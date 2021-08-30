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В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами - РИА Новости, 30.08.2021
В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
Масштабная кампания США по охоте за гражданами РФ за рубежом началась с момента ареста российского бизнесмена Виктора Бута, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T05:20
2021-08-30T10:05
в мире
таиланд
сша
виктор бут
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид австрии
григорий лукьянцев
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Масштабная кампания США по охоте за гражданами РФ за рубежом началась с момента ареста российского бизнесмена Виктора Бута, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева &gt;&gt;
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в мире, таиланд, сша, виктор бут, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид австрии, григорий лукьянцев, россия
05:20 30.08.2021 (обновлено: 10:05 30.08.2021)
 
В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами

Уполномоченный МИД Лукьянцев: США начали кампанию по охоте за россиянами с ареста Бута

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Apichart Weerawong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Масштабная кампания США по охоте за гражданами РФ за рубежом началась с момента ареста российского бизнесмена Виктора Бута, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"Ситуация с Виктором Бутом является наиболее резонансной и, что называется, на слуху. Он в свое время был осужден на 25 лет судебной системой США, мы считаем эту ситуацию абсолютно нетерпимой и последовательно добиваемся его возвращения на территорию РФ. Он стал жертвой произвола и одним из первых наших граждан, который как раз в 2008 году был схвачен американскими спецслужбами в третьей стране и в последующем экстрадирован в США. И как раз нужно сказать, что с момента ареста Виктора Бута и началась масштабная кампания США по поиску, по охоте за нашими гражданами за рубежом", - подчеркнул дипломат.
Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 20:01
Крупная юридическая фирма вошла в команду защиты Виктора Бута
 
В миреТаиландСШАВиктор БутМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД АвстрииГригорий ЛукьянцевРоссия
 
 
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