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В Индии почти 70 человек умерли от неизвестной болезни

В Индии почти 70 человек умерли от неизвестной болезни - РИА Новости, 30.08.2021

В Индии почти 70 человек умерли от неизвестной болезни

В индийском штате Уттар-Прадеш как минимум 68 человек умерли за последнюю неделю от неизвестной вирусной лихорадки, сообщает местный Минздрав. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:30

2021-08-30T11:30

2021-08-30T14:20

в мире

индия

уттар-прадеш

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг — РИА Новости. В индийском штате Уттар-Прадеш как минимум 68 человек умерли за последнюю неделю от неизвестной вирусной лихорадки, сообщает местный Минздрав.При этом среди них 40 детей, а 12 человек скончались за последние сутки.У большинства заболевших выявили высокую температуру, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У некоторых проявлялись симптомы, характерные для лихорадки денге: сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.Власти отмечают, что из-за жары и высокой влажности, вызванной проливными дождями, пострадавшие районы стали идеальным местом для распространения инфекционных заболеваний, которые передаются кровососущими насекомыми.

https://ria.ru/20210824/pandemiya-1747002402.html

индия

уттар-прадеш

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в мире, индия, уттар-прадеш