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Культура
https://ria.ru/20210830/context-1747797285.html
Фестиваль хореографии Context. Diana Vishneva начался в Москве и Петербурге
Фестиваль хореографии Context. Diana Vishneva начался в Москве и Петербурге - РИА Новости, 30.08.2021
Фестиваль хореографии Context. Diana Vishneva начался в Москве и Петербурге
Девятый Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva открылся в воскресенье в Москве и Санкт-Петербурге, спектакли, мастер-классы и... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:52
2021-08-30T11:05
культура
санкт-петербург
москва
диана вишнева
новости культуры
балет
театр
куда сходить
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девятый Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva открылся в воскресенье в Москве и Санкт-Петербурге, спектакли, мастер-классы и другие мероприятия фестиваля продлятся до 4 октября, сообщила пресс-служба проекта.Так, зрители увидят две перенесенные с прошлого года постановки: это балеты "Шут" и "Шахерезада" с художественным руководителем фестиваля, балериной Дианой Вишневой в главной роли.В рамках международной программы в обоих городах будет представлен спектакль FN эстонской танцевальной компании Fine5 Dance Theatre. Российская премьера постановки хореографа Рене Ныммика состоит из записанных рассказов танцовщиков, ставших соавторами хореографа, их размышлений и рефлексии во время изоляции. Зрители увидят телесную исповедь героев и найдут ответы на вопросы о том, как оставаться полноценным человеком в информационном мире.В 2021 году фестиваль представит новый формат – вечер современной российской хореографии, на котором представят свои работы три хореографа: Эрнест Нургали – победитель Конкурса молодых хореографов 2020 года, Анна Щеклеина – финалист и участница конкурса в 2018 и 2019 годах, и Ольга Лабовкина – победитель конкурса 2017 года. Также фестиваль покажет работы хореографов Павла Глухова и Нурбека Баттулы. Они будут представлены на площадках Москвы и Санкт-Петербурга."В своем развитии конкурс молодых хореографов логично пришел к идее нового подхода. Сохраняя в своей основе главное – поддержку российской современной хореографии – мы хотим помочь хореографам-участникам конкурса прошлых лет, а также танцовщикам в реализации новых идей. В будущем по тому, какой след они оставят, станут судить о поколении отечественного современного танца XXI века", - сказала Вишнева, слова которой приводит пресс-служба.Она отметила, что фестиваль сумел сохранить возможность проведения международной программы. "А для меня лично особенным и таким долгожданным моментом станет выход в балете "Шахерезада" Алексея Мирошниченко", - подчеркнула худрук фестиваля.
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санкт-петербург, москва, диана вишнева, новости культуры, балет, театр, куда сходить , что посмотреть
10:52 30.08.2021 (обновлено: 11:05 30.08.2021)
 
Фестиваль хореографии Context. Diana Vishneva начался в Москве и Петербурге

Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva начался в Москве и Петербурге

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПрима-балерина Диана Вишнёва на открытии выставки "Диана Вишнева в объективе Патрика Демаршелье" в Мультимедиа Арт Музее в Москве
Прима-балерина Диана Вишнёва на открытии выставки Диана Вишнева в объективе Патрика Демаршелье в Мультимедиа Арт Музее в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девятый Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva открылся в воскресенье в Москве и Санкт-Петербурге, спектакли, мастер-классы и другие мероприятия фестиваля продлятся до 4 октября, сообщила пресс-служба проекта.
"В этом году программа фестиваля Context. Diana Vishneva объединит международную, российскую, параллельную и кинопрограммы, а также выпуск книги, посвященной современному танцу. Зрителей Context 2021 ждут постановки, которые были перенесены из программы фестиваля прошлого года, а также новые спектакли международной и российской программы", - сказано в сообщении.
Так, зрители увидят две перенесенные с прошлого года постановки: это балеты "Шут" и "Шахерезада" с художественным руководителем фестиваля, балериной Дианой Вишневой в главной роли.
В рамках международной программы в обоих городах будет представлен спектакль FN эстонской танцевальной компании Fine5 Dance Theatre. Российская премьера постановки хореографа Рене Ныммика состоит из записанных рассказов танцовщиков, ставших соавторами хореографа, их размышлений и рефлексии во время изоляции. Зрители увидят телесную исповедь героев и найдут ответы на вопросы о том, как оставаться полноценным человеком в информационном мире.
В 2021 году фестиваль представит новый формат – вечер современной российской хореографии, на котором представят свои работы три хореографа: Эрнест Нургали – победитель Конкурса молодых хореографов 2020 года, Анна Щеклеина – финалист и участница конкурса в 2018 и 2019 годах, и Ольга Лабовкина – победитель конкурса 2017 года. Также фестиваль покажет работы хореографов Павла Глухова и Нурбека Баттулы. Они будут представлены на площадках Москвы и Санкт-Петербурга.
"В своем развитии конкурс молодых хореографов логично пришел к идее нового подхода. Сохраняя в своей основе главное – поддержку российской современной хореографии – мы хотим помочь хореографам-участникам конкурса прошлых лет, а также танцовщикам в реализации новых идей. В будущем по тому, какой след они оставят, станут судить о поколении отечественного современного танца XXI века", - сказала Вишнева, слова которой приводит пресс-служба.
Она отметила, что фестиваль сумел сохранить возможность проведения международной программы. "А для меня лично особенным и таким долгожданным моментом станет выход в балете "Шахерезада" Алексея Мирошниченко", - подчеркнула худрук фестиваля.
Основатель фонда Aksenov Family Foundation, предприниматель, председатель совета директоров RDI Group Дмитрий Аксёнов, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, кинорежиссер Андрей Сильвестров и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева (слева направо) на премьере фильма Слепок в киноцентре Октябрь. Картина Слепок - кросс-медийный проект про синтез искусств. - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 13:55Культура
Премьера фильма "Слепок" с Дианой Вишневой прошла в Москве
 
КультураСанкт-ПетербургМоскваДиана ВишневаНовости культурыБалетТеатркуда сходитьчто посмотреть
 
 
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