https://ria.ru/20210830/debaty-1747788659.html

Круглый стол ЭИСИ о предвыборных дебатах

Круглый стол ЭИСИ о предвыборных дебатах - РИА Новости, 30.08.2021

Круглый стол ЭИСИ о предвыборных дебатах

31 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании".

2021-08-30T09:52

2021-08-30T09:52

2021-08-30T12:51

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Задать вопросУчастники:- политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ;- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- заместитель генерального директора АНО "Диалог" Владимир ТАБАК;- политтехнолог Алексей ШВАЙГЕРТ.Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.В Российской Федерации активно проходят дебаты, традиционно считающиеся апофеозом избирательной кампании. В ключевых агитационных мероприятиях участвуют представители партий, которые успешно преодолели все этапы предвыборной гонки. Дебаты проходят как на федеральных телеканалах и радиостанциях, так и на региональных.Какие смыслы (и насколько успешно?) доносят кандидаты до аудитории и оппонентов? Какие общественно-значимые темы поднимают? Представители каких партий показывают себя наиболее сильными и подготовленными? Как повлияют совместные агитационные мероприятия на итоги выборов?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы