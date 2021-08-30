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Во Владивостоке пациентка пожаловалась на избиение врачом в больнице
Во Владивостоке пациентка пожаловалась на избиение врачом в больнице - РИА Новости, 30.08.2021
Во Владивостоке пациентка пожаловалась на избиение врачом в больнице
Руководство Владивостокской клинической больницы №2 проводит проверку по сообщению в соцсетях о том, что пациентку якобы избил заведующий токсикологическим... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T03:52
2021-08-30T03:52
происшествия
владивосток
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Руководство Владивостокской клинической больницы №2 проводит проверку по сообщению в соцсетях о том, что пациентку якобы избил заведующий токсикологическим отделением, сообщает минздрав Приморья.В Instagram-аккаунте news.vl опубликовано сообщение женщины о том, что она попала в токсикологию после укусов двух змей. Она утверждает, что заведующий отделением потребовал у нее паспорт и, когда его не оказалось, якобы избил ее. Также автор сообщения пишет, что после этого она поехала в больницу Хабаровска, где ей диагностировали сотрясение мозга.Также минздрав отмечает, что правоохранители дадут оценку с учетом проверки доводов женщины на предмет заведомо ложного доноса.
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происшествия, владивосток, хабаровск
03:52 30.08.2021
 
Во Владивостоке пациентка пожаловалась на избиение врачом в больнице

Во Владивостоке проводят проверку после сообщения об избиении врачом пациентки

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Руководство Владивостокской клинической больницы №2 проводит проверку по сообщению в соцсетях о том, что пациентку якобы избил заведующий токсикологическим отделением, сообщает минздрав Приморья.
В Instagram-аккаунте news.vl опубликовано сообщение женщины о том, что она попала в токсикологию после укусов двух змей. Она утверждает, что заведующий отделением потребовал у нее паспорт и, когда его не оказалось, якобы избил ее. Также автор сообщения пишет, что после этого она поехала в больницу Хабаровска, где ей диагностировали сотрясение мозга.
"По данному факту в оперативном порядке с доктора взята объяснительная с подробным указанием оказания медицинской помощи, а также общения с пациенткой. Поскольку слова пациентки значительно не совпадают с информацией в должностной записке доктора, руководство медицинского учреждения начало внутреннюю проверку. Также лечащий врач пациентки готов дать показания следственным органам о случившейся ситуации", - говорится в сообщении.
Также минздрав отмечает, что правоохранители дадут оценку с учетом проверки доводов женщины на предмет заведомо ложного доноса.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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