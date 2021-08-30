Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/estoniya-1747769239.html
В Эстонии пройдут выборы президента
В Эстонии пройдут выборы президента - РИА Новости, 30.08.2021
В Эстонии пройдут выборы президента
Выборы президента страны в понедельник пройдут в парламенте Эстонии, на пост главы государства выдвинут один кандидат - директор Эстонского национального музея... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T00:38
2021-08-30T00:39
в мире
тарту
эстония
керсти кальюлайд
хенн пыллуаас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:932:2048:2084_1920x0_80_0_0_d77e6dbec88052f1e8c116d27954e23e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг - РИА Новости. Выборы президента страны в понедельник пройдут в парламенте Эстонии, на пост главы государства выдвинут один кандидат - директор Эстонского национального музея Алар Карис, но в процессе выборов могут появиться и другие кандидаты.Полномочия нынешнего президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая занимает этот пост с 2016 года, истекают в августе 2021 года.Накануне республиканская избирательная комиссия официально зарегистрировала Кариса кандидатом в президенты. Для выдвижения претендентов на президентский пост им необходимо собрать 21 подпись депутатов парламента. Депутаты парламента от Центристской и Реформистской партий, которые составляют правящую коалицию в Эстонии, представили в избирком 59 подписей в поддержку Кариса.Алар Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. В 1981 году закончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1999 года является профессором Тартуского университета. В 2003-2007 годах был ректором Эстонского университета естественных наук, а в 2007-2012 годах ректором Тартуского университета.В марте 2013 года парламент назначил Кариса государственным контролером. В октябре 2017 года он был избран директором Эстонского национального музея. В 2007 году Карис был награжден орденом Белой звезды. Его жена Сирье Карис, ранее была директором Эстонского исторического музея, а с 2018 года - директор Тартуского городского музея. У них трое взрослых детей — два сына и дочь.Президент Эстонии избирается сроком на пять лет. Никто не может быть избран президентом республики более чем на два срока подряд. Кандидатом на пост президента может быть выдвинуто лицо в возрасте не менее 40 лет, являющееся гражданином Эстонии по рождению.В Эстонии действует довольно сложная двухуровневая система непрямых выборов президента. Сначала главу государства пытается избрать парламент. Для избрания кандидату необходимо получить голоса не менее двух третей народных избранников, то есть 68 депутатов из 101. Если ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов, выдвигаются новые кандидаты и проводится второй тур голосования. Если и в ходе второго тура ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов, проводится третий тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие больше всего голосов в ходе второго тура голосования.В парламенте реформисты и центристы, которые поддержали выдвижение Кариса кандидатом в президенты, имеют 59 мест из 101. Чтобы президент был избран в парламенте кандидату необходимо получить голоса не менее двух третей парламентариев, то есть 68. Поэтому необходима также поддержка оппозиционных партий. Партия Isamaa ("Отечество") имеет 12 голосов в парламенте, Социал-демократичская партия - 11 голосов. Консервативная народная партия (EKRE), которая имеет 19 мандатов, ранее заявила, что поддерживает только своего кандидата - бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса.Лидеры Isamaa и социал-демократов заявили ранее, что консенсуса по кандидатуре Кариса в парламентских фракциях этих партий нет, и каждый депутат вправе голосовать по своему усмотрению.Эстонские СМИ отмечают, что предсказать результат первого тура выборов президента в парламенте довольно сложно. Хотя все депутаты от Центристской и Реформистской партий представили в избирком 59 подписей в поддержку Кариса, трудно прогнозировать, что с учетом тайного голосования, все они проголосуют за Кариса. Тем более непонятно сколько депутатов от оппозиционных партий поддержат директора Эстонского национального музея.Многие парламентарии выражали желание не затягивать процесс выборов президента и завершить процедуру в парламенте 30 августа, тем более что на 17 октября назначены муниципальные выборы, подготовка к которым уже началась.