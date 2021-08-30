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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/bezopasnost-1747888072.html
Госдеп назвал ИГ* врагом и пообещал бороться с ним по всему миру
Госдеп назвал ИГ* врагом и пообещал бороться с ним по всему миру - РИА Новости, 30.08.2021
Госдеп назвал ИГ* врагом и пообещал бороться с ним по всему миру
Возглавляемая США международная коалиция продолжит предпринимать необходимые действия против террористической группировки "Исламское государство"*, говорится в... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:10
2021-08-30T19:25
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
исламское государство
россия
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Возглавляемая США международная коалиция продолжит предпринимать необходимые действия против террористической группировки "Исламское государство"*, говорится в заявлении коалиции на фоне недавних взрывов в афганской столице Кабуле."ИГ* остается решительным врагом, и мы продолжим предпринимать необходимые действия, чтобы обеспечить его поражение. Для достижения этой цели мы сосредоточены на применении опыта коалиции и усилиях ее рабочих групп для борьбы с филиалами ИГ* по всему миру, включая "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, а также чтобы выявлять их и привлекать их членов к ответственности", - сообщается в заявлении коалиции, опубликованном на сайте госдепартамента США.Согласно заявлению, коалиция будет использовать в борьбе с ИГ военные, разведывательные, дипломатические, экономические и правоохранительные средства."Мы продолжим оказывать активное антитеррористическое давление на ИГ*, где бы она (группировка - ред.) ни находилась", - отмечается в заявлении.Взрыв у одного из пропускных пунктов аэропорта Кабула в прошлый четверг унес жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана, и почти 200 местных жителей, толпившихся в надежде попасть на самолет и покинуть страну.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, исламское государство, россия
19:10 30.08.2021 (обновлено: 19:25 30.08.2021)
 
Госдеп назвал ИГ* врагом и пообещал бороться с ним по всему миру

Возглавляемая США Международная коалиция пообещала оказывать всеобъемлющее давление на ИГ*

© AP Photo / Wali Sabawoon Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан
 Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Возглавляемая США международная коалиция продолжит предпринимать необходимые действия против террористической группировки "Исламское государство"*, говорится в заявлении коалиции на фоне недавних взрывов в афганской столице Кабуле.
"ИГ* остается решительным врагом, и мы продолжим предпринимать необходимые действия, чтобы обеспечить его поражение. Для достижения этой цели мы сосредоточены на применении опыта коалиции и усилиях ее рабочих групп для борьбы с филиалами ИГ* по всему миру, включая "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, а также чтобы выявлять их и привлекать их членов к ответственности", - сообщается в заявлении коалиции, опубликованном на сайте госдепартамента США.
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Согласно заявлению, коалиция будет использовать в борьбе с ИГ военные, разведывательные, дипломатические, экономические и правоохранительные средства.
"Мы продолжим оказывать активное антитеррористическое давление на ИГ*, где бы она (группировка - ред.) ни находилась", - отмечается в заявлении.
Взрыв у одного из пропускных пунктов аэропорта Кабула в прошлый четверг унес жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана, и почти 200 местных жителей, толпившихся в надежде попасть на самолет и покинуть страну.
© СоцсетиКадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
© Соцсети
Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанИсламское государствоРоссия
 
 
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