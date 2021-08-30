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"Нет сердца!" Американцев возмутил жест Байдена на траурной церемонии
"Нет сердца!" Американцев возмутил жест Байдена на траурной церемонии - РИА Новости, 30.08.2021
"Нет сердца!" Американцев возмутил жест Байдена на траурной церемонии
Зрители телеканала FoxNews сочли оскорбительным поступок президента США Джо Байдена во время церемонии встречи тел американских военнослужащих, погибших на... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:24
2021-08-30T19:08
в мире
сша
афганистан
джо байден
исламское государство
энтони блинкен
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Зрители телеканала FoxNews сочли оскорбительным поступок президента США Джо Байдена во время церемонии встречи тел американских военнослужащих, погибших на прошлой неделе при взрыве в Афганистане. Им показалось, что глава Белого дома смотрел на часы.Накануне военно-транспортный самолет доставил 13 гробов на авиабазу Довер в штате Делавэр. Вместе с Байденом там присутствовали его супруга, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, а также генералы и чиновники."Он отвлекался, смотрел по сторонам и ни разу не отдал честь павшим героям, которые вернулись домой в ящике, накрытом американским флагом", — отметил комментатор в социальных сетях."Да, он определенно выглядел так, будто ему нечем заняться. Вопиющее неуважение", — подчеркнули в комментариях."Он даже не может уделить достаточно внимания людям, которые погибли, сражаясь за американцев и наши семьи. Отвратительно!" — написал еще один пользователь."Все это шоу организовано для одного человека, а ему просто наплевать на людей", — согласились с предыдущим комментатором."У него же нет сердца", — добавил пользователь.Комментатор под ником "Дональд Трамп" напомнил всем остальным, что американцы выбрали не того президента на прошедших выборах.Два взрыва прогремели у аэропорта Кабула 26 августа, ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство"*. Жертвами теракта стали 13 американских солдат и около 200 афганцев.Американские войска должны покинуть Кабул к 31 августа и завершить организованную эвакуацию из Афганистана десятков тысяч граждан США, третьих стран и местных жителей из групп риска. В России назвали вывод американских войск из региона провалом.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, афганистан, джо байден, исламское государство, энтони блинкен
18:24 30.08.2021 (обновлено: 19:08 30.08.2021)
 
"Нет сердца!" Американцев возмутил жест Байдена на траурной церемонии

Американцев оскорбило поведение Байдена, смотревшего на часы во время траурной церемонии

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане
Президент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© REUTERS / Leah Millis
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Зрители телеканала FoxNews сочли оскорбительным поступок президента США Джо Байдена во время церемонии встречи тел американских военнослужащих, погибших на прошлой неделе при взрыве в Афганистане. Им показалось, что глава Белого дома смотрел на часы.
Накануне военно-транспортный самолет доставил 13 гробов на авиабазу Довер в штате Делавэр. Вместе с Байденом там присутствовали его супруга, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, а также генералы и чиновники.
"Он отвлекался, смотрел по сторонам и ни разу не отдал честь павшим героям, которые вернулись домой в ящике, накрытом американским флагом", — отметил комментатор в социальных сетях.
"Да, он определенно выглядел так, будто ему нечем заняться. Вопиющее неуважение", — подчеркнули в комментариях.
"Он даже не может уделить достаточно внимания людям, которые погибли, сражаясь за американцев и наши семьи. Отвратительно!" — написал еще один пользователь.
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"Все это шоу организовано для одного человека, а ему просто наплевать на людей", — согласились с предыдущим комментатором.
"У него же нет сердца", — добавил пользователь.
Комментатор под ником "Дональд Трамп" напомнил всем остальным, что американцы выбрали не того президента на прошедших выборах.
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Американские войска должны покинуть Кабул к 31 августа и завершить организованную эвакуацию из Афганистана десятков тысяч граждан США, третьих стран и местных жителей из групп риска. В России назвали вывод американских войск из региона провалом.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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