https://ria.ru/20210830/context-1747797285.html
Фестиваль хореографии Context. Diana Vishneva начался в Москве и Петербурге
Фестиваль хореографии Context. Diana Vishneva начался в Москве и Петербурге - РИА Новости, 30.08.2021
Фестиваль хореографии Context. Diana Vishneva начался в Москве и Петербурге
Девятый Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva открылся в воскресенье в Москве и Санкт-Петербурге, спектакли, мастер-классы и... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:52
2021-08-30T10:52
2021-08-30T11:05
культура
санкт-петербург
москва
диана вишнева
новости культуры
балет
театр
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740907915_0:0:2225:1252_1920x0_80_0_0_68309a76c1bb7b9d574d748c40135a79.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девятый Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva открылся в воскресенье в Москве и Санкт-Петербурге, спектакли, мастер-классы и другие мероприятия фестиваля продлятся до 4 октября, сообщила пресс-служба проекта.Так, зрители увидят две перенесенные с прошлого года постановки: это балеты "Шут" и "Шахерезада" с художественным руководителем фестиваля, балериной Дианой Вишневой в главной роли.В рамках международной программы в обоих городах будет представлен спектакль FN эстонской танцевальной компании Fine5 Dance Theatre. Российская премьера постановки хореографа Рене Ныммика состоит из записанных рассказов танцовщиков, ставших соавторами хореографа, их размышлений и рефлексии во время изоляции. Зрители увидят телесную исповедь героев и найдут ответы на вопросы о том, как оставаться полноценным человеком в информационном мире.В 2021 году фестиваль представит новый формат – вечер современной российской хореографии, на котором представят свои работы три хореографа: Эрнест Нургали – победитель Конкурса молодых хореографов 2020 года, Анна Щеклеина – финалист и участница конкурса в 2018 и 2019 годах, и Ольга Лабовкина – победитель конкурса 2017 года. Также фестиваль покажет работы хореографов Павла Глухова и Нурбека Баттулы. Они будут представлены на площадках Москвы и Санкт-Петербурга."В своем развитии конкурс молодых хореографов логично пришел к идее нового подхода. Сохраняя в своей основе главное – поддержку российской современной хореографии – мы хотим помочь хореографам-участникам конкурса прошлых лет, а также танцовщикам в реализации новых идей. В будущем по тому, какой след они оставят, станут судить о поколении отечественного современного танца XXI века", - сказала Вишнева, слова которой приводит пресс-служба.Она отметила, что фестиваль сумел сохранить возможность проведения международной программы. "А для меня лично особенным и таким долгожданным моментом станет выход в балете "Шахерезада" Алексея Мирошниченко", - подчеркнула худрук фестиваля.
https://ria.ru/20210331/slepok-1603611336.html
санкт-петербург
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740907915_0:0:2225:1669_1920x0_80_0_0_9002bc92b7faec1fdb73cb0bb6624919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, москва, диана вишнева, новости культуры, балет, театр, куда сходить , что посмотреть
10:52 30.08.2021 (обновлено: 11:05 30.08.2021)
Фестиваль хореографии Context. Diana Vishneva начался в Москве и Петербурге
Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva начался в Москве и Петербурге
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девятый Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva открылся в воскресенье в Москве и Санкт-Петербурге, спектакли, мастер-классы и другие мероприятия фестиваля продлятся до 4 октября, сообщила пресс-служба проекта.
"В этом году программа фестиваля Context. Diana Vishneva объединит международную, российскую, параллельную и кинопрограммы, а также выпуск книги, посвященной современному танцу. Зрителей Context 2021 ждут постановки, которые были перенесены из программы фестиваля прошлого года, а также новые спектакли международной и российской программы", - сказано в сообщении.
Так, зрители увидят две перенесенные с прошлого года постановки: это балеты "Шут" и "Шахерезада" с художественным руководителем фестиваля, балериной Дианой Вишневой в главной роли.
В рамках международной программы в обоих городах будет представлен спектакль FN эстонской танцевальной компании Fine5 Dance Theatre. Российская премьера постановки хореографа Рене Ныммика состоит из записанных рассказов танцовщиков, ставших соавторами хореографа, их размышлений и рефлексии во время изоляции. Зрители увидят телесную исповедь героев и найдут ответы на вопросы о том, как оставаться полноценным человеком в информационном мире.
В 2021 году фестиваль представит новый формат – вечер современной российской хореографии, на котором представят свои работы три хореографа: Эрнест Нургали – победитель Конкурса молодых хореографов 2020 года, Анна Щеклеина – финалист и участница конкурса в 2018 и 2019 годах, и Ольга Лабовкина – победитель конкурса 2017 года. Также фестиваль покажет работы хореографов Павла Глухова и Нурбека Баттулы. Они будут представлены на площадках Москвы и Санкт-Петербурга.
"В своем развитии конкурс молодых хореографов логично пришел к идее нового подхода. Сохраняя в своей основе главное – поддержку российской современной хореографии – мы хотим помочь хореографам-участникам конкурса прошлых лет, а также танцовщикам в реализации новых идей. В будущем по тому, какой след они оставят, станут судить о поколении отечественного современного танца XXI века", - сказала Вишнева, слова которой приводит пресс-служба.
Она отметила, что фестиваль сумел сохранить возможность проведения международной программы. "А для меня лично особенным и таким долгожданным моментом станет выход в балете "Шахерезада" Алексея Мирошниченко", - подчеркнула худрук фестиваля.