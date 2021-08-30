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Туризм
https://ria.ru/20210830/bali-1747863872.html
Власти Бали отложили решение по открытию границ для туристов
Власти Бали отложили решение по открытию границ для туристов - РИА Новости, 30.08.2021
Власти Бали отложили решение по открытию границ для туристов
Из-за увеличения количества случаев заболевания COVID-19 власти Индонезии и в частности Бали отложили планы по открытию границ для туристов, сообщает Travel... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:06
2021-08-30T19:06
туризм
вакцинация
индонезия
таиланд
сингапур (страна)
пхукет (остров)
новости - туризм
бали (остров)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Из-за увеличения количества случаев заболевания COVID-19 власти Индонезии и в частности Бали отложили планы по открытию границ для туристов, сообщает Travel Daily Media.Индонезия уже несколько раз переносила эти сроки. Так, была попытка открыть страну для путешественников в конце 2020 года, затем – в июле, потом в августе. Но регулярный рост заболеваемости вынуждал чиновников менять планы.Сейчас вся надежда на программу вакцинации и то, что число привитых граждан вырастет.По словам властей, острова почти готовы к приему туристов, но требования к ним и подтверждению ковидного статуса пока не обнародованы.Сейчас Китай, Великобритания, Сингапур, Нидерланды и ОАЭ ведут переговоры с Индонезией о возобновлении турпоездок в рамках "пузыря" — двухсторонних договоренностей об условиях посещения.Эксперты не исключают, что Бали воспользуется опытом Пхукета — его знаменитой "Песочницей". По этой программе гости приезжают на остров, отдыхают там, параллельно выдерживая двухнедельный карантин, и только потом получают право перемещаться по стране.
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индонезия
таиланд
сингапур (страна)
пхукет (остров)
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вакцинация, индонезия, таиланд, сингапур (страна), пхукет (остров), новости - туризм, бали (остров), туризм, коронавирус covid-19, куда поехать
19:06 30.08.2021
 

Власти Бали отложили решение по открытию границ для туристов

© РИА Новости / Мария СеливановаБалийцы у храма Улун Дану
Балийцы у храма Улун Дану - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Из-за увеличения количества случаев заболевания COVID-19 власти Индонезии и в частности Бали отложили планы по открытию границ для туристов, сообщает Travel Daily Media.
Индонезия уже несколько раз переносила эти сроки. Так, была попытка открыть страну для путешественников в конце 2020 года, затем – в июле, потом в августе. Но регулярный рост заболеваемости вынуждал чиновников менять планы.
Сейчас вся надежда на программу вакцинации и то, что число привитых граждан вырастет.
По словам властей, острова почти готовы к приему туристов, но требования к ним и подтверждению ковидного статуса пока не обнародованы.
Сейчас Китай, Великобритания, Сингапур, Нидерланды и ОАЭ ведут переговоры с Индонезией о возобновлении турпоездок в рамках "пузыря" — двухсторонних договоренностей об условиях посещения.
Эксперты не исключают, что Бали воспользуется опытом Пхукета — его знаменитой "Песочницей". По этой программе гости приезжают на остров, отдыхают там, параллельно выдерживая двухнедельный карантин, и только потом получают право перемещаться по стране.
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ТуризмВакцинацияИндонезияТаиландСингапур (страна)Пхукет (остров)Новости - ТуризмБали (остров)ТуризмКоронавирус COVID-19куда поехать
 
 
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