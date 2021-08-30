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Религия
https://ria.ru/20210830/ataki-1747833314.html
Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада - РИА Новости, 30.08.2021
Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
РПЦ испытывает сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, в частности, США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:17
2021-08-30T14:17
религия
сша
сирия
русская православная церковь
сергей лавров
александр невский
украинская православная церковь
россия
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. РПЦ испытывает сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, в частности, США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Министр упомянул Украинскую православную церковь, которая сейчас подвергается нападкам со стороны властей, а также страны Средиземноморья, в частности Сирию, Ливан и Балканы, где много православных жителей и где РПЦ ведет свою деятельность. Он добавил, что МИД РФ плотно работает с церковью за рубежом."Поэтому Русская православная церковь несет свои ценности за границу, она тоже способствует... отстаиванию традиционных духовно-нравственных ценностей, которые сейчас тоже подвергаются сильнейшим атакам со стороны неолиберальной элиты в ряде западных стран. Это тоже работа по отстаиванию нашей исторической памяти", - сказал Лавров.Глава МИД РФ добавил, что перед встречей посетил недавно восстановленный храм Александра Невского в Волгограде.
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сша, сирия, русская православная церковь, сергей лавров, александр невский, украинская православная церковь, россия
14:17 30.08.2021
 

Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. РПЦ испытывает сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, в частности, США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"РПЦ имеет свои приходы во многих странах, Русская церковь сейчас испытывает сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, прежде всего, США, которые задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия", - сказал он в ходе встречи с общественниками в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде.
Министр упомянул Украинскую православную церковь, которая сейчас подвергается нападкам со стороны властей, а также страны Средиземноморья, в частности Сирию, Ливан и Балканы, где много православных жителей и где РПЦ ведет свою деятельность. Он добавил, что МИД РФ плотно работает с церковью за рубежом.
"Поэтому Русская православная церковь несет свои ценности за границу, она тоже способствует... отстаиванию традиционных духовно-нравственных ценностей, которые сейчас тоже подвергаются сильнейшим атакам со стороны неолиберальной элиты в ряде западных стран. Это тоже работа по отстаиванию нашей исторической памяти", - сказал Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что перед встречей посетил недавно восстановленный храм Александра Невского в Волгограде.
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