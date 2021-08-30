https://ria.ru/20210830/bayden-1747824088.html

Растерявшийся после сорванной пресс-конференции Байден попал на видео

Растерявшийся после сорванной пресс-конференции Байден попал на видео - РИА Новости, 30.08.2021

Растерявшийся после сорванной пресс-конференции Байден попал на видео

Президент США Джо Байден, отказавшийся отвечать на вопрос об Афганистане и блуждающий в поисках выхода, попал на видео. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:31

2021-08-30T13:31

2021-08-30T14:02

в мире

афганистан

джо байден

ураган "ида"

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден, отказавшийся отвечать на вопрос об Афганистане и блуждающий в поисках выхода, попал на видео.Американский лидер выступал в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях с речью по поводу урагана Ида. После выступления он заявил, что не планирует отвечать на вопросы журналистов, но затем все-таки дал слово репортеру Bloomberg News.Однако, услышав, что речь пойдет об Афганистане, Байден сразу же отказался от продолжения беседы, хлопнул ладонью по трибуне и направился к выходу, однако пошел не в ту сторону и некоторое время блуждал в конференц-зале.Глава Белого дома не раз попадал в неловкие ситуации. На днях пользователи соцсетей заподозрили его в том, что он уснул во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Кроме того, Байден неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях глав государств.

https://ria.ru/20210611/zabludilsya-1736678725.html

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Я не собираюсь отвечать на вопрос про Афганистан" – Байден Президент США Джо Байден после выступления в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях отказался говорить про Афганистан. “Я не собираюсь отвечать на вопрос про Афганистан”, – заявил он журналистам. 2021-08-30T13:31 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, джо байден, ураган "ида"