https://ria.ru/20210830/avariya-1747828162.html
Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево - РИА Новости, 30.08.2021
Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево во Владимирской области и загорелся, четыре человека госпитализированы, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:49
2021-08-30T13:49
2021-08-30T13:50
происшествия
владимирская область
фрунзе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево во Владимирской области и загорелся, четыре человека госпитализированы, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.В полиции уточнили, что ДТП произошло около 3.00 в понедельник на улице Фрунзе в городе Струнино."По предварительным данным, водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. Впоследствии автомобиль загорелся", - рассказали в УМВД.В результате ДТП водитель, а также трое пассажиров 2005 и 2006 годов рождения госпитализированы. Пассажир 2006 года рождения направлен на амбулаторное лечение, уточнили в УМВД.Как сообщается на сайте ГУМЧС по региону, в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек и 2 единицы техники.
https://ria.ru/20210830/dtp-1747788265.html
https://ria.ru/20210829/dtp-1747749651.html
владимирская область
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происшествия, владимирская область, фрунзе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:49 30.08.2021 (обновлено: 13:50 30.08.2021)
Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
Машина с подростками врезалась в дерево во Владимирской области, четверо госпитализированы