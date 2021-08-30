https://ria.ru/20210830/antsev-1747515081.html

Иван Анцев: искусственный интеллект дома экономит до 35% энергоресурсов

Иван Анцев: искусственный интеллект дома экономит до 35% энергоресурсов - РИА Новости, 30.08.2021

Иван Анцев: искусственный интеллект дома экономит до 35% энергоресурсов

Искусственный интеллект все глубже входит практически во все сферы жизни и давно уже используется не только для емких профессиональных задач, но и в быту... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:00

2021-08-30T11:00

2021-08-30T11:00

технологии

интервью

санкт-петербург

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

иван анцев

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Искусственный интеллект все глубже входит практически во все сферы жизни и давно уже используется не только для емких профессиональных задач, но и в быту. Исполнительный директор Научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости по итогам форума "Армия-2021" о том, каких прорывов стоит ждать в этой области, и надо ли бояться машинного мышления.– Какие основные решения в области искусственного интеллекта вы предлагаете, и чем они могут быть полезны военным?– Искусственный интеллект сегодня целесообразно интегрировать в каждую разработку, в каждое изделие. Без него нет смысла говорить о современном развитии ни военной, ни гражданской техники. Искусственный интеллект окружает нас повсюду, начиная с привычных Яндекс или Google, с почтовых сервисов, заканчивая сложными наукоемкими изделиями и технологиями. Разрабатывая свою продукцию, мы двигаемся в этом направлении в различных областях: радиолокация, беспилотные летательные аппараты, скоростные суда на подводных крыльях, системы управления зданиями, сооружениями, метеокомплексы, авиационные комплексы, такие, как "Касатка" (бортовой поисково-прицельный комплекс – ред.), которая унифицирована к различным видам носителей.Мы определяем сферы, где необходимо применять элементы искусственного интеллекта, изделия, в которые их нужно интегрировать. Если мы говорим о движении беспилотников с учетом внезапно возникающих препятствий, то система управления движением беспилотного воздушного судна с элементами ИИ позволяет обрабатывать информацию с различных видов сенсоров, датчиков на БВС, комплексировать ее; если мы говорим об авиационных комплексах, то здесь, помимо прочего, внедренный ИИ позволяет обучать сам комплекс, распознавать образы, классифицировать их, тем самым предотвращая опасные ситуации, возникающие в полете.В направлении метеорологии применение ИИ делает возможным прогнозирование опасных погодных явлений: цунами, штормов, смерчей и так далее. Нами применяется ИИ и при магнитометрической разведке, широко проводимой как в гражданских, так и в военных целях. Магнитометрическая разведка позволяет проводить поиск новых месторождений полезных ископаемых, нефте- и газовых месторождений, обнаруживать металлосодержащие объекты, вести археологические раскопки и многое другое. В этом направлении, где предполагается сбор данных с большой по площади территории, ручной подход к анализу полученных материалов практически не может дать качественных результатов. Необходимо применение некого ИИ, нейросети, которая обработает большое количество данных и определит, где находится месторождение, полезные ископаемые, магнитные аномалии или, к примеру, затонувший катер.Если мы говорим о системе дронопортов, которые мы также представили на этой выставке, то стоит задача уйти от человеческого фактора с точки зрения управления дроном и обеспечить доставку грузов полностью в автоматическом режиме.– То есть речь идет не о замене ручного труда человека, а о получении новых возможностей?– Разумеется, речь об этом, и сегодня уже стало трендом ориентироваться на скорость и качество обработки полученной информации.– Какие у вас новейшие разработки в этой области?– Дронопорт, о котором я уже упоминал выше. Дронопорт – это своего рода идеология применения беспилотника без участия оператора для различных задач: доставки грузов, мониторинга, обеспечения безопасности. Благодаря наличию дронопорта беспилотник без участия оператора осуществляет взлет, движение по заранее заданному маршруту, посадку, меняет целевые нагрузки и грузы.Еще одно направление – это радиолокационные системы, которые позволяют распознавать и классифицировать объекты как раз с помощью искусственного интеллекта, нейронных сетей, внедренных в вычислительную среду бортового радиолокатора.– По какому пути развитие искусственного интеллекта пойдет в будущем? Появятся ли у него новые применения, о которых мы сейчас даже не можем догадываться?– Изобретать велосипед не придется. Основная задача искусственного интеллекта – уменьшить долю участия человека в каком-либо процессе, будь то управление самолетом, вертолетом, беспилотником, ракетой, кораблем, роботом. Другое направление – обработка информации. Одно дело, когда информацию обрабатывает оператор, другое – когда искусственный интеллект, выдавая решающие параметры для принятия человеком решения в подходящем виде.Это огромный пласт задач, начиная от голосового управления и заканчивая классификацией, распознаванием оптических, радиолокационных, магнитометрических, радиотехнических, гидроакустических портретов.Другой вопрос, что это серьезный объем работы с точки зрения математики, программирования, идеологии построения аппаратуры в том числе, потому что здесь необходимо применять другие вычислители, другие микропроцессоры, другие чипы.– Некоторые скептики считают, что искусственный интеллект может уничтожить все человечество или, по крайней мере, оставить большую его часть без работы.