https://ria.ru/20210830/bayden-1747791835.html
Эксперт назвал возможную причину переноса встречи Байдена и Зеленского
Эксперт назвал возможную причину переноса встречи Байдена и Зеленского - РИА Новости, 30.08.2021
Эксперт назвал возможную причину переноса встречи Байдена и Зеленского
Перенос встречи американского лидера Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским связан с самочувствием Байдена и приоритетной важностью... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:16
2021-08-30T10:16
2021-08-30T10:17
в мире
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сша
джо байден
владимир зеленский
андрей суздальцев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Перенос встречи американского лидера Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским связан с самочувствием Байдена и приоритетной важностью внутриполитической повестки, считает политолог Андрей Суздальцев.О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана, сообщил в воскресенье вечером советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.По словам эксперта, Байден старается как-то выровнять ситуацию, поэтому встреча с Зеленским перенесена. "Это специфика работы с пожилыми президентами", - добавил Суздальцев.Он также отметил, что не все мероприятия в графике Байдена были перенесены. "То есть он не исчезает из поля зрения, он работает. Отложили (встречу) с Зеленским, но это не говорит о том, что украинская тема не главная в повестке дня американского истеблишмента. Она имеет свое четкое место, но есть понимание того, что она целиком зависит от США, и перенос (встречи) менее болезненный (для Вашингтона)", - сказал Суздальцев.Он добавил, что Вашингтон понимает, что Киев никуда не денется, но понимает, что встреча с Зеленским менее важна в настоящий момент, чем внутриполитическая обстановка в США. "Насколько мы знаем, ситуация в Афганистане вызвала такой серьезный внутриполитический кризис в США. Он (Зеленский) может подождать приема, не больше того", - сказал эксперт.Зеленский должен был отправиться с рабочим визитом в США 30 августа, где 31 августа у него была запланирована встреча с Байденом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
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Байден на встрече с премьер-министром Израиля
Джо Байден снова стал мемом. В Сети завирусилось видео, где американский президент словно отключился во время встречи с израильским премьером.
В интернете сразу начали шутить, что Байден уснул. Но так это или нет, точно сказать тяжело: по крайней мере, руки политика в этот момент шевелились.
2021-08-30T10:16
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, андрей суздальцев
10:16 30.08.2021 (обновлено: 10:17 30.08.2021)
Эксперт назвал возможную причину переноса встречи Байдена и Зеленского
Политолог Суздальцев: перенос встречи глав Украины и США связан с самочувствием Байдена
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Перенос встречи американского лидера Джо Байдена
с президентом Украины Владимиром Зеленским
связан с самочувствием Байдена и приоритетной важностью внутриполитической повестки, считает политолог Андрей Суздальцев
.
О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана, сообщил в воскресенье вечером советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Насколько я знаю, перенос связан с самочувствием президента США. Это пожилой человек, все это сложно, что (сейчас) происходит. Ему тяжело. Это все видно по тому, как он (Байден) заснул на встрече с представителем Израиля. Ему действительно тяжело, темп такой и ответственность", - сказал Суздальцев РИА Новости.
По словам эксперта, Байден старается как-то выровнять ситуацию, поэтому встреча с Зеленским перенесена. "Это специфика работы с пожилыми президентами", - добавил Суздальцев.
Он также отметил, что не все мероприятия в графике Байдена были перенесены. "То есть он не исчезает из поля зрения, он работает. Отложили (встречу) с Зеленским, но это не говорит о том, что украинская тема не главная в повестке дня американского истеблишмента. Она имеет свое четкое место, но есть понимание того, что она целиком зависит от США
, и перенос (встречи) менее болезненный (для Вашингтона)", - сказал Суздальцев.
Он добавил, что Вашингтон понимает, что Киев никуда не денется, но понимает, что встреча с Зеленским менее важна в настоящий момент, чем внутриполитическая обстановка в США. "Насколько мы знаем, ситуация в Афганистане вызвала такой серьезный внутриполитический кризис в США. Он (Зеленский) может подождать приема, не больше того", - сказал эксперт.
Зеленский должен был отправиться с рабочим визитом в США 30 августа, где 31 августа у него была запланирована встреча с Байденом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.