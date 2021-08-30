https://ria.ru/20210830/bayden-1747824088.html
Растерявшийся после сорванной пресс-конференции Байден попал на видео
Растерявшийся после сорванной пресс-конференции Байден попал на видео - РИА Новости, 30.08.2021
Растерявшийся после сорванной пресс-конференции Байден попал на видео
Президент США Джо Байден, отказавшийся отвечать на вопрос об Афганистане и блуждающий в поисках выхода, попал на видео. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:31
2021-08-30T13:31
2021-08-30T14:02
в мире
афганистан
джо байден
ураган "ида"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747817607_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0638c88e67bd7c4d7d85071fdbeec81c.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден, отказавшийся отвечать на вопрос об Афганистане и блуждающий в поисках выхода, попал на видео.Американский лидер выступал в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях с речью по поводу урагана Ида. После выступления он заявил, что не планирует отвечать на вопросы журналистов, но затем все-таки дал слово репортеру Bloomberg News.Однако, услышав, что речь пойдет об Афганистане, Байден сразу же отказался от продолжения беседы, хлопнул ладонью по трибуне и направился к выходу, однако пошел не в ту сторону и некоторое время блуждал в конференц-зале.Глава Белого дома не раз попадал в неловкие ситуации. На днях пользователи соцсетей заподозрили его в том, что он уснул во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Кроме того, Байден неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях глав государств.
https://ria.ru/20210611/zabludilsya-1736678725.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747817607_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_2e0732c5f675baf8e06ffb424e838b18.jpg
"Я не собираюсь отвечать на вопрос про Афганистан" – Байден
Президент США Джо Байден после выступления в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях отказался говорить про Афганистан. “Я не собираюсь отвечать на вопрос про Афганистан”, – заявил он журналистам.
2021-08-30T13:31
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, джо байден, ураган "ида"
13:31 30.08.2021 (обновлено: 14:02 30.08.2021)
Растерявшийся после сорванной пресс-конференции Байден попал на видео
В Сети появилось видео с растерявшимся после вопроса про Афганистан Байденом