https://ria.ru/20210830/ataki-1747833314.html

Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада

Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада - РИА Новости, 30.08.2021

Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада

РПЦ испытывает сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, в частности, США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T14:17

2021-08-30T14:17

2021-08-30T14:17

религия

сша

сирия

русская православная церковь

сергей лавров

александр невский

украинская православная церковь

россия

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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. РПЦ испытывает сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, в частности, США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Министр упомянул Украинскую православную церковь, которая сейчас подвергается нападкам со стороны властей, а также страны Средиземноморья, в частности Сирию, Ливан и Балканы, где много православных жителей и где РПЦ ведет свою деятельность. Он добавил, что МИД РФ плотно работает с церковью за рубежом."Поэтому Русская православная церковь несет свои ценности за границу, она тоже способствует... отстаиванию традиционных духовно-нравственных ценностей, которые сейчас тоже подвергаются сильнейшим атакам со стороны неолиберальной элиты в ряде западных стран. Это тоже работа по отстаиванию нашей исторической памяти", - сказал Лавров.Глава МИД РФ добавил, что перед встречей посетил недавно восстановленный храм Александра Невского в Волгограде.

https://ria.ru/20210826/patriarkh-1747389304.html

сша

сирия

россия

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сша, сирия, русская православная церковь, сергей лавров, александр невский, украинская православная церковь, россия