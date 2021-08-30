https://ria.ru/20210830/apple-1747833849.html

ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке

ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке - РИА Новости, 30.08.2021

ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке

Федеральная антимонопольная служба вынесла компании Apple предупреждение из-за того, что та запрещает сообщать пользователям приложений в App Store об... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T14:22

2021-08-30T14:22

2021-08-30T15:25

экономика

технологии

apple

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

происшествия

apple ios

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба вынесла компании Apple предупреждение из-за того, что та запрещает сообщать пользователям приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Об этом говорится в сообщении ведомства.В ФАС усмотрели в действиях компании признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Так, пользователи iOS-устройств и разработчики обратили внимание ведомства на то, что в некоторых случаях купить товар (например, электронную книгу) дешевле на сайте продавца, потому что у Apple предусмотрена комиссия от 15 до 30 процентов с каждого платежа в App Store. "Но пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store", — заметили в ФАС.Ведомство ссылается на руководство по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines), которому должны следовать разработчики iOS-приложений.Оно запрещает информировать пользователей о наличии альтернативного способа оплаты в любом виде: например, невозможны ссылки на сайт разработчика или сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере. Приложения, которые не соответствуют этим требованиям, Apple не допускает в App Store.Таким образом, считают в ФАС, Apple ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, а это негативно сказывается на конкуренции и может привести к росту цен. Исправить эти нарушения Apple должна до 30 сентября.

https://ria.ru/20210806/apple-1744663330.html

https://ria.ru/20210809/chechnya-1744997049.html

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экономика, технологии, apple, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, происшествия, apple ios