– У нас не было машин – были лошади. Машины не уничтожили человечество? Не уничтожили. Не было мобильных телефонов, звонили по стационарным проводным телефонам, письма слали. Мобильные телефоны тоже не уничтожили человечество. Прогресс не уничтожил человечество и не лишил работы, просто сократилось то время, которое люди тратили на доставку грузов, корреспонденции, и появилось время для чего-то более важного. В случае с ИИ – все то же самое. Мы оптимизируем какие-то процессы с точки зрения использования человеческого ресурса, а этот ресурс направляем в другое русло, которое позволит нам перейти к новому витку, к новому прогрессу.Движение вперед – это прогресс. Здесь нельзя говорить, что что-то кого-то заменит или уничтожит. Оно освободит ресурс, который можно будет потратить на более важные вещи. Это оптимизация человеческой интеллектуальной составляющей, которую никогда не заменит робот. Но у человека появится возможность развиваться дальше.– Нет ли у вас планов выйти на рынок не со специализированными системами, а с аппаратурой широкого применения, которую каждый мог бы использовать в быту?– С подобными системами мы на рынке уже более 15 лет и реализовали свыше 500 проектов различного уровня в рамках идеологии "интеллектуальных" домов и зданий. У нас имеется свой программный продукт, сенсоры, датчики и контроллеры, которые объединяются в одну систему.Эта система может работать и на отдельно взятый дом или здание, и на микрорайон, и на всю инфраструктуру в принципе, включая метеопрогнозирование, "умное" освещение и автоматизацию различных других процессов. Широкое применение получили и наши скоростные суда на подводных крыльях, поставляемые серийно и оснащенные нашей электроникой. Беспилотная доставка грузов – также направление самого широкого применения.Сегодня наша продукция, сервисы и услуги занимают существенную долю на гражданском рынке, но в дальнейшем мы продолжим наращивать эту долю, выравнивая портфели гражданских заказов и заказов специального назначения.– За чем именно следят ваши системы умных домов и как облегчают жизнь человеку?– Развивая идеологию "интеллектуального" здания, мы интегрируем все инженерное оборудование здания в единую систему управления, которая собирает данные с этого оборудования, обрабатывает их и позволяет ими управлять в онлайн-режиме. Это нацелено на комфорт и на энергосбережение: с помощью математической модели, заложенной в программную платформу управляющей системы, и различных контроллеров мы экономим до 35% энергоресурсов. Все эти различные сервисы доступны конечному пользователю, будь то бизнес-центр, завод или жилой комплекс.– Какие это сервисы?– Например, личный кабинет жильца, куда в электронном виде стекаются показания со всех счетчиков: электричество, тепло, водопотребление, газ. Это позволяет создать комфортные условия вроде оптимального освещения в необходимое время, климатического контроля, различных мультимедийных функций, объединенных в единую сеть систем безопасности и тому подобное. Это видеонаблюдение, которое доступно пользователю в телефоне или на планшете. Всем этим можно управлять, все можно контролировать. Система адаптируется под клиента.– Более 500 объектов по всей стране. Что у вас за клиенты?– Это объекты самого разного уровня: бизнес-центры, различные предприятия, жилые комплексы, частные дома. Портфель заказов довольно большой. Один из наших проектов в Санкт-Петербурге комиссия High Tech Building три года подряд признавала лучшим интеллектуальным зданием в России.– Какие ближайшие проекты будете развивать?– Активно развиваем в настоящее время логистику, доставку грузов с помощью беспилотных воздушных судов, направление мониторинга земной поверхности с помощью БВС, радиолокационное направление.– На "Армии-2021" вы представили новый буй. Можете о нем рассказать?– Это гидрометеорологический буй "Амнис", который измеряет параметры водной среды: соленость, звукопроводимость, температуру на разных глубинах, скорость и направление течения, а также поверхностные параметры: высоту волны, показатели окружающей среды, давление, температуру, скорость ветра. Это базовые функции "Амниса", который по своей стоимости привлекательнее зарубежный аналогов, а по функционалу превосходит их. С помощью таких буев, сотнями погруженных в морское пространство или океан, может быть организована нейросеть, с помощью которой мы получаем информацию, обрабатываем ее и можем составлять прогнозы. Говоря другими словами, выдавать нестандартное решение задач с точки зрения анализа морского пространства в глобальном понимании.Установив на подобный буй дополнительны датчики, мы можем анализировать еще и экологическую обстановку подводного пространства. Сейчас это крайне актуально с учетом того, что случаются экологические катастрофы вроде разливов нефти, химических продуктов и вредных веществ.– Кто ваши первоочередные заказчики? Если говорить об экологическом мониторинге, заинтересованы ли природоохранные ведомства?– Разумеется. Подобная продукция интересна и Минприроды, и Росрыболовству, и Минобороны, и Росгеологии. Со всеми ведомствами мы на данный момент уже работаем или планируем совместную работу. В изготовлении сейчас находятся порядка 150 буев, которые будут работать в северной акватории.

https://ria.ru/20210605/ii-1735801037.html

https://ria.ru/20210823/tekhnologii-1746915840.html

https://ria.ru/20210702/antsev-1739500798.html

https://ria.ru/20170710/1498070173.html

https://ria.ru/20210826/bezopasnost-1747309489.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, интервью, санкт-петербург, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), иван анцев