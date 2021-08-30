https://ria.ru/20210830/avariya-1747833526.html

В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком

В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком - РИА Новости, 30.08.2021

В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком

Жительница Енисейска в Красноярском крае госпитализирована вместе сыном в тяжелом состоянии после того, как их на обочине дороги сбила пьяная девушка на... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T14:19

2021-08-30T14:19

2021-08-30T18:57

происшествия

енисейск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 30 авг – РИА Новости. Жительница Енисейска в Красноярском крае госпитализирована вместе сыном в тяжелом состоянии после того, как их на обочине дороги сбила пьяная девушка на иномарке, сообщает краевой главк МВД.По его данным, инцидент произошел утром на улице Рабоче-Крестьянская."Женщина-водитель, управляя Subaru Impreza, допустила наезд на пешеходов, женщину 47 лет и ее несовершеннолетнего сына, которые шли по обочине во встречном направлении. В результате происшествия пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. В ходе проверки по данному факту сотрудниками ГИБДД было установлено, что женщина-водитель находилась в состоянии опьянения, освидетельствование показало 0,97 мг/л", - говорится в сообщении.На опубликованных МВД кадрах аварии видно, как иномарка несется на большой скорости и врезается в людей. К пострадавшим сразу же подбегают очевидцы. Также видно, что на месте ДТП была машина скорой помощи.В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20210830/dtp-1747788265.html

https://ria.ru/20210829/dtp-1747749651.html

енисейск

красноярский край

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2021

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Момент наезда иномарки на женщину с ребенком в Енисейске Жительница Енисейска в Красноярском крае госпитализирована вместе сыном в тяжелом состоянии после того, как их на обочине дороги сбила пьяная девушка на иномарке. Инцидент произошел утром на улице Рабоче-Крестьянская. 2021-08-30T14:19 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, енисейск, красноярский край