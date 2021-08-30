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Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние - РИА Новости, 30.08.2021
Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
Под головную боль может маскироваться небольшой ишемический инсульт, заявила в беседе с порталом "АиФ" главный врач НИИ клинической и экспериментальной... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T05:34
2021-08-30T05:34
2021-08-30T05:34
общество
здоровье
инсульт
россия
екатерина кобякова
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Под головную боль может маскироваться небольшой ишемический инсульт, заявила в беседе с порталом "АиФ" главный врач НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Екатерина Кобякова.По ее словам, в этом случае локализацию болевых ощущений определить сложно.Специалист также подчеркнула, что головные боли могут быть признаком доброкачественных и злокачественных опухолей головного мозга.Кобякова добавила, что при возникновении настораживающих симптомов, а именно в случае появления проблем с речью, слухом, обонянием и вкусом, нарушения координации движений, тошноты и рвоты, нужно обратиться к врачу.
https://rsport.ria.ru/20210701/bol-1739363830.html
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общество, здоровье, инсульт, россия, екатерина кобякова
Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
Врач Кобякова: под головную боль может маскироваться небольшой ишемический инсульт