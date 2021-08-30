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В Хабаровске пенсионер погиб при обрушении балкона на шестом этаже
В Хабаровске пенсионер погиб при обрушении балкона на шестом этаже - РИА Новости, 30.08.2021
В Хабаровске пенсионер погиб при обрушении балкона на шестом этаже
В Хабаровске прокуроры проводят проверку из-за гибели пенсионера при обрушении балкона в жилом доме, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T06:23
2021-08-30T06:23
2021-08-30T10:45
происшествия
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости. В Хабаровске прокуроры проводят проверку из-за гибели пенсионера при обрушении балкона в жилом доме, сообщает региональное надзорное ведомство.Инцидент произошел в доме 25 по улице Муравьева-Амурского. На балконе общего пользования на шестом этаже провалился деревянный пол, из-за этого 71-летний мужчина упал на балкон третьего этажа.Прокуроры намерены дать оценку действиям сотрудников организации, обслуживающей дом, и органов местного самоуправления.Управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека". По версии следствия, организация, обслуживающая дом, не обеспечила безопасность использования общедомового имущества.Следователи назначили экспертизы, допросили свидетелей. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что на окне шестого этажа уже некоторое время висело объявление о том, что выходить на балкон опасно.
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происшествия, хабаровск
06:23 30.08.2021 (обновлено: 10:45 30.08.2021)
В Хабаровске пенсионер погиб при обрушении балкона на шестом этаже
В Хабаровске пенсионер погиб при обрушении пола балкона на шестом этаже
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости.
В Хабаровске
прокуроры проводят проверку из-за гибели пенсионера при обрушении балкона в жилом доме, сообщает региональное надзорное ведомство.
Инцидент произошел в доме 25 по улице Муравьева-Амурского. На балконе общего пользования на шестом этаже провалился деревянный пол, из-за этого 71-летний мужчина упал на балкон третьего этажа.
Прокуроры намерены дать оценку действиям сотрудников организации, обслуживающей дом, и органов местного самоуправления.
Управление Следственного комитета
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека". По версии следствия, организация, обслуживающая дом, не обеспечила безопасность использования общедомового имущества.
Следователи назначили экспертизы, допросили свидетелей.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что на окне шестого этажа уже некоторое время висело объявление о том, что выходить на балкон опасно.