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В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами

В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами - РИА Новости, 30.08.2021

В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами

Масштабная кампания США по охоте за гражданами РФ за рубежом началась с момента ареста российского бизнесмена Виктора Бута, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T05:20

2021-08-30T05:20

2021-08-30T10:05

в мире

таиланд

сша

виктор бут

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид австрии

григорий лукьянцев

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Масштабная кампания США по охоте за гражданами РФ за рубежом началась с момента ареста российского бизнесмена Виктора Бута, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>

https://ria.ru/20210720/sud-1742101845.html

таиланд

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, таиланд, сша, виктор бут, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид австрии, григорий лукьянцев, россия