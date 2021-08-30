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https://ria.ru/20210830/borschevik-1747871141.html
Власти Подмосковья привлекли осужденных к борьбе с борщевиком
Власти Подмосковья привлекли осужденных к борьбе с борщевиком - РИА Новости, 30.08.2021
Власти Подмосковья привлекли осужденных к борьбе с борщевиком
Осужденных за нетяжелые преступления привлекли в Подмосковье для борьбы с борщевиком Сосновского, сообщает пресс-центр Мособлдумы. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:47
2021-08-30T19:36
общество
московская область (подмосковье)
московская областная дума
борщевик
новости подмосковья
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Осужденных за нетяжелые преступления привлекли в Подмосковье для борьбы с борщевиком Сосновского, сообщает пресс-центр Мособлдумы."Косить борщевик – задача непростая. Нужно облачаться в специальный защитный костюм и несколько часов орудовать лопатой. В области решили привлекаться для этих работ осужденных. Речь идет о тех, кому за нетяжелые преступления, вроде мелкого мошенничества или систематического нарушения общественного порядка, назначают наказание в виде принудительных работ сроком от двух месяцев до пяти лет", - говорится в сообщении.По данным ведомства, сейчас на покосе борщевика работают 50 человек в 11 городских округах Московской области. А в следующем сезоне к борьбе с ядовитыми сорняками планируется привлечь уже 275 таких работников.Борщевик Сосновского – опасное сложноистребимое сорное растение. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза - ожог роговицы, а впоследствии может привести к слепоте.Работы по борьбе с борщевиком в Подмосковье в текущем году начались 1 мая в 50 городских округах Подмосковья. Штрафы за борщевик введены в Подмосковье с ноября 2018 года: их размер для граждан составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 150 тысяч рублей до миллиона рублей.
https://ria.ru/20210729/borschevik-1743386398.html
https://ria.ru/20201114/borschevik-1584556679.html
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общество, московская область (подмосковье), московская областная дума, борщевик
17:47 30.08.2021 (обновлено: 19:36 30.08.2021)
 
Власти Подмосковья привлекли осужденных к борьбе с борщевиком

Власти Подмосковья привлекли осужденных за нетяжелые преступления к борьбе с борщевиком

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Осужденных за нетяжелые преступления привлекли в Подмосковье для борьбы с борщевиком Сосновского, сообщает пресс-центр Мособлдумы.
"Косить борщевик – задача непростая. Нужно облачаться в специальный защитный костюм и несколько часов орудовать лопатой. В области решили привлекаться для этих работ осужденных. Речь идет о тех, кому за нетяжелые преступления, вроде мелкого мошенничества или систематического нарушения общественного порядка, назначают наказание в виде принудительных работ сроком от двух месяцев до пяти лет", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, сейчас на покосе борщевика работают 50 человек в 11 городских округах Московской области. А в следующем сезоне к борьбе с ядовитыми сорняками планируется привлечь уже 275 таких работников.
Борщевик Сосновского – опасное сложноистребимое сорное растение. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза - ожог роговицы, а впоследствии может привести к слепоте.
Работы по борьбе с борщевиком в Подмосковье в текущем году начались 1 мая в 50 городских округах Подмосковья. Штрафы за борщевик введены в Подмосковье с ноября 2018 года: их размер для граждан составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 150 тысяч рублей до миллиона рублей.
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаборщевик
 
 
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