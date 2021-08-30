https://ria.ru/20210830/bochkareva-1747845518.html

"Нужны мозги": Бочкарева высказалась о Милохине

"Нужны мозги": Бочкарева высказалась о Милохине - РИА Новости, 30.08.2021

"Нужны мозги": Бочкарева высказалась о Милохине

Актриса Наталья Бочкарева в интервью StarHit высказала свое мнение относительно молодых звезд. Она отметила, что в современном мире приходится поддерживать себя РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T20:56

2021-08-30T20:56

2021-08-30T20:56

шоубиз

блогер

социальные сети

знаменитости

наталья бочкарева

даня милохин

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева в интервью StarHit высказала свое мнение относительно молодых звезд. Она отметила, что в современном мире приходится поддерживать себя хайпом.Она привела в пример известного блогера, популярного у молодежи TikTok-пользователя Даню Милохина."Вот вы представьте того же Даню Милохина в 50. Он явно не будет блогером, рано или поздно парнишка придет к тому, что надо завязывать. Да, соцсети и видосики дали ему определенный старт, популярность, но дальше-то куда? Нужны мозги, навыки, профессия, нужно уметь что-то делать хорошо, лучше других", – заключила Бочкарева.Она добавила, что у нынешнего поколения нет героев. И любой блогер рано или поздно сталкивается с тем, что нужно развиваться, иначе есть шанс встретиться с кризисом среднего возраста.Ранее актриса признала вину в хранении наркотиков.

https://ria.ru/20210608/bochkareva-1736045602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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блогер, социальные сети, знаменитости, наталья бочкарева, даня милохин