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В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком - РИА Новости, 30.08.2021
В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
Жительница Енисейска в Красноярском крае госпитализирована вместе сыном в тяжелом состоянии после того, как их на обочине дороги сбила пьяная девушка на... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:19
2021-08-30T18:57
происшествия
енисейск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 30 авг – РИА Новости. Жительница Енисейска в Красноярском крае госпитализирована вместе сыном в тяжелом состоянии после того, как их на обочине дороги сбила пьяная девушка на иномарке, сообщает краевой главк МВД.По его данным, инцидент произошел утром на улице Рабоче-Крестьянская."Женщина-водитель, управляя Subaru Impreza, допустила наезд на пешеходов, женщину 47 лет и ее несовершеннолетнего сына, которые шли по обочине во встречном направлении. В результате происшествия пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. В ходе проверки по данному факту сотрудниками ГИБДД было установлено, что женщина-водитель находилась в состоянии опьянения, освидетельствование показало 0,97 мг/л", - говорится в сообщении.На опубликованных МВД кадрах аварии видно, как иномарка несется на большой скорости и врезается в людей. К пострадавшим сразу же подбегают очевидцы. Также видно, что на месте ДТП была машина скорой помощи.В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20210830/dtp-1747788265.html
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Момент наезда иномарки на женщину с ребенком в Енисейске
Жительница Енисейска в Красноярском крае госпитализирована вместе сыном в тяжелом состоянии после того, как их на обочине дороги сбила пьяная девушка на иномарке. Инцидент произошел утром на улице Рабоче-Крестьянская.
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происшествия, енисейск, красноярский край
14:19 30.08.2021 (обновлено: 18:57 30.08.2021)
 
В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком

В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила на обочине мать с ребенком

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КРАСНОЯРСК, 30 авг – РИА Новости. Жительница Енисейска в Красноярском крае госпитализирована вместе сыном в тяжелом состоянии после того, как их на обочине дороги сбила пьяная девушка на иномарке, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, инцидент произошел утром на улице Рабоче-Крестьянская.
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"Женщина-водитель, управляя Subaru Impreza, допустила наезд на пешеходов, женщину 47 лет и ее несовершеннолетнего сына, которые шли по обочине во встречном направлении. В результате происшествия пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. В ходе проверки по данному факту сотрудниками ГИБДД было установлено, что женщина-водитель находилась в состоянии опьянения, освидетельствование показало 0,97 мг/л", - говорится в сообщении.
На опубликованных МВД кадрах аварии видно, как иномарка несется на большой скорости и врезается в людей. К пострадавшим сразу же подбегают очевидцы. Также видно, что на месте ДТП была машина скорой помощи.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
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ПроисшествияЕнисейскКрасноярский край
 
 
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