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"Пластинка года": Канье Уэст выпустил новый альбом "Donda"
"Пластинка года": Канье Уэст выпустил новый альбом "Donda" - РИА Новости, 30.08.2021
"Пластинка года": Канье Уэст выпустил новый альбом "Donda"
Американский рэпер, продюсер и бизнесмен Канье Уэст выпустил на цифровых площадках долгожданный — десятый студийный альбом "Donda", названный в честь покойной... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:40
2021-08-30T11:40
2021-08-30T11:40
культура
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канье уэст
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американский рэпер, продюсер и бизнесмен Канье Уэст выпустил на цифровых площадках долгожданный — десятый студийный альбом "Donda", названный в честь покойной матери музыканта. В плейлист сборника вошло 27 треков. Некоторые из них были записаны при участии таких звезд, как Jay-Z, The Weeknd, Трэвиса Скотта, Young Thug, Jay Electronica и других.В песнях Канье Уэст размышляет о маме, отношения между родителями, психическом здоровье, правосудии, религии и многом другом. Одной из самых сильных композиций в альбоме критики из музыкального издания Billboard назвали "Jesus Lord". В ней рэпер рассказывает о "боли, которую пережил после развода, и о незаживающей ране после потери матери". Положительно оценили пластинку и слушатели. Многие отметили в соцсетях, что "Donda" — "лучшее, что случилось в музыке в этом году". Последний альбом Уэста "Jesus is King" был представлен в 2019 году. Эта пластинка на религиозную тематику занимала верхушки хит-парадов в разных странах, а также получила премию "Грэмми" в номинации "Лучший альбом современной христианской музыки".
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новости культуры, канье уэст, музыка
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американский рэпер, продюсер и бизнесмен Канье Уэст выпустил на цифровых площадках долгожданный — десятый студийный альбом "Donda", названный в честь покойной матери музыканта.
В плейлист сборника вошло 27 треков. Некоторые из них были записаны при участии таких звезд, как Jay-Z, The Weeknd, Трэвиса Скотта, Young Thug, Jay Electronica и других.
В песнях Канье Уэст размышляет о маме, отношения между родителями, психическом здоровье, правосудии, религии и многом другом. Одной из самых сильных композиций в альбоме критики из музыкального издания Billboard назвали
"Jesus Lord". В ней рэпер рассказывает о "боли, которую пережил после развода, и о незаживающей ране после потери матери".
Положительно оценили пластинку и слушатели. Многие отметили
в соцсетях, что "Donda" — "лучшее, что случилось в музыке в этом году".
"Альбом года", "Donda" — не просто пластинка года. Это культурная перезагрузка", — поделились впечатлениями пользователи в Twitter.
Последний альбом Уэста "Jesus is King" был представлен в 2019 году. Эта пластинка на религиозную тематику занимала верхушки хит-парадов в разных странах, а также получила премию "Грэмми" в номинации "Лучший альбом современной христианской музыки".