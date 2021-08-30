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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/ataki-1747879942.html
США заявили об угрозе новых атак в Кабуле
США заявили об угрозе новых атак в Кабуле - РИА Новости, 30.08.2021
США заявили об угрозе новых атак в Кабуле
Военные США готовятся к новым возможным атакам в преддверии завершения эвакуации из Афганистана, угроза "реальна и активна", заявил пресс-секретарь Пентагона... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:31
2021-08-30T18:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Военные США готовятся к новым возможным атакам в преддверии завершения эвакуации из Афганистана, угроза "реальна и активна", заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Мы действуем, исходя из того, что мы должны быть готовы к будущим потенциальным угрозам... Угроза все еще реальна, активна и во многих случаях она конкретна. И мы воспринимаем ее очень серьезно и будем воспринимать таким образом до самого конца", - заявил Кирби в ходе брифинга.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби
18:31 30.08.2021
 
США заявили об угрозе новых атак в Кабуле

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: угроза новых атак в Кабуле реальна и активна

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела в Кабуле
Последствия ракетного обстрела в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Военные США готовятся к новым возможным атакам в преддверии завершения эвакуации из Афганистана, угроза "реальна и активна", заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы действуем, исходя из того, что мы должны быть готовы к будущим потенциальным угрозам... Угроза все еще реальна, активна и во многих случаях она конкретна. И мы воспринимаем ее очень серьезно и будем воспринимать таким образом до самого конца", - заявил Кирби в ходе брифинга.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)ТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАДжон Кирби
 
 
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