https://ria.ru/20210830/chip-1747866220.html

Названы сроки завершения дефицита микросхем для электроники и автомобилей

Названы сроки завершения дефицита микросхем для электроники и автомобилей - РИА Новости, 30.08.2021

Названы сроки завершения дефицита микросхем для электроники и автомобилей

Микропроцессорный кризис сохранится в мире до 2023 года и повлияет на производство электроники, автомобилей и других товаров, в которых используются чипы,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:19

2021-08-30T17:19

2021-08-30T17:19

наука

технологии

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Микропроцессорный кризис сохранится в мире до 2023 года и повлияет на производство электроники, автомобилей и других товаров, в которых используются чипы, сообщает Businessinsider.Усилия производителей устройств, содержащих микросхемы, направленные на преодоление дефицита полупроводниковых пластин, не могут быстро решить проблему ограничения мощности по изготовлению чипов. Наиболее уязвимыми в этих условиях оказались автоконцерны, полагающиеся на централизованные поставки полупроводниковой продукции.Причиной продолжающегося кризиса наряду с пандемией называется и циклы обновления продуктов, которые используются технологическими гигантами, вроде Apple и Samsung. Например, c выходом нового iPhone проблема с поставками чипов вновь обострится.Полупроводниковый кризис, как считают эксперты, может неоднократно повторяться после краткосрочной стабилизации — рост спроса на чипы в мире серьезно обгоняет возможности производителей.

https://ria.ru/20210716/avtovaz-1741476415.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple iphone, samsung