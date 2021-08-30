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Круглый стол ЭИСИ о предвыборных дебатах
Круглый стол ЭИСИ о предвыборных дебатах - РИА Новости, 30.08.2021
Круглый стол ЭИСИ о предвыборных дебатах
31 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании".
2021-08-30T09:52
2021-08-30T12:51
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Задать вопросУчастники:- политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ;- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- заместитель генерального директора АНО "Диалог" Владимир ТАБАК;- политтехнолог Алексей ШВАЙГЕРТ.Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.В Российской Федерации активно проходят дебаты, традиционно считающиеся апофеозом избирательной кампании. В ключевых агитационных мероприятиях участвуют представители партий, которые успешно преодолели все этапы предвыборной гонки. Дебаты проходят как на федеральных телеканалах и радиостанциях, так и на региональных.Какие смыслы (и насколько успешно?) доносят кандидаты до аудитории и оппонентов? Какие общественно-значимые темы поднимают? Представители каких партий показывают себя наиболее сильными и подготовленными? Как повлияют совместные агитационные мероприятия на итоги выборов?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
09:52 30.08.2021 (обновлено: 12:51 30.08.2021)
 

Круглый стол ЭИСИ о предвыборных дебатах

Читать ria.ru в
31 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании".
Задать вопрос

Участники:
- политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ;
- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;
- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- заместитель генерального директора АНО "Диалог" Владимир ТАБАК;
- политтехнолог Алексей ШВАЙГЕРТ.

Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.

В Российской Федерации активно проходят дебаты, традиционно считающиеся апофеозом избирательной кампании. В ключевых агитационных мероприятиях участвуют представители партий, которые успешно преодолели все этапы предвыборной гонки. Дебаты проходят как на федеральных телеканалах и радиостанциях, так и на региональных.
Какие смыслы (и насколько успешно?) доносят кандидаты до аудитории и оппонентов? Какие общественно-значимые темы поднимают? Представители каких партий показывают себя наиболее сильными и подготовленными? Как повлияют совместные агитационные мероприятия на итоги выборов?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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