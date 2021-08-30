09:52 30.08.2021 (обновлено: 12:51 30.08.2021)
Круглый стол ЭИСИ о предвыборных дебатах
31 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании".
Задать вопрос
Участники:
- политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ;
- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;
- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- заместитель генерального директора АНО "Диалог" Владимир ТАБАК;
- политтехнолог Алексей ШВАЙГЕРТ.
Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
В Российской Федерации активно проходят дебаты, традиционно считающиеся апофеозом избирательной кампании. В ключевых агитационных мероприятиях участвуют представители партий, которые успешно преодолели все этапы предвыборной гонки. Дебаты проходят как на федеральных телеканалах и радиостанциях, так и на региональных.
Какие смыслы (и насколько успешно?) доносят кандидаты до аудитории и оппонентов? Какие общественно-значимые темы поднимают? Представители каких партий показывают себя наиболее сильными и подготовленными? Как повлияют совместные агитационные мероприятия на итоги выборов?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ;
- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;
- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- заместитель генерального директора АНО "Диалог" Владимир ТАБАК;
- политтехнолог Алексей ШВАЙГЕРТ.
Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
В Российской Федерации активно проходят дебаты, традиционно считающиеся апофеозом избирательной кампании. В ключевых агитационных мероприятиях участвуют представители партий, которые успешно преодолели все этапы предвыборной гонки. Дебаты проходят как на федеральных телеканалах и радиостанциях, так и на региональных.
Какие смыслы (и насколько успешно?) доносят кандидаты до аудитории и оппонентов? Какие общественно-значимые темы поднимают? Представители каких партий показывают себя наиболее сильными и подготовленными? Как повлияют совместные агитационные мероприятия на итоги выборов?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru