник на внеочередном заседании не смог избрать президента страны в первом туре голосования, второй тур пройдет во вторник, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.
"На пост главы государства был выдвинут один кандидат - директор Эстонского национального музея Алар Карис. Для избрания кандидату было необходимо получить в парламенте голоса не менее двух третей народных избранников, то есть 68 депутатов из 101. За кандидатуру Кариса проголосовали 63 депутата, 16 бюллетене были не заполнены, всего проголосовали 79 депутатов. Второй тур пройдет во вторник", - говорится в сообщении.
Ко второму туру голосования депутаты могут выдвинуть новых кандидатов. Для выдвижения претендентов на президентский пост необходимо собрать 21 подпись депутатов парламента.
Если президент не будет избран и во втором туре, в тот же день будет назначен третий тур выборов. Участие в нем смогут принять два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в ходе предыдущих туров голосования. Если избрать нового главу государства парламенту все же не удастся, будет созвана Коллегия выборщиков, которая состоит из депутатов парламента и представителей местных самоуправлений, всего 208 человек. Избранным считается кандидат, за которого проголосует большинство участвовавших в выборах членов Коллегии выборщиков.
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