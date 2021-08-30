https://ria.ru/20210830/devochka-1747792479.html
В Красноярске изучат данные об откровенных фото девочки в Сети
В Красноярске изучат данные об откровенных фото девочки в Сети - РИА Новости, 30.08.2021
В Красноярске изучат данные об откровенных фото девочки в Сети
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае разбирается в опубликованной в Telegram-каналах информации о девочке-подростке из Красноярска,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:22
2021-08-30T10:22
2021-08-30T10:22
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
ирина мирошникова
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КРАСНОЯРСК, 30 авг - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае разбирается в опубликованной в Telegram-каналах информации о девочке-подростке из Красноярска, фотографии которой якобы публикуются на сайтах для взрослых, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на зарубежных платформах продаются откровенные фотографии 13-летней девочки из Красноярска. Утверждается, что публикующий снимки представляется ее матерью и она же общается с покупателями. Также были опубликованы некоторые снимки с сайта. Утверждается, что имеются более откровенные кадры."Мы разбираемся. Однозначно мимо нас эта новость не прошла. Новость взбудоражила. Пока там много непонятного. Конечно, я уже провела планерку, конечно, мы уже определили порядок действий. Мне пока непонятен возраст, что было, а чего не было на самом деле. Надо разбираться. Разумеется, во взаимодействии с правоохранительными органами будем работать. Там имеются основания", - говорится в сообщении.В региональном главке СК РИА Новости сообщили, что знают о ситуации, но пока не комментируют ее.
https://ria.ru/20210825/ubiystvo-1747245935.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), ирина мирошникова
В Красноярске изучат данные об откровенных фото девочки в Сети
Омбудсмен из Красноярска разбирается в информации об откровенных фото девочки в сети