https://ria.ru/20210830/bolnitsa-1747773270.html

Во Владивостоке пациентка пожаловалась на избиение врачом в больнице

Во Владивостоке пациентка пожаловалась на избиение врачом в больнице - РИА Новости, 30.08.2021

Во Владивостоке пациентка пожаловалась на избиение врачом в больнице

Руководство Владивостокской клинической больницы №2 проводит проверку по сообщению в соцсетях о том, что пациентку якобы избил заведующий токсикологическим... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T03:52

2021-08-30T03:52

2021-08-30T03:52

происшествия

владивосток

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Руководство Владивостокской клинической больницы №2 проводит проверку по сообщению в соцсетях о том, что пациентку якобы избил заведующий токсикологическим отделением, сообщает минздрав Приморья.В Instagram-аккаунте news.vl опубликовано сообщение женщины о том, что она попала в токсикологию после укусов двух змей. Она утверждает, что заведующий отделением потребовал у нее паспорт и, когда его не оказалось, якобы избил ее. Также автор сообщения пишет, что после этого она поехала в больницу Хабаровска, где ей диагностировали сотрясение мозга.Также минздрав отмечает, что правоохранители дадут оценку с учетом проверки доводов женщины на предмет заведомо ложного доноса.

https://ria.ru/20210514/yakutsk-1732241890.html

владивосток

хабаровск

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происшествия, владивосток, хабаровск