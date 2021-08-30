https://ria.ru/20210830/bastrykin-1747909030.html
Бастрыкин поручил завести дело на подростков, прикуривших от вечного огня
Бастрыкин поручил завести дело на подростков, прикуривших от вечного огня - РИА Новости, 30.08.2021
Бастрыкин поручил завести дело на подростков, прикуривших от вечного огня
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело против подростков, прикуривших от вечного огня мемориала в Севастополе,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T23:24
2021-08-30T23:24
2021-08-30T23:25
происшествия
севастополь
республика крым
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело против подростков, прикуривших от вечного огня мемориала в Севастополе, сообщается на сайте ведомства.Видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от вечного огня на мемориальном комплексе, появилось в социальных сетях. Запись была сделана спутницами подростков и сопровождалась смехом, отметили в ведомстве. Позднее пресс-служба УМВД по Севастополю сообщила, что подростки задержаны и извинились перед жителями города-героя. В отношении задержанных были составлены административные материалы по статье "мелкое хулиганство"."В связи осквернением мемориального комплекса в Севастополе, глава ведомства потребовал от исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбудить уголовное дело по факту наличия в действиях группы подростков признаков преступления, предусмотренных статьей 214 УК РФ ("Вандализм") и статьей 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия")", - говорится в сообщении.Максимальная санкция статьи о вандализме предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, второй статьи - до шести лет.
https://ria.ru/20210824/vandalizm-1746962183.html
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Подростки прикуривают от Вечного огня в Севастополе
Полиция Севастополя ищет двоих подростков, которые на камеру прикуривали от вечного огня мемориала к 100-летию окончания гражданской войны, сотрудники СК проверяют инцидент.
2021-08-30T23:24
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происшествия, севастополь, республика крым, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:24 30.08.2021 (обновлено: 23:25 30.08.2021)
Бастрыкин поручил завести дело на подростков, прикуривших от вечного огня
Глава СК потребовал завести дело против подростков, прикуривших от вечного огня в Крыму