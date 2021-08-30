https://ria.ru/20210830/bogi-1747782708.html

Украинцев назвали "божьей нацией", находящейся на высшей ступени развития

Украинцев назвали "божьей нацией", находящейся на высшей ступени развития - РИА Новости, 30.08.2021

Украинцев назвали "божьей нацией", находящейся на высшей ступени развития

Украина находится на высшей ступени развития, поэтому не собирается участвовать в споре по поводу происхождения борща. Об этом в интервью с "Главредом"... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T08:56

2021-08-30T08:56

2021-08-30T13:47

в мире

украина

лариса ницой

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина находится на высшей ступени развития, поэтому не собирается участвовать в споре по поводу происхождения борща. Об этом в интервью с "Главредом" рассказала скандально известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой.По ее словам, из-за доверчивости украинский народ привык делиться и не ставить себя выше других наций.Однако она призвала отстаивать свои интересы и быть "зубастыми", как когда-то были их предки.Ницой заключила, что для жителей ее страны не стоит вопрос о принадлежности борща, а текущий спор назвала "московскими дикостями".Украинская писательница известна своими антироссийскими высказываниями. Она неоднократно устраивала скандалы из-за русской речи, призывала переименовать русский язык в московский и выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, назвав их произведения "щупальцами русского мира".

https://ria.ru/20210829/pismo-1747734672.html

украина

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в мире, украина, лариса ницой, россия