https://ria.ru/20210830/bochkareva-1747845518.html
"Нужны мозги": Бочкарева высказалась о Милохине
"Нужны мозги": Бочкарева высказалась о Милохине - РИА Новости, 30.08.2021
"Нужны мозги": Бочкарева высказалась о Милохине
Актриса Наталья Бочкарева в интервью StarHit высказала свое мнение относительно молодых звезд. Она отметила, что в современном мире приходится поддерживать себя РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:56
2021-08-30T20:56
2021-08-30T20:56
шоубиз
блогер
социальные сети
знаменитости
наталья бочкарева
даня милохин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155928/85/1559288540_0:3:2049:1155_1920x0_80_0_0_5882e2eee1193fec37205b278e4bc8c7.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева в интервью StarHit высказала свое мнение относительно молодых звезд. Она отметила, что в современном мире приходится поддерживать себя хайпом.Она привела в пример известного блогера, популярного у молодежи TikTok-пользователя Даню Милохина."Вот вы представьте того же Даню Милохина в 50. Он явно не будет блогером, рано или поздно парнишка придет к тому, что надо завязывать. Да, соцсети и видосики дали ему определенный старт, популярность, но дальше-то куда? Нужны мозги, навыки, профессия, нужно уметь что-то делать хорошо, лучше других", – заключила Бочкарева.Она добавила, что у нынешнего поколения нет героев. И любой блогер рано или поздно сталкивается с тем, что нужно развиваться, иначе есть шанс встретиться с кризисом среднего возраста.Ранее актриса признала вину в хранении наркотиков.
https://ria.ru/20210608/bochkareva-1736045602.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155928/85/1559288540_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_286f498771b6612a8e5d6a6ebf8eaba6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
блогер, социальные сети, знаменитости, наталья бочкарева, даня милохин
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Актриса Наталья Бочкарева в интервью StarHit высказала
свое мнение относительно молодых звезд. Она отметила, что в современном мире приходится поддерживать себя хайпом.
"Мышление клиповое, от этого время как будто сжалось. С тобой произошел какой-то скандал — ты на короткий промежуток интересна. Если дальше хайпом не поддерживаешь себя на плаву — уходишь в забвение", – сказала звезда.
Она привела в пример известного блогера, популярного у молодежи TikTok-пользователя Даню Милохина.
"Вот вы представьте того же Даню Милохина в 50. Он явно не будет блогером, рано или поздно парнишка придет к тому, что надо завязывать. Да, соцсети и видосики дали ему определенный старт, популярность, но дальше-то куда? Нужны мозги, навыки, профессия, нужно уметь что-то делать хорошо, лучше других", – заключила Бочкарева.
Она добавила, что у нынешнего поколения нет героев. И любой блогер рано или поздно сталкивается с тем, что нужно развиваться, иначе есть шанс встретиться с кризисом среднего возраста.
Ранее актриса признала
вину в хранении наркотиков.