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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210830/bochkareva-1747845518.html
"Нужны мозги": Бочкарева высказалась о Милохине
"Нужны мозги": Бочкарева высказалась о Милохине - РИА Новости, 30.08.2021
"Нужны мозги": Бочкарева высказалась о Милохине
Актриса Наталья Бочкарева в интервью StarHit высказала свое мнение относительно молодых звезд. Она отметила, что в современном мире приходится поддерживать себя РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:56
2021-08-30T20:56
шоубиз
блогер
социальные сети
знаменитости
наталья бочкарева
даня милохин
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева в интервью StarHit высказала свое мнение относительно молодых звезд. Она отметила, что в современном мире приходится поддерживать себя хайпом.Она привела в пример известного блогера, популярного у молодежи TikTok-пользователя Даню Милохина."Вот вы представьте того же Даню Милохина в 50. Он явно не будет блогером, рано или поздно парнишка придет к тому, что надо завязывать. Да, соцсети и видосики дали ему определенный старт, популярность, но дальше-то куда? Нужны мозги, навыки, профессия, нужно уметь что-то делать хорошо, лучше других", – заключила Бочкарева.Она добавила, что у нынешнего поколения нет героев. И любой блогер рано или поздно сталкивается с тем, что нужно развиваться, иначе есть шанс встретиться с кризисом среднего возраста.Ранее актриса признала вину в хранении наркотиков.
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блогер, социальные сети, знаменитости, наталья бочкарева, даня милохин
20:56 30.08.2021
 

"Нужны мозги": Бочкарева высказалась о Милохине

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Наталья Бочкарева
Актриса и телеведущая Наталья Бочкарева - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева в интервью StarHit высказала свое мнение относительно молодых звезд. Она отметила, что в современном мире приходится поддерживать себя хайпом.

"Мышление клиповое, от этого время как будто сжалось. С тобой произошел какой-то скандал — ты на короткий промежуток интересна. Если дальше хайпом не поддерживаешь себя на плаву — уходишь в забвение", – сказала звезда.

Она привела в пример известного блогера, популярного у молодежи TikTok-пользователя Даню Милохина.
"Вот вы представьте того же Даню Милохина в 50. Он явно не будет блогером, рано или поздно парнишка придет к тому, что надо завязывать. Да, соцсети и видосики дали ему определенный старт, популярность, но дальше-то куда? Нужны мозги, навыки, профессия, нужно уметь что-то делать хорошо, лучше других", – заключила Бочкарева.
Она добавила, что у нынешнего поколения нет героев. И любой блогер рано или поздно сталкивается с тем, что нужно развиваться, иначе есть шанс встретиться с кризисом среднего возраста.
Ранее актриса признала вину в хранении наркотиков.
Актриса Наталья Бочкарева - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 06:05Шоубиз
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ШоубизБлогерСоциальные сетиЗнаменитостиНаталья БочкареваДаня Милохин
 
 
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