https://ria.ru/20210830/balkon-1747776395.html

В Хабаровске пенсионер погиб при обрушении балкона на шестом этаже

В Хабаровске пенсионер погиб при обрушении балкона на шестом этаже - РИА Новости, 30.08.2021

В Хабаровске пенсионер погиб при обрушении балкона на шестом этаже

В Хабаровске прокуроры проводят проверку из-за гибели пенсионера при обрушении балкона в жилом доме, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T06:23

2021-08-30T06:23

2021-08-30T10:45

происшествия

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости. В Хабаровске прокуроры проводят проверку из-за гибели пенсионера при обрушении балкона в жилом доме, сообщает региональное надзорное ведомство.Инцидент произошел в доме 25 по улице Муравьева-Амурского. На балконе общего пользования на шестом этаже провалился деревянный пол, из-за этого 71-летний мужчина упал на балкон третьего этажа.Прокуроры намерены дать оценку действиям сотрудников организации, обслуживающей дом, и органов местного самоуправления.Управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека". По версии следствия, организация, обслуживающая дом, не обеспечила безопасность использования общедомового имущества.Следователи назначили экспертизы, допросили свидетелей. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что на окне шестого этажа уже некоторое время висело объявление о том, что выходить на балкон опасно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/balkon-1747486787.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск