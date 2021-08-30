https://ria.ru/20210830/draka-1747810983.html

В Москве возбудили уголовное дело после массовой драки на Бауманской улице

В Москве возбудили уголовное дело после массовой драки на Бауманской улице - РИА Новости, 30.08.2021

В Москве возбудили уголовное дело после массовой драки на Бауманской улице

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту массовой драки на Бауманской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:07

2021-08-30T12:07

2021-08-30T12:07

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту массовой драки на Бауманской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Ранее ГУМВД РФ по Москве сообщало, что 49 человек были доставлены в отдел полиции после массовой драки в центре Москвы на Бауманской улице, на 15 из них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Как сообщает СК, драку устроили не менее 10 человек из стран Средней Азии."По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210830/draka-1747785155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия