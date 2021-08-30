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В Индии почти 70 человек умерли от неизвестной болезни
В Индии почти 70 человек умерли от неизвестной болезни - РИА Новости, 30.08.2021
В Индии почти 70 человек умерли от неизвестной болезни
В индийском штате Уттар-Прадеш как минимум 68 человек умерли за последнюю неделю от неизвестной вирусной лихорадки, сообщает местный Минздрав. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:30
2021-08-30T11:30
2021-08-30T14:20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг — РИА Новости. В индийском штате Уттар-Прадеш как минимум 68 человек умерли за последнюю неделю от неизвестной вирусной лихорадки, сообщает местный Минздрав.При этом среди них 40 детей, а 12 человек скончались за последние сутки.У большинства заболевших выявили высокую температуру, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У некоторых проявлялись симптомы, характерные для лихорадки денге: сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.Власти отмечают, что из-за жары и высокой влажности, вызванной проливными дождями, пострадавшие районы стали идеальным местом для распространения инфекционных заболеваний, которые передаются кровососущими насекомыми.
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в мире, индия, уттар-прадеш
11:30 30.08.2021 (обновлено: 14:20 30.08.2021)
В Индии почти 70 человек умерли от неизвестной болезни
Почти 70 человек умерли от неизвестной вирусной лихорадки в Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг — РИА Новости. В индийском штате Уттар-Прадеш как минимум 68 человек умерли за последнюю неделю от неизвестной вирусной лихорадки, сообщает местный Минздрав.
При этом среди них 40 детей, а 12 человек скончались за последние сутки.
У большинства заболевших выявили высокую температуру, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У некоторых проявлялись симптомы, характерные для лихорадки денге: сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.
"Ситуация в районах вызывает тревогу. Заболачивание, отсутствие санитарии и гигиены — это причины распространения болезни", — сказал Times of India один из медиков, Маниш Асиджа.
Власти отмечают, что из-за жары и высокой влажности, вызванной проливными дождями, пострадавшие районы стали идеальным местом для распространения инфекционных заболеваний, которые передаются кровососущими насекомыми.