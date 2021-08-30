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Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние - РИА Новости, 30.08.2021
Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
Под головную боль может маскироваться небольшой ишемический инсульт, заявила в беседе с порталом "АиФ" главный врач НИИ клинической и экспериментальной... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T05:34
2021-08-30T05:34
общество
здоровье
инсульт
россия
екатерина кобякова
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Под головную боль может маскироваться небольшой ишемический инсульт, заявила в беседе с порталом "АиФ" главный врач НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Екатерина Кобякова.По ее словам, в этом случае локализацию болевых ощущений определить сложно.Специалист также подчеркнула, что головные боли могут быть признаком доброкачественных и злокачественных опухолей головного мозга.Кобякова добавила, что при возникновении настораживающих симптомов, а именно в случае появления проблем с речью, слухом, обонянием и вкусом, нарушения координации движений, тошноты и рвоты, нужно обратиться к врачу.
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общество, здоровье, инсульт, россия, екатерина кобякова
05:34 30.08.2021
 
Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние

Врач Кобякова: под головную боль может маскироваться небольшой ишемический инсульт

© Fotolia / Photographee.euЖенщина с головной болью
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Fotolia / Photographee.eu
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Под головную боль может маскироваться небольшой ишемический инсульт, заявила в беседе с порталом "АиФ" главный врач НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Екатерина Кобякова.
По ее словам, в этом случае локализацию болевых ощущений определить сложно.
"Может возникнуть мышечная слабость, любое движение будет даваться с трудом. Возникают апатия и головокружения, которые появляются даже в состоянии покоя, а при движении усиливаются. Как правило, артериальное давление скачет. Могут возникнуть шум в ушах и нарушения памяти", — отметила Кобякова.
Специалист также подчеркнула, что головные боли могут быть признаком доброкачественных и злокачественных опухолей головного мозга.

"Многие опухоли головного мозга проявляются утренними головными болями", — уточнила медик.

Кобякова добавила, что при возникновении настораживающих симптомов, а именно в случае появления проблем с речью, слухом, обонянием и вкусом, нарушения координации движений, тошноты и рвоты, нужно обратиться к врачу.
Головная боль - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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ОбществоЗдоровьеинсультРоссияЕкатерина Кобякова
 
 
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