https://ria.ru/20210830/devochka-1747792479.html

В Красноярске изучат данные об откровенных фото девочки в Сети

В Красноярске изучат данные об откровенных фото девочки в Сети - РИА Новости, 30.08.2021

В Красноярске изучат данные об откровенных фото девочки в Сети

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае разбирается в опубликованной в Telegram-каналах информации о девочке-подростке из Красноярска,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:22

2021-08-30T10:22

2021-08-30T10:22

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

ирина мирошникова

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КРАСНОЯРСК, 30 авг - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае разбирается в опубликованной в Telegram-каналах информации о девочке-подростке из Красноярска, фотографии которой якобы публикуются на сайтах для взрослых, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на зарубежных платформах продаются откровенные фотографии 13-летней девочки из Красноярска. Утверждается, что публикующий снимки представляется ее матерью и она же общается с покупателями. Также были опубликованы некоторые снимки с сайта. Утверждается, что имеются более откровенные кадры."Мы разбираемся. Однозначно мимо нас эта новость не прошла. Новость взбудоражила. Пока там много непонятного. Конечно, я уже провела планерку, конечно, мы уже определили порядок действий. Мне пока непонятен возраст, что было, а чего не было на самом деле. Надо разбираться. Разумеется, во взаимодействии с правоохранительными органами будем работать. Там имеются основания", - говорится в сообщении.В региональном главке СК РИА Новости сообщили, что знают о ситуации, но пока не комментируют ее.

https://ria.ru/20210825/ubiystvo-1747245935.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), ирина мирошникова