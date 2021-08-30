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Фестиваль хореографии Context. Diana Vishneva начался в Москве и Петербурге

Фестиваль хореографии Context. Diana Vishneva начался в Москве и Петербурге - РИА Новости, 30.08.2021

Фестиваль хореографии Context. Diana Vishneva начался в Москве и Петербурге

Девятый Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva открылся в воскресенье в Москве и Санкт-Петербурге, спектакли, мастер-классы и... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:52

2021-08-30T10:52

2021-08-30T11:05

культура

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москва

диана вишнева

новости культуры

балет

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девятый Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva открылся в воскресенье в Москве и Санкт-Петербурге, спектакли, мастер-классы и другие мероприятия фестиваля продлятся до 4 октября, сообщила пресс-служба проекта.Так, зрители увидят две перенесенные с прошлого года постановки: это балеты "Шут" и "Шахерезада" с художественным руководителем фестиваля, балериной Дианой Вишневой в главной роли.В рамках международной программы в обоих городах будет представлен спектакль FN эстонской танцевальной компании Fine5 Dance Theatre. Российская премьера постановки хореографа Рене Ныммика состоит из записанных рассказов танцовщиков, ставших соавторами хореографа, их размышлений и рефлексии во время изоляции. Зрители увидят телесную исповедь героев и найдут ответы на вопросы о том, как оставаться полноценным человеком в информационном мире.В 2021 году фестиваль представит новый формат – вечер современной российской хореографии, на котором представят свои работы три хореографа: Эрнест Нургали – победитель Конкурса молодых хореографов 2020 года, Анна Щеклеина – финалист и участница конкурса в 2018 и 2019 годах, и Ольга Лабовкина – победитель конкурса 2017 года. Также фестиваль покажет работы хореографов Павла Глухова и Нурбека Баттулы. Они будут представлены на площадках Москвы и Санкт-Петербурга."В своем развитии конкурс молодых хореографов логично пришел к идее нового подхода. Сохраняя в своей основе главное – поддержку российской современной хореографии – мы хотим помочь хореографам-участникам конкурса прошлых лет, а также танцовщикам в реализации новых идей. В будущем по тому, какой след они оставят, станут судить о поколении отечественного современного танца XXI века", - сказала Вишнева, слова которой приводит пресс-служба.Она отметила, что фестиваль сумел сохранить возможность проведения международной программы. "А для меня лично особенным и таким долгожданным моментом станет выход в балете "Шахерезада" Алексея Мирошниченко", - подчеркнула худрук фестиваля.

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