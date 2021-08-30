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Наука
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Названы сроки завершения дефицита микросхем для электроники и автомобилей
Названы сроки завершения дефицита микросхем для электроники и автомобилей - РИА Новости, 30.08.2021
Названы сроки завершения дефицита микросхем для электроники и автомобилей
Микропроцессорный кризис сохранится в мире до 2023 года и повлияет на производство электроники, автомобилей и других товаров, в которых используются чипы,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:19
2021-08-30T17:19
наука
технологии
apple
apple iphone
samsung
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Микропроцессорный кризис сохранится в мире до 2023 года и повлияет на производство электроники, автомобилей и других товаров, в которых используются чипы, сообщает Businessinsider.Усилия производителей устройств, содержащих микросхемы, направленные на преодоление дефицита полупроводниковых пластин, не могут быстро решить проблему ограничения мощности по изготовлению чипов. Наиболее уязвимыми в этих условиях оказались автоконцерны, полагающиеся на централизованные поставки полупроводниковой продукции.Причиной продолжающегося кризиса наряду с пандемией называется и циклы обновления продуктов, которые используются технологическими гигантами, вроде Apple и Samsung. Например, c выходом нового iPhone проблема с поставками чипов вновь обострится.Полупроводниковый кризис, как считают эксперты, может неоднократно повторяться после краткосрочной стабилизации — рост спроса на чипы в мире серьезно обгоняет возможности производителей.
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технологии, apple, apple iphone, samsung
17:19 30.08.2021
 

Названы сроки завершения дефицита микросхем для электроники и автомобилей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗавод "Микрон" в Зеленограде
Завод Микрон в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Микропроцессорный кризис сохранится в мире до 2023 года и повлияет на производство электроники, автомобилей и других товаров, в которых используются чипы, сообщает Businessinsider.
Усилия производителей устройств, содержащих микросхемы, направленные на преодоление дефицита полупроводниковых пластин, не могут быстро решить проблему ограничения мощности по изготовлению чипов. Наиболее уязвимыми в этих условиях оказались автоконцерны, полагающиеся на централизованные поставки полупроводниковой продукции.
Причиной продолжающегося кризиса наряду с пандемией называется и циклы обновления продуктов, которые используются технологическими гигантами, вроде Apple и Samsung. Например, c выходом нового iPhone проблема с поставками чипов вновь обострится.
Полупроводниковый кризис, как считают эксперты, может неоднократно повторяться после краткосрочной стабилизации — рост спроса на чипы в мире серьезно обгоняет возможности производителей.
Презентация новой Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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