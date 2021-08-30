https://ria.ru/20210830/avariya-1747828162.html

Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево

Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево - РИА Новости, 30.08.2021

Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево

Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево во Владимирской области и загорелся, четыре человека госпитализированы, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:49

2021-08-30T13:49

2021-08-30T13:50

происшествия

владимирская область

фрунзе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево во Владимирской области и загорелся, четыре человека госпитализированы, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.В полиции уточнили, что ДТП произошло около 3.00 в понедельник на улице Фрунзе в городе Струнино."По предварительным данным, водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. Впоследствии автомобиль загорелся", - рассказали в УМВД.В результате ДТП водитель, а также трое пассажиров 2005 и 2006 годов рождения госпитализированы. Пассажир 2006 года рождения направлен на амбулаторное лечение, уточнили в УМВД.Как сообщается на сайте ГУМЧС по региону, в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек и 2 единицы техники.

https://ria.ru/20210830/dtp-1747788265.html

https://ria.ru/20210829/dtp-1747749651.html

владимирская область

фрунзе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владимирская область, фрунзе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)