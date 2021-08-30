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Растерявшийся после сорванной пресс-конференции Байден попал на видео
Растерявшийся после сорванной пресс-конференции Байден попал на видео - РИА Новости, 30.08.2021
Растерявшийся после сорванной пресс-конференции Байден попал на видео
Президент США Джо Байден, отказавшийся отвечать на вопрос об Афганистане и блуждающий в поисках выхода, попал на видео. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:31
2021-08-30T14:02
в мире
афганистан
джо байден
ураган "ида"
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден, отказавшийся отвечать на вопрос об Афганистане и блуждающий в поисках выхода, попал на видео.Американский лидер выступал в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях с речью по поводу урагана Ида. После выступления он заявил, что не планирует отвечать на вопросы журналистов, но затем все-таки дал слово репортеру Bloomberg News.Однако, услышав, что речь пойдет об Афганистане, Байден сразу же отказался от продолжения беседы, хлопнул ладонью по трибуне и направился к выходу, однако пошел не в ту сторону и некоторое время блуждал в конференц-зале.Глава Белого дома не раз попадал в неловкие ситуации. На днях пользователи соцсетей заподозрили его в том, что он уснул во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Кроме того, Байден неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях глав государств.
https://ria.ru/20210611/zabludilsya-1736678725.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Я не собираюсь отвечать на вопрос про Афганистан" – Байден
Президент США Джо Байден после выступления в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях отказался говорить про Афганистан. “Я не собираюсь отвечать на вопрос про Афганистан”, – заявил он журналистам.
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в мире, афганистан, джо байден, ураган "ида"
13:31 30.08.2021 (обновлено: 14:02 30.08.2021)
 
Растерявшийся после сорванной пресс-конференции Байден попал на видео

В Сети появилось видео с растерявшимся после вопроса про Афганистан Байденом

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден, отказавшийся отвечать на вопрос об Афганистане и блуждающий в поисках выхода, попал на видео.
Американский лидер выступал в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях с речью по поводу урагана Ида. После выступления он заявил, что не планирует отвечать на вопросы журналистов, но затем все-таки дал слово репортеру Bloomberg News.
Однако, услышав, что речь пойдет об Афганистане, Байден сразу же отказался от продолжения беседы, хлопнул ладонью по трибуне и направился к выходу, однако пошел не в ту сторону и некоторое время блуждал в конференц-зале.
Глава Белого дома не раз попадал в неловкие ситуации. На днях пользователи соцсетей заподозрили его в том, что он уснул во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Кроме того, Байден неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях глав государств.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 18:26
Байден заблудился во время саммита G7
 
В миреАфганистанДжо БайденУраган "Ида"
 
 
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