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В Твери арестовали мужчину, 17 лет назад изнасиловавшего и убившего женщину
В Твери арестовали мужчину, 17 лет назад изнасиловавшего и убившего женщину - РИА Новости, 30.08.2021
В Твери арестовали мужчину, 17 лет назад изнасиловавшего и убившего женщину
Тверские следователи предъявили обвинение уроженцу Чувашии в изнасиловании и убийстве женщины, совершенных в 2004 году, судом в его отношении избрана мера... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:32
2021-08-30T17:32
происшествия
старицкий район
тверская область
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Тверские следователи предъявили обвинение уроженцу Чувашии в изнасиловании и убийстве женщины, совершенных в 2004 году, судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщило СУ СК по региону."Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области в рамках расследования преступления прошлых лет, совершенного на территории региона в 2004 году, предъявлено обвинение жителю Республики Чувашия в изнасиловании и убийстве местной жительницы (ч.1 ст.131 УК РФ, п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, мужчина 1980 года рождения, приехавший в Старицкий район Тверской области на заработки, вечером 1 мая 2004 года разбил окно в одном из домов, проник в жилище и изнасиловал женщину. Понимая, что она может сообщить о случившемся в правоохранительные органы, злоумышленник нашел топор, которым нанес женщине множественные удары в область головы, шеи и туловища, а затем скрылся с места происшествия.Уточняется, что следственными органами были отработаны различные версии, проверялся каждый родственник и знакомый убитой женщины, лица, ранее судимые за аналогичные преступления, а также все жители деревни, в которой произошла трагедия. В июне 2021 года была получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства, предварительное следствие по делу возобновили."Изъятые в ходе осмотра места происшествия предметы были направлены в ЭКЦ УМВД России по Тверской области для проведения генетической судебной экспертизы. Согласно ее заключению, был выявлен генотип лица, совершившего преступление, а впоследствии и личность злоумышленника", - отмечается в сообщении.СУ СК подчеркивает, что подозреваемого задержали в Сыктывкаре. В ходе допроса он полностью признал вину, подробно рассказав о произошедшем. "В настоящий момент в отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется на сайте управления.
https://ria.ru/20210519/zaderzhanie-1732948447.html
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старицкий район
тверская область
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, старицкий район, тверская область, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф), россия
17:32 30.08.2021
 
В Твери арестовали мужчину, 17 лет назад изнасиловавшего и убившего женщину

Тверской суд арестовал жителя Чувашии, в 2004 году изнасиловавшего и убившего женщину

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РЯЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Тверские следователи предъявили обвинение уроженцу Чувашии в изнасиловании и убийстве женщины, совершенных в 2004 году, судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщило СУ СК по региону.
"Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области в рамках расследования преступления прошлых лет, совершенного на территории региона в 2004 году, предъявлено обвинение жителю Республики Чувашия в изнасиловании и убийстве местной жительницы (ч.1 ст.131 УК РФ, п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, мужчина 1980 года рождения, приехавший в Старицкий район Тверской области на заработки, вечером 1 мая 2004 года разбил окно в одном из домов, проник в жилище и изнасиловал женщину. Понимая, что она может сообщить о случившемся в правоохранительные органы, злоумышленник нашел топор, которым нанес женщине множественные удары в область головы, шеи и туловища, а затем скрылся с места происшествия.
Уточняется, что следственными органами были отработаны различные версии, проверялся каждый родственник и знакомый убитой женщины, лица, ранее судимые за аналогичные преступления, а также все жители деревни, в которой произошла трагедия. В июне 2021 года была получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства, предварительное следствие по делу возобновили.
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"Изъятые в ходе осмотра места происшествия предметы были направлены в ЭКЦ УМВД России по Тверской области для проведения генетической судебной экспертизы. Согласно ее заключению, был выявлен генотип лица, совершившего преступление, а впоследствии и личность злоумышленника", - отмечается в сообщении.
СУ СК подчеркивает, что подозреваемого задержали в Сыктывкаре. В ходе допроса он полностью признал вину, подробно рассказав о произошедшем. "В настоящий момент в отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется на сайте управления.
 
ПроисшествияСтарицкий районТверская областьЧувашская Республика (Чувашия)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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