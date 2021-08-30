https://ria.ru/20210830/donda-1747796653.html

"Пластинка года": Канье Уэст выпустил новый альбом "Donda"

"Пластинка года": Канье Уэст выпустил новый альбом "Donda" - РИА Новости, 30.08.2021

"Пластинка года": Канье Уэст выпустил новый альбом "Donda"

Американский рэпер, продюсер и бизнесмен Канье Уэст выпустил на цифровых площадках долгожданный — десятый студийный альбом "Donda", названный в честь покойной... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:40

2021-08-30T11:40

2021-08-30T11:40

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американский рэпер, продюсер и бизнесмен Канье Уэст выпустил на цифровых площадках долгожданный — десятый студийный альбом "Donda", названный в честь покойной матери музыканта. В плейлист сборника вошло 27 треков. Некоторые из них были записаны при участии таких звезд, как Jay-Z, The Weeknd, Трэвиса Скотта, Young Thug, Jay Electronica и других.В песнях Канье Уэст размышляет о маме, отношения между родителями, психическом здоровье, правосудии, религии и многом другом. Одной из самых сильных композиций в альбоме критики из музыкального издания Billboard назвали "Jesus Lord". В ней рэпер рассказывает о "боли, которую пережил после развода, и о незаживающей ране после потери матери". Положительно оценили пластинку и слушатели. Многие отметили в соцсетях, что "Donda" — "лучшее, что случилось в музыке в этом году". Последний альбом Уэста "Jesus is King" был представлен в 2019 году. Эта пластинка на религиозную тематику занимала верхушки хит-парадов в разных странах, а также получила премию "Грэмми" в номинации "Лучший альбом современной христианской музыки".

https://ria.ru/20210827/kardashyan-1747508705.html

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новости культуры, канье уэст, музыка