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ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке - РИА Новости, 30.08.2021
ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
Федеральная антимонопольная служба вынесла компании Apple предупреждение из-за того, что та запрещает сообщать пользователям приложений в App Store об... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:22
2021-08-30T15:25
экономика
технологии
apple
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
происшествия
apple ios
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба вынесла компании Apple предупреждение из-за того, что та запрещает сообщать пользователям приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Об этом говорится в сообщении ведомства.В ФАС усмотрели в действиях компании признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Так, пользователи iOS-устройств и разработчики обратили внимание ведомства на то, что в некоторых случаях купить товар (например, электронную книгу) дешевле на сайте продавца, потому что у Apple предусмотрена комиссия от 15 до 30 процентов с каждого платежа в App Store. "Но пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store", — заметили в ФАС.Ведомство ссылается на руководство по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines), которому должны следовать разработчики iOS-приложений.Оно запрещает информировать пользователей о наличии альтернативного способа оплаты в любом виде: например, невозможны ссылки на сайт разработчика или сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере. Приложения, которые не соответствуют этим требованиям, Apple не допускает в App Store.Таким образом, считают в ФАС, Apple ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, а это негативно сказывается на конкуренции и может привести к росту цен. Исправить эти нарушения Apple должна до 30 сентября.
https://ria.ru/20210806/apple-1744663330.html
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экономика, технологии, apple, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, происшествия, apple ios
14:22 30.08.2021 (обновлено: 15:25 30.08.2021)
 
ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке

ФАС: Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений для iOS

© AP Photo / Richard VogelМагазин Apple в Санта-Монике, Калифорния
Магазин Apple в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Richard Vogel
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба вынесла компании Apple предупреждение из-за того, что та запрещает сообщать пользователям приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В ФАС усмотрели в действиях компании признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Так, пользователи iOS-устройств и разработчики обратили внимание ведомства на то, что в некоторых случаях купить товар (например, электронную книгу) дешевле на сайте продавца, потому что у Apple предусмотрена комиссия от 15 до 30 процентов с каждого платежа в App Store.
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"Но пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store", — заметили в ФАС.
Ведомство ссылается на руководство по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines), которому должны следовать разработчики iOS-приложений.
Оно запрещает информировать пользователей о наличии альтернативного способа оплаты в любом виде: например, невозможны ссылки на сайт разработчика или сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере. Приложения, которые не соответствуют этим требованиям, Apple не допускает в App Store.
Таким образом, считают в ФАС, Apple ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, а это негативно сказывается на конкуренции и может привести к росту цен.
Исправить эти нарушения Apple должна до 30 сентября.
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ЭкономикаТехнологииAppleФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияПроисшествияApple iOS
 
 
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