В том случае, если никому из кандидатов не удастся набрать в парламенте нужное число голосов в трех турах голосования, то выборы продолжаются в Коллегии выборщиков, которая состоит из депутатов парламента и представителей местных самоуправлений. В 2021 году в Коллегию выборщиков входят 107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента, всего 208 человек.Коллегия выборщиков имеет право выдвинуть своего кандидата на пост президента республики, если кандидатуру предложит по меньшей мере 21 член коллегии. Для первого тура голосования на избирательных бюллетенях фиксируются имена кандидатов, участвовавших в третьем туре голосования в парламенте, а также имена кандидатов, зарегистрированных на первый тур в коллегии выборщиков.В первом туре избранным считается кандидат, за которого проголосует большинство участвовавших в выборах членов коллегии выборщиков. Если ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов, в тот же день проводится новый тур выборов.Для второго тура выборов на избирательных бюллетенях фиксируются имена двух кандидатов, получивших больше всего голосов в первом туре голосования. Избранным считается кандидат, за которого проголосует большинство участвовавших в выборах членов коллегии выборщиков.Если Коллегия выборщиков также не смогла избрать президента, то ответственность за выборы вновь возвращается парламенту и все начинается сначала.Именно так проходили прошлые президентские выборы в 2016 году. Тогда ни парламент, ни Коллегия выборщиков не смогли выбрать президента и после того, как процедура выборов вновь вернулась в парламент, была выдвинута кандидатура представителя Эстонии в Европейской счетной палате Керсти Кальюлайд, которая получила на выборах 81 голос и стала президентом страны.За всю историю президентских выборов в восстановившей независимость в 1991 году Эстонии, парламент избирал президента в 1992, в 2011 и в 2016 годах, а в 1996, 2001 и в 2006 годах — президент был избран в Коллегии выборщиков.
https://ria.ru/20210829/estoniya-1747723543.html
https://ria.ru/20210824/medved-1747092172.html
https://ria.ru/20210822/krym-1746756475.html
https://ria.ru/20210704/estoniya-1739847892.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/estoniya-1746376741.html
https://ria.ru/20210826/pushkov-1747278590.html
тарту
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:740:2048:2276_1920x0_80_0_0_cf1301b30e4d591eae24cedcfb16cc41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, тарту, эстония, керсти кальюлайд, хенн пыллуаас
00:38 30.08.2021 (обновлено: 00:39 30.08.2021)
 
В Эстонии пройдут выборы президента

В Эстонии пройдут выборы президента, на пост главы страны выдвинули Алара Кариса

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг - РИА Новости. Выборы президента страны в понедельник пройдут в парламенте Эстонии, на пост главы государства выдвинут один кандидат - директор Эстонского национального музея Алар Карис, но в процессе выборов могут появиться и другие кандидаты.
Полномочия нынешнего президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая занимает этот пост с 2016 года, истекают в августе 2021 года.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
Вчера, 12:52
Президент Эстонии предложила Евросоюзу способ "сдержать Россию"
Накануне республиканская избирательная комиссия официально зарегистрировала Кариса кандидатом в президенты. Для выдвижения претендентов на президентский пост им необходимо собрать 21 подпись депутатов парламента. Депутаты парламента от Центристской и Реформистской партий, которые составляют правящую коалицию в Эстонии, представили в избирком 59 подписей в поддержку Кариса.
Алар Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. В 1981 году закончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1999 года является профессором Тартуского университета. В 2003-2007 годах был ректором Эстонского университета естественных наук, а в 2007-2012 годах ректором Тартуского университета.
В марте 2013 года парламент назначил Кариса государственным контролером. В октябре 2017 года он был избран директором Эстонского национального музея. В 2007 году Карис был награжден орденом Белой звезды. Его жена Сирье Карис, ранее была директором Эстонского исторического музея, а с 2018 года - директор Тартуского городского музея. У них трое взрослых детей — два сына и дочь.
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 18:45
В Эстонии призвали не злить русского медведя
Президент Эстонии избирается сроком на пять лет. Никто не может быть избран президентом республики более чем на два срока подряд. Кандидатом на пост президента может быть выдвинуто лицо в возрасте не менее 40 лет, являющееся гражданином Эстонии по рождению.
