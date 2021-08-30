https://ria.ru/20210830/estoniya-1747769239.html

В Эстонии пройдут выборы президента

В Эстонии пройдут выборы президента - РИА Новости, 30.08.2021

В Эстонии пройдут выборы президента

Выборы президента страны в понедельник пройдут в парламенте Эстонии, на пост главы государства выдвинут один кандидат - директор Эстонского национального музея... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T00:38

2021-08-30T00:38

2021-08-30T00:39

в мире

тарту

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керсти кальюлайд

хенн пыллуаас

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг - РИА Новости. Выборы президента страны в понедельник пройдут в парламенте Эстонии, на пост главы государства выдвинут один кандидат - директор Эстонского национального музея Алар Карис, но в процессе выборов могут появиться и другие кандидаты.Полномочия нынешнего президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая занимает этот пост с 2016 года, истекают в августе 2021 года.Накануне республиканская избирательная комиссия официально зарегистрировала Кариса кандидатом в президенты. Для выдвижения претендентов на президентский пост им необходимо собрать 21 подпись депутатов парламента. Депутаты парламента от Центристской и Реформистской партий, которые составляют правящую коалицию в Эстонии, представили в избирком 59 подписей в поддержку Кариса.Алар Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. В 1981 году закончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1999 года является профессором Тартуского университета. В 2003-2007 годах был ректором Эстонского университета естественных наук, а в 2007-2012 годах ректором Тартуского университета.В марте 2013 года парламент назначил Кариса государственным контролером. В октябре 2017 года он был избран директором Эстонского национального музея. В 2007 году Карис был награжден орденом Белой звезды. Его жена Сирье Карис, ранее была директором Эстонского исторического музея, а с 2018 года - директор Тартуского городского музея. У них трое взрослых детей — два сына и дочь.Президент Эстонии избирается сроком на пять лет. Никто не может быть избран президентом республики более чем на два срока подряд. Кандидатом на пост президента может быть выдвинуто лицо в возрасте не менее 40 лет, являющееся гражданином Эстонии по рождению.В Эстонии действует довольно сложная двухуровневая система непрямых выборов президента. Сначала главу государства пытается избрать парламент. Для избрания кандидату необходимо получить голоса не менее двух третей народных избранников, то есть 68 депутатов из 101. Если ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов, выдвигаются новые кандидаты и проводится второй тур голосования. Если и в ходе второго тура ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов, проводится третий тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие больше всего голосов в ходе второго тура голосования.В парламенте реформисты и центристы, которые поддержали выдвижение Кариса кандидатом в президенты, имеют 59 мест из 101. Чтобы президент был избран в парламенте кандидату необходимо получить голоса не менее двух третей парламентариев, то есть 68. Поэтому необходима также поддержка оппозиционных партий. Партия Isamaa ("Отечество") имеет 12 голосов в парламенте, Социал-демократичская партия - 11 голосов. Консервативная народная партия (EKRE), которая имеет 19 мандатов, ранее заявила, что поддерживает только своего кандидата - бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса.Лидеры Isamaa и социал-демократов заявили ранее, что консенсуса по кандидатуре Кариса в парламентских фракциях этих партий нет, и каждый депутат вправе голосовать по своему усмотрению.Эстонские СМИ отмечают, что предсказать результат первого тура выборов президента в парламенте довольно сложно. Хотя все депутаты от Центристской и Реформистской партий представили в избирком 59 подписей в поддержку Кариса, трудно прогнозировать, что с учетом тайного голосования, все они проголосуют за Кариса. Тем более непонятно сколько депутатов от оппозиционных партий поддержат директора Эстонского национального музея.Многие парламентарии выражали желание не затягивать процесс выборов президента и завершить процедуру в парламенте 30 августа, тем более что на 17 октября назначены муниципальные выборы, подготовка к которым уже началась.В том случае, если никому из кандидатов не удастся набрать в парламенте нужное число голосов в трех турах голосования, то выборы продолжаются в Коллегии выборщиков, которая состоит из депутатов парламента и представителей местных самоуправлений. В 2021 году в Коллегию выборщиков входят 107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента, всего 208 человек.Коллегия выборщиков имеет право выдвинуть своего кандидата на пост президента республики, если кандидатуру предложит по меньшей мере 21 член коллегии. Для первого тура голосования на избирательных бюллетенях фиксируются имена кандидатов, участвовавших в третьем туре голосования в парламенте, а также имена кандидатов, зарегистрированных на первый тур в коллегии выборщиков.В первом туре избранным считается кандидат, за которого проголосует большинство участвовавших в выборах членов коллегии выборщиков. Если ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов, в тот же день проводится новый тур выборов.Для второго тура выборов на избирательных бюллетенях фиксируются имена двух кандидатов, получивших больше всего голосов в первом туре голосования. Избранным считается кандидат, за которого проголосует большинство участвовавших в выборах членов коллегии выборщиков.Если Коллегия выборщиков также не смогла избрать президента, то ответственность за выборы вновь возвращается парламенту и все начинается сначала.Именно так проходили прошлые президентские выборы в 2016 году. Тогда ни парламент, ни Коллегия выборщиков не смогли выбрать президента и после того, как процедура выборов вновь вернулась в парламент, была выдвинута кандидатура представителя Эстонии в Европейской счетной палате Керсти Кальюлайд, которая получила на выборах 81 голос и стала президентом страны.За всю историю президентских выборов в восстановившей независимость в 1991 году Эстонии, парламент избирал президента в 1992, в 2011 и в 2016 годах, а в 1996, 2001 и в 2006 годах — президент был избран в Коллегии выборщиков.

https://ria.ru/20210829/estoniya-1747723543.html

https://ria.ru/20210824/medved-1747092172.html

https://ria.ru/20210822/krym-1746756475.html

https://ria.ru/20210704/estoniya-1739847892.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/estoniya-1746376741.html

https://ria.ru/20210826/pushkov-1747278590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, тарту, эстония, керсти кальюлайд, хенн пыллуаас