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В Москве возбудили уголовное дело после массовой драки на Бауманской улице
В Москве возбудили уголовное дело после массовой драки на Бауманской улице - РИА Новости, 30.08.2021
В Москве возбудили уголовное дело после массовой драки на Бауманской улице
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту массовой драки на Бауманской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:07
2021-08-30T12:07
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту массовой драки на Бауманской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Ранее ГУМВД РФ по Москве сообщало, что 49 человек были доставлены в отдел полиции после массовой драки в центре Москвы на Бауманской улице, на 15 из них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Как сообщает СК, драку устроили не менее 10 человек из стран Средней Азии."По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
12:07 30.08.2021
 
В Москве возбудили уголовное дело после массовой драки на Бауманской улице

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после массовой драки на Бауманской улице в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник УВД ЗАО города Москвы работает с отпечатками пальцев в отделе криминалистик
Сотрудник УВД ЗАО города Москвы работает с отпечатками пальцев в отделе криминалистик - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту массовой драки на Бауманской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее ГУМВД РФ по Москве сообщало, что 49 человек были доставлены в отдел полиции после массовой драки в центре Москвы на Бауманской улице, на 15 из них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Как сообщает СК, драку устроили не менее 10 человек из стран Средней Азии.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
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