В Эстонии действует довольно сложная двухуровневая система непрямых выборов президента. Сначала главу государства пытается избрать парламент. Для избрания кандидату необходимо получить голоса не менее двух третей народных избранников, то есть 68 депутатов из 101. Если ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов, выдвигаются новые кандидаты и проводится второй тур голосования. Если и в ходе второго тура ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов, проводится третий тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие больше всего голосов в ходе второго тура голосования.
В парламенте реформисты и центристы, которые поддержали выдвижение Кариса кандидатом в президенты, имеют 59 мест из 101. Чтобы президент был избран в парламенте кандидату необходимо получить голоса не менее двух третей парламентариев, то есть 68. Поэтому необходима также поддержка оппозиционных партий. Партия Isamaa ("Отечество") имеет 12 голосов в парламенте, Социал-демократичская партия - 11 голосов. Консервативная народная партия (EKRE), которая имеет 19 мандатов, ранее заявила, что поддерживает только своего кандидата - бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Эстонии К. Кальюлайд - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 16:27
Президент Эстонии посетила КПП на границе с Крымом
Лидеры Isamaa и социал-демократов заявили ранее, что консенсуса по кандидатуре Кариса в парламентских фракциях этих партий нет, и каждый депутат вправе голосовать по своему усмотрению.
Эстонские СМИ отмечают, что предсказать результат первого тура выборов президента в парламенте довольно сложно. Хотя все депутаты от Центристской и Реформистской партий представили в избирком 59 подписей в поддержку Кариса, трудно прогнозировать, что с учетом тайного голосования, все они проголосуют за Кариса. Тем более непонятно сколько депутатов от оппозиционных партий поддержат директора Эстонского национального музея.
Многие парламентарии выражали желание не затягивать процесс выборов президента и завершить процедуру в парламенте 30 августа, тем более что на 17 октября назначены муниципальные выборы, подготовка к которым уже началась.
В том случае, если никому из кандидатов не удастся набрать в парламенте нужное число голосов в трех турах голосования, то выборы продолжаются в Коллегии выборщиков, которая состоит из депутатов парламента и представителей местных самоуправлений. В 2021 году в Коллегию выборщиков входят 107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента, всего 208 человек.
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 21:58
Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть территории
Коллегия выборщиков имеет право выдвинуть своего кандидата на пост президента республики, если кандидатуру предложит по меньшей мере 21 член коллегии. Для первого тура голосования на избирательных бюллетенях фиксируются имена кандидатов, участвовавших в третьем туре голосования в парламенте, а также имена кандидатов, зарегистрированных на первый тур в коллегии выборщиков.
В первом туре избранным считается кандидат, за которого проголосует большинство участвовавших в выборах членов коллегии выборщиков. Если ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов, в тот же день проводится новый тур выборов.
Для второго тура выборов на избирательных бюллетенях фиксируются имена двух кандидатов, получивших больше всего голосов в первом туре голосования. Избранным считается кандидат, за которого проголосует большинство участвовавших в выборах членов коллегии выборщиков.
Таллин - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 16:09Авторы
"Хочется плакать". Эстония испугалась бегства США из Афганистана
Если Коллегия выборщиков также не смогла избрать президента, то ответственность за выборы вновь возвращается парламенту и все начинается сначала.
Именно так проходили прошлые президентские выборы в 2016 году. Тогда ни парламент, ни Коллегия выборщиков не смогли выбрать президента и после того, как процедура выборов вновь вернулась в парламент, была выдвинута кандидатура представителя Эстонии в Европейской счетной палате Керсти Кальюлайд, которая получила на выборах 81 голос и стала президентом страны.
За всю историю президентских выборов в восстановившей независимость в 1991 году Эстонии, парламент избирал президента в 1992, в 2011 и в 2016 годах, а в 1996, 2001 и в 2006 годах — президент был избран в Коллегии выборщиков.
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 02:38
Пушков рассказал, как президент Эстонии "подложила свинью" Украине
 
В миреТартуЭстонияКерсти КальюлайдХенн Пыллуаас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:38Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября
14:37Парламент Эстонии не смог избрать президента страны
14:31Путин рассказал об антителах после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
Лента новостейМолния