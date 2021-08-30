https://ria.ru/20210830/borschevik-1747871141.html

Власти Подмосковья привлекли осужденных к борьбе с борщевиком

Власти Подмосковья привлекли осужденных к борьбе с борщевиком - РИА Новости, 30.08.2021

Власти Подмосковья привлекли осужденных к борьбе с борщевиком

Осужденных за нетяжелые преступления привлекли в Подмосковье для борьбы с борщевиком Сосновского, сообщает пресс-центр Мособлдумы. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:47

2021-08-30T17:47

2021-08-30T19:36

общество

московская область (подмосковье)

московская областная дума

борщевик

новости подмосковья

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Осужденных за нетяжелые преступления привлекли в Подмосковье для борьбы с борщевиком Сосновского, сообщает пресс-центр Мособлдумы."Косить борщевик – задача непростая. Нужно облачаться в специальный защитный костюм и несколько часов орудовать лопатой. В области решили привлекаться для этих работ осужденных. Речь идет о тех, кому за нетяжелые преступления, вроде мелкого мошенничества или систематического нарушения общественного порядка, назначают наказание в виде принудительных работ сроком от двух месяцев до пяти лет", - говорится в сообщении.По данным ведомства, сейчас на покосе борщевика работают 50 человек в 11 городских округах Московской области. А в следующем сезоне к борьбе с ядовитыми сорняками планируется привлечь уже 275 таких работников.Борщевик Сосновского – опасное сложноистребимое сорное растение. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза - ожог роговицы, а впоследствии может привести к слепоте.Работы по борьбе с борщевиком в Подмосковье в текущем году начались 1 мая в 50 городских округах Подмосковья. Штрафы за борщевик введены в Подмосковье с ноября 2018 года: их размер для граждан составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 150 тысяч рублей до миллиона рублей.

https://ria.ru/20210729/borschevik-1743386398.html

https://ria.ru/20201114/borschevik-1584556679.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), московская областная дума, борщевик