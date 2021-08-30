Во Владивостоке пациентка пожаловалась на избиение врачом в больнице
Во Владивостоке проводят проверку после сообщения об избиении врачом пациентки
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Руководство Владивостокской клинической больницы №2 проводит проверку по сообщению в соцсетях о том, что пациентку якобы избил заведующий токсикологическим отделением, сообщает минздрав Приморья.
В Instagram-аккаунте news.vl опубликовано сообщение женщины о том, что она попала в токсикологию после укусов двух змей. Она утверждает, что заведующий отделением потребовал у нее паспорт и, когда его не оказалось, якобы избил ее. Также автор сообщения пишет, что после этого она поехала в больницу Хабаровска, где ей диагностировали сотрясение мозга.
"По данному факту в оперативном порядке с доктора взята объяснительная с подробным указанием оказания медицинской помощи, а также общения с пациенткой. Поскольку слова пациентки значительно не совпадают с информацией в должностной записке доктора, руководство медицинского учреждения начало внутреннюю проверку. Также лечащий врач пациентки готов дать показания следственным органам о случившейся ситуации", - говорится в сообщении.
Также минздрав отмечает, что правоохранители дадут оценку с учетом проверки доводов женщины на предмет заведомо ложного доноса.