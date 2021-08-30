09:00 30.08.2021 (обновлено: 12:18 30.08.2021)
Российские ученые решили проблему разрушения бетона
© Фото : информационная служба ДГТУДеформированный прессом бетон при осевом сжатии
© Фото : информационная служба ДГТУ
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новый компонент для бетона, повышающий его прочность и способность деформироваться. По мнению экспертов, это поможет решить проблему преждевременного разрушения бетонных конструкций. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Applied Sciences (Switzerland).
Необходимость изменить состав бетона, чтобы улучшить его качество и задать ему нужные свойства, остро стоит в строительной сфере. Как рассказали авторы исследования, это связано с тем, что при всех преимуществах у этого материала есть серьезные минусы — например, низкая трещиностойкость.
"Разрушение бетона в железобетонных конструкциях является наиболее опасным, поскольку оно может привести к внезапному и прогрессирующему разрушению всего здания или сооружения", — пояснил проректор по учебной работе и подготовке кадров высшей квалификации ДГТУ профессор Алексей Бескопыльный.
Разработанный учеными материал состоит из цементной матрицы с равномерным распределением по всему объему специальных волокон различного размера и состава: из стали, полипропилена и базальта. Они влияют на способность бетона деформироваться, то есть делают его более прочным и устойчивым.
Это волокно представляет собой небольшую стальную скобу, изогнутые края которой сопротивляются растяжению и препятствуют локальному разрушению бетона. Исследования показали, что увеличение прочности на сжатие и при изгибе в фибробетоне, изготовленном с применением таких волокон, может составить до 80 процентов относительно стандартного материала.
© Фото : информационная служба ДГТУДоцент кафедры "Инженерная геология, основания и фундаменты" ДГТУ Евгений Щербань проводит испытания в лаборатории. Застывший бетон с полипропиленовым волокном в составе под прессом.
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Доцент кафедры "Инженерная геология, основания и фундаменты" ДГТУ Евгений Щербань проводит испытания в лаборатории. Застывший бетон с полипропиленовым волокном в составе под прессом.
© Фото : информационная служба ДГТУ
© Фото : информационная служба ДГТУ
Базальтовое волокно.
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Базальтовое волокно.
© Фото : информационная служба ДГТУ
© Фото : информационная служба ДГТУ
Полипропиленовое волокно.
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Полипропиленовое волокно.
© Фото : информационная служба ДГТУ
1 из 3
Доцент кафедры "Инженерная геология, основания и фундаменты" ДГТУ Евгений Щербань проводит испытания в лаборатории. Застывший бетон с полипропиленовым волокном в составе под прессом.
© Фото : информационная служба ДГТУ
2 из 3
Базальтовое волокно.
© Фото : информационная служба ДГТУ
3 из 3
Полипропиленовое волокно.
© Фото : информационная служба ДГТУ
Кроме того, ученые установили, что при производстве бетона важны не только определенные пропорции дополнительных компонентов, но и порядок введения их в смесь.
"Вводить волокна в цементную матрицу нужно перед добавлением крупного заполнителя, например щебня. Это позволяет компоненту равномерно распределиться по всему объему цементного камня. Если нарушить порядок введения волокон и добавить их уже к смеси цемента и щебня, волокна могут разрушиться и ожидаемый эффект не будет достигнут", — сказал доцент кафедры "Инженерная геология, основания и фундаменты" ДГТУ Сергей Стельмах.
По его словам, важен и размер самих волокон: небольшие повышают прочность материала, а при достаточном количестве и правильном распределении они смогут сдерживать разрушающие деформации и повышать теплоизоляцию, к тому же они наиболее удобны в работе. В зависимости от того, какую конструкцию планируется возводить, бетону можно придавать различные свойства.
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"Далеко не всегда прочность выступает главным качеством конструкции. Иногда деформативность может обеспечить большую надежность конструкции, так как высокопрочные материалы хрупки и практически лишены пластичности. А неудобоукладываемый бетон может привести к недоуплотнению, нарушению структуры и вовсе к разрушению всей конструкции", — отметил доцент кафедры "Инженерная геология, основания и фундаменты" ДГТУ Евгений Щербань.
Авторы исследования также предложили изменить смесь для бетона. Обычно она состоит из цемента и щебня, но щебень заменили керамзитом — материалом, обладающим высокой пористостью. Это сделало бетон легче и повысило его теплоизоляционные свойства.