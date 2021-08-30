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Украинцев назвали "божьей нацией", находящейся на высшей ступени развития
Украинцев назвали "божьей нацией", находящейся на высшей ступени развития - РИА Новости, 30.08.2021
Украинцев назвали "божьей нацией", находящейся на высшей ступени развития
Украина находится на высшей ступени развития, поэтому не собирается участвовать в споре по поводу происхождения борща. Об этом в интервью с "Главредом"... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:56
2021-08-30T13:47
в мире
украина
лариса ницой
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина находится на высшей ступени развития, поэтому не собирается участвовать в споре по поводу происхождения борща. Об этом в интервью с "Главредом" рассказала скандально известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой.По ее словам, из-за доверчивости украинский народ привык делиться и не ставить себя выше других наций.Однако она призвала отстаивать свои интересы и быть "зубастыми", как когда-то были их предки.Ницой заключила, что для жителей ее страны не стоит вопрос о принадлежности борща, а текущий спор назвала "московскими дикостями".Украинская писательница известна своими антироссийскими высказываниями. Она неоднократно устраивала скандалы из-за русской речи, призывала переименовать русский язык в московский и выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, назвав их произведения "щупальцами русского мира".
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в мире, украина, лариса ницой, россия
08:56 30.08.2021 (обновлено: 13:47 30.08.2021)
 
Украинцев назвали "божьей нацией", находящейся на высшей ступени развития

Писательница Ницой: украинцы находятся на высшей ступени развития

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинцы
Украинцы - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина находится на высшей ступени развития, поэтому не собирается участвовать в споре по поводу происхождения борща. Об этом в интервью с "Главредом" рассказала скандально известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой.
По ее словам, из-за доверчивости украинский народ привык делиться и не ставить себя выше других наций.

"Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим", — заявила активистка, добавив, что украинцы — божья и светлая нация.

Однако она призвала отстаивать свои интересы и быть "зубастыми", как когда-то были их предки.
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Ницой заключила, что для жителей ее страны не стоит вопрос о принадлежности борща, а текущий спор назвала "московскими дикостями".
Украинская писательница известна своими антироссийскими высказываниями. Она неоднократно устраивала скандалы из-за русской речи, призывала переименовать русский язык в московский и выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, назвав их произведения "щупальцами русского мира".
 
В миреУкраинаЛариса НицойРоссия
 
